Rister på hodet av Kristoffs rekordfart på 146 km/t: – Da leker du med livet

Ein kamps utestenging for Messi

Lionel Messi må stå over Argentinas første kamp i kvalifiseringa til VM 2022. Det er straffa etter at han blei utvist i tredjeplass-kampen og kalla det søramerikanske fotballforbundet for korrupt i semifinalen i Copa America 6. juli. Han får også 1500 dollar i bot.