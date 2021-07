Det norske strandhåndballaget spilte bronsefinale mot Spania i EMs siste kamp søndag.

Og der var det et annerledes syn publikum ble vitne til, da spillerne tråkket ut på den varme sanden i Varna i Bulgaria.

De norske kvinnene valgte nemlig å droppe å følge reglementet om de korte trusene denne gangen, som så mange lenge har vært kritisk til.

– Det er det jentene som har bestemt selv. De kom til oss før kamp og sa at de ville stille i shorts. Vi har støttet dem hele veien, og gitt dem frihet til å vurdere selv, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til NRK.

Lio er glade for at kvinnene nå viser tydelig hva de mener om regelen.

– Det er dette vi har jobbet for i årevis. Den regelen har vært helt håpløs i mange år, sier han oppgitt.

Presidenten er derimot usikker på hva slags eventuelle straffer kvinnene må belage seg på å få, etter «stuntet».

– Vi har enn så lenge ikke hørt noe, så det vet jeg ikke, sier Lio videre.

FORNØYDE: Slik så bekledningen ut. Skjermdump med tillatelse fra Viasport. Foto: Viasport

Strenge straffer

Tidligere i mesterskapet ønsket de norske kvinnene å demonstrere mot kleskode-regelverket til det internasjonale håndballforbundet, som sier at kvinnene må spille i bikinitruse.

Norge sendte en søknad om å spille i tights, og fikk beskjed om at brudd på reglementet ga bøter.

Den boten var det norske håndballforbundet villig til å ta, men like før første kamp i gruppespillet, kom truslene om strengere straffer og en eventuell diskvalifikasjon.

– Først fikk vi beskjed om at vi fikk bot på 50 euro per person per kamp, noe som totalt ville bli 50.000 kroner. Det sa vi OK til. Så ble vi truet med at vi fikk renter per kamp og mer uspesifikk straff. Nå rett før kamp fikk vi høre at vi blir disket hvis vi spiller med det. Så da er vi tvunget til å spille med truse, sa kaptein Katinka Haltvik til NRK tidligere.

TRUSER: Slike truser er strandhåndballkvinnene tvunget til å bruke. Foto: Igor Kralj/PIXSELL / Pa Photos

Spiller bronsefinale

Dermed droppet det norske laget å gå videre med demonstrasjonen. Men nå, i bronsefinalen, spilte de i den korte tightsen.

Bronsefinalen var mot Spania, og den bronsen var det Spania som tok. Likevel kan det norske laget glede seg over gode resultater som også har sikret plass i VM.

Den VM-billetten glapp for de norske herrene, som spilte plasseringskamp tidligere søndag. De mistet 5.-plassen mot Portugal, og ble dermed ikke direktekvalifisert til verdensmesterskapet.

