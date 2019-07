Tour de France-historien er full av dopingskandaler som har satt et negativt preg på verdens største sykkelritt.

Foreløpig har årets tour vært fri for store skandaler, før rytterne lørdag starter på de virkelige utfordringene i fjellene og avgjørelsen er ventet å falle.

Her er noen av de største sakene som har rystet rittet.

Floyd Landis

Landis vant Tour de France-sammenlagt i 2006, men kun fire dager etter siste etappe ble det kjent at amerikaneren hadde testet positivt. Han forsøkte å renvaske seg selv i flere år, men i 2010 innrømmet Landis dopingbruk.

INNRØMMET DOPINGBRUK: Floyd Landis feirer med sjampanje på den siste etappen av Tour de France i 2006. Fire år senere innrømmet amerikaneren dopingmisbruk. Foto: Alessandro Trovati / AP

I 2006 syklet Landis for Phonak, men tidligere i karrieren var han på samme lag som Lance Armstrong. Landis anklagde tidligere lagkamerater for doping da han selv stod frem med sin historie i 2010, blant annet Armstrong.

Landis' tilståelse førte til at det amerikanske antidopingbyrået og føderale myndigheter startet etterforskning mot Armstrong, og etter hvert ble bevismengden for stor til at Armstrong klarte å holde unna.

Óscar Pereiro Sio ble tildelt seieren i touren det året Landis testet positivt.

Høsten 2018 startet Landis sitt eget sykkellag. Laget het «Floyd’s of Leadville Pro Cycling Team», og syklet på kontinentalnivå, nivå tre innen sykkelsporten. Sykkellagets navn stammer fra Landis’ egen cannabisbedrift, «Floyd's of Leadville».

Her selger han en rekke produkter som inneholder Cannabidiol (CBD), et legemiddel med ekstrakter utvunnet fra planter i cannabisslekten, som Landis og selskapet også reiser rundt og promoterer, på blant annet idrettsarrangement i USA.

Lance Armstrong

Den klart største dopingskandalen i Tour de France sin 106 år lange historie. Og også blant de største dopingsakene i idretten generelt.

Armstrong vant Tour de France syv år på rad mellom 1999 og 2005, og nektet for dopingmisbruk i mange år. Men i 2013 innrømmet Armstrong dopingbruk ved alle hans Tour de France-triumfer.

Video med tillatelse fra Discovery Channel. Foto: © Harpo Studios, Inc. / George Burns. Du trenger javascript for å se video. Video med tillatelse fra Discovery Channel. Foto: © Harpo Studios, Inc. / George Burns.

Flere av Armstrongs lagkamerater har også innrømmet dopingbruk etter karrieren, blant annet norske Steffen Kjærgaard.

Ingen er registrert som vinner av Tour de France i årene mellom 1999 og 2005, og Armstrong er utestengt fra sykkelsporten på livstid.

47-åringen eier en rekke eiendommer verdt millioner i USA, og siden 2016 har han laget en daglig sykkelpodkast, «The move», under touren.

Michael Rasmussen

Dansken vant klatretrøya i touren i 2005 og 2006. I 2007 lå Rasmussen, ofte bare omtalt som «kyllingen», lå an til å vinne Tour de France sammenlagt, men mot slutten av rittet ble han kastet ut av touren, og fikk sparken av sitt eget lag da han hadde brutt meldeplikten til dopingkontrollørene.

BRØT MELDEPLIKTEN: Danske Michael Rasmussen. Foto: Bernard Papon / AFP

Rasmussen løy om oppholdsstedet sitt i en periode før Tour de France det året, og var på den måten ikke tilgjengelig for en uanmeldt dopingprøve. Dansken meldte ifra om at han befant seg på treningsleir Mexico, men befant seg egentlig i Italia.

I 2013 innrømte Rasmussen at han hadde dopet seg mellom 1998 og 2010.

– Jeg er klar over at jeg har lurt, løyet og ført folk bak lyset. Jeg har bedratt andre utøvere. Jeg er klar til å ta min straff, sa Rasmussen.

I ettertid har også Rasmussen fortalt at han overtalte faren sin til å donere blod, slik at han kunne bruke det til å bloddope seg med. Dette ble imidlertid ikke noe av da det viste seg at farens blod ikke var kompatibelt med Rasmussens.

De siste årene har han jobbet som sykkelekspert, blant annet for avisen Ekstra Bladet, og vært lærer ved en sykkellinje på en høgskole i Danmark.

Operasjon Puerto

Før rittstart i 2006 ble det rabalder. Spansk politi gjennomførte flere razziaer, og det ble gjort beslag av dopingpreparater og blodposer. Den spanske legen Eufemiano Fuentes ble anklaget for å hjelpe idrettsutøvere med å dope seg.

HJALP UTØVERE MED Å DOPE SEG: Eufemiano Fuentes. Foto: Sergio Perez / Reuters

Flere toppsyklister ble utestengt fra Tour de France det året som følge av funnene, blant annet Ivan Basso, Allberto Contador og Jan Ullrich. Saken la en mørk skygge over 2006-utgaven av touren, og i mange år fremover.

Selv om Fuentes, som har obbet som familielege på et helsesenter i flere år, ble frikjent for anklager i 2016, blir saken til stadighet dratt frem i lyset på nytt.

Festina

Massøren til Festina-laget, Willy Voet, ble arrestert på grensen mellom Belgia og Frankrike før starten av rittet i 1998. I bilen hans, som var den offisielle lagbilen til Festina, ble det funnet en rekke ulovlige medikamenter.

Senere trakk laget seg fra Tour de France, og sportsdirektør Bruno Roussel innrømte systematisk dopingbruk. Roussel forsvart fra sykkelsporten i en årrekke, og skal ha holdt på som eiendomsmegler, før han igjen dukket opp som trener for Mexico i 2015.

Ricardo Ricco

Saunier-Duval-rytteren fikk sitt store gjennombrudd i 2008 da han ble nummer to sammenlagt i Italia rundt bak Alberto Contador. Det var dermed store forventninger til Ricco før Tour de France samme år.

TRAKK LAGET: Riccardo Riccos dopingsak førte til at Saunier-Duval trakk laget sitt fra Tour de France i 2008. Foto: Lionel Bonaventure / AFP

Italieneren imponerte stort med etappeseire på den sjette og niende etappen, men kun dager senere ble det kjent at Ricco hadde avlagt en positiv dopingprøve. Saunier-Duval trakk laget sitt fra de resterende Tour de France-etappene det året etter dopingsaken. Ricco fikk også sparken fra laget.

I 2012 ble Ricco utestengt i tolv år for gjentatte brudd på dopingbestemmelsene, og selv om han har antydet at han vil komme tilbake til sykkelsporten i 2023, så lever han i dag et rolig liv.

Blant annet driver han og kona en iskrembutikk på Tenerife, hvor de også lager spesial-is for hunder.

Jan Ullrich

Tyske Ullrich vant touren sammenlagt i 1997, og huskes nok av mange for alle duellene mot Lance Armstrong opp de franske fjellsidene. Ullrich ble tatt for bruk av amfetamin i 2003. Ulrich tok OL-gull i 2000. I tillegg har tyskeren to VM-gull på tempo.

RIVALER: Lance Armstrong og Jan Ullrich. Foto: Stefano Rellandini / Reuters

I 2013 innrømmet Ullrich dopingbruk. Han hadde fått hjelp av Eufemiano Fuentes.

– Nesten alle brukte prestasjonsfremmende midler da jeg var aktiv. Jeg har ikke tatt noe som ikke andre tok, sa Ullrich i et intervju med Focus Magazine,

– For meg kunne det bare vært juks dersom jeg fikk en fordel av det, og det fikk jeg ikke. Jeg ønsket bare å sørge for at jeg stilte likt med de andre, sa den tidligere tyske syklisten.

Før rittstart i 2006-utgaven av touren, ble Ullrich kastet ut av rittet på grunn av at Fuentes ble avslørt.

Etter sin aktive karriere har Ullrich slitt med alkohol og narkotikamisbruk, og i fjor ble han arrestert etter påstander om mishandling av en prostituert. Nylig fortalte han tyske Bild at han nå har lagt fortiden bak seg og er i dag helt «ren».

Alberto Contador

Spanjolen har levd med dopingspekulasjoner gjennom stort sett hele karrieren. I 2006 ble han nektet start i Tour de France, ettersom laget hans var innblandet i den nevnte Operasjon Puerto.

I 2008 ble det heller ingen tour-deltagelse på Contador. Laget hans ble utestengt fra Tour de France på grunn av Aleksandr Vinokurov ble dopingtatt fra året før.

Spanjolen vant Tour de France sammenlagt i 2007 og 2009. I 2010 ble Contador hyllet som vinneren etter målgang i Paris, men to måneder senere ble det kjent at Contador hadde testet positivt for doping.

BLE FRATATT SEIEREN: Alberto Contador. Foto: Andres Kudacki / AP

Prøven ble tatt på den andre hviledagen i Tour de France. Dagen senere vant han etappen opp til Col du Tourmalet, som «avgjorde» touren det året. Contador mente den positive prøven skyldtes forurenset kjøtt han hadde spist.

Etter flere år med avgjørelser, anker og utsettelser ble Contador i 2012 utestengt i to år, samt fratatt seieren fra 2010-utgaven, som i stedet tilfalt Andy Schleck. Han kom tilbake på sykkelsetet og ga seg ikke før etter 2017-sesongen, da med en rekke godkjente seire i flere av verdens største sykkelritt.

36-åringen er på plass også under årets ritt i Frankrike som ekspertkommentator for Eurosport. På fritiden leder han et sykkellag og vier resten av tiden til familien.