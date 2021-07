Presset til å spille i truser: – Pinlig og håpløst

Bruken av små bikinitruser i sandidrett har i flere år vært et omstridt tema.

De norske sandhåndballkvinnene har i flere år sett seg lei på det strenge regelverket.

I EM ønsket Norge å demonstrere mot kleskoden i regelverket til det internasjonale håndballforbundet. Norge sendte en søknad om å få spille i lårlange tights, noe som går i mot reglementet om trusestørrelse. Brudd på reglementet gir bøter som det norske laget var villig til å ta.

Derfor var skuffelsen hos de norske spillerne stor da de rett før start i første kamp mot Ungarn møtte motstand i Varna i Bulgaria.

– Først fikk vi beskjed om at vi fikk bot på 50 euro per person per kamp, noe som totalt ville bli 50.000 kroner. Det sa vi OK til. Så ble vi truet med at vi fikk renter per kamp og mer uspesifikk straff. Nå rett før kamp fikk vi høre at vi blir disket hvis vi spiller med det. Så da er vi tvunget til å spille med truse, sier en oppgitt Katinka Haltvik til NRK.

Dette er bekledningen de norske sandhåndballkvinnene ønsket å spille i. Foto: Norges Håndballforbund

Hevder disk ikke var et alternativ

Til NRK svarer EHF at de først og fremst forholder seg til reglementet til det internasjonale håndballforbundet. Det er disse reglene som gjelder i EM, og at Norge har godtatt dette reglementet. Videre hevder de at Norge ikke har blitt truet med diskvalifikasjon.

– EHF kjenner til NHFs forespørsel og NHF (Norges håndballforbund) ble så forelagt listen over straff. Imidlertid, etter å ha snakket med EHFs delegater på stedet, har aldri diskvalifikasjon blitt nevnt og er heller ikke et alternativ for EHF. For de kommende kampene er EHF i kontakt med NHF for å klargjøre den videre prosedyren, skriver direktør for media og kommunikasjon i EHF, Thomas Schöneich, i en mail til NRK.

Til tross for at EHF sier at de har vært i kontakt med det norske håndballforbundet og gitt beskjed om at bøter var straffen for spill med korte tights, har Norge spilt både åpningskampen mot Ungarn og den neste kampen mot Kroatia, som begynte kl. 13.00, i de lovlige bikinitrusene.

De norske kvinnene tar av seg de lengre shortsene for å spille i bikinitruser i den andre EM-kampen tirsdag. Bilde brukes med tillatelse fra Viasat. Foto: Skjermdump / Viaplay

Haltvik synes det er rart at EHF ikke er mer imøtekommende til deres protest, nettopp med tanke på den lovede regelendringen.

– I utgangspunktet er det IHFs reglement, og EHF bare følger det. Jeg synes de kunne være litt mer forståelsesfulle når det i reglmentet ikke står at det er diskvalifikasjon, bare at man får en bot. Da burde vi kunne bruke vår bekledning når vi er villig til å betale boten, utdyper Haltvik.

– Pinlig og håpløst

I oppkjøringen til mesterskapet har Norges lag brukt et alternativt draktsett.

Da Norges lagleder viste fram lårtightsen de ønsket å bruke, var svaret altså negativt fra turneringsledelsen.

President i Norges Håndballforbund Kåre Geir Lio er meget skuffet over hvordan protesten til det norske laget skal ha blitt møtt av det europeiske håndballforbundet.

Boten på 50 euro per spiller, totalt 50.000 kroner i løpet av mesterskapet, var Norges Håndballforbund villig til å betale.

– Det er så pinlig og håpløst. Helt «god natta». Vi skal gladelig betale den boten hvis det var det det stod på. Her har laget vår fulle støtte uansett hva de måtte komme til å gjøre.

Omstridt regelverk

Regelverket har lenge vært omstridt. I april fikk Norges Håndballforbund gjennomslag for sitt forslag på kongressen i Det europeiske håndballforbundet. Nye regler skulle påbegynnes.

– Vi har kontaktet dem og jobbet for dette over flere år. Vi har tatt det opp på kongressen, og vi har blitt lovet at dette skal vi få orden på. Likevel skjer det ingenting. Det er bare trist for kvinnene å måtte forholde seg til dette, sier Lio.

Lio sier at Sverige, Danmark, Frankrike og Norge nå vil sende et skriv til EHF, for nok en gang å prøve å få til en endring i regelverket.

Det internasjonale regelverket er meget spesifikt på hvordan kvinnelige strandhåndballspillere skal være kledd:

«Kvinner skal bruke bikini. Toppen skal være en tettsittende sports-BH med dype utskjæringer ved armene. Trusene må ikke være mer enn ti centimeter på sidene».

EHFs pressetalsmann sier til NRK at en nyopprettet kommisjon vil se på lovendringer og gi forslag til EHFs eksekutivkomité. Den nye sandhåndballkommisjonen har sitt første møte i august.

– EHF er forpliktet til å bringe videre dette temaet på vegne av sine medlemsforbund, men det må sies at reglementet kun kan endres på IHF-nivå. Kommisjonen og eksekutivkomiteen kan kun komme med forslag for endring, skriver Schöneich.