Onsdag kveld kom beskjeden fra arrangøren bak Paris-Roubaix: Til søndagens utgave av rittet skal rytterne gjennom en sjikane like før inngangen til brosteinspartiet i Arenbergskogen.

I flere år har rytterne dundret inn på den tynne brosteinsstripa gjennom skogen i over 60 kilometer i timen. Et brosteinsparti som starter i slak utforbakke og hvor en rekke ryttere har veltet i høy fart.

Det blir ikke tilfellet med den planlagte sjikanen. Istedenfor vil farten tas kraftig ned gjennom flere svinger rett før brosteinspartiet starter.

Da den italienske journalisten Stefano Rizzato la ut en video av hvordan sjikanen ville bli, tok det ikke lang tid før reaksjonene rant inn.

Regjerende verdensmester Mathieu van der Poel, som vant Paris-Roubaix i 2023 og kommer rett fra seier i forrige ukes Flandern rundt, var tydelig misfornøyd.

– Er dette en spøk?, skrev nederlenderen på X.

Svingene kommer mellom overgangen fra jernbanelinja og brosteinspartiet, hvor det bare skiller 40 meter. Det vil ta farten ned til rundt 25–30 kilometer i timen, sier rittsjef Thierry Gouvenou til L'Équipe.

– Nå kan vi heller krasje i gjerder

Dylan van Baarle gikk til topps i Paris-Roubaix i 2022. I fjor gikk det imidlertid galt i nettopp Arenbergskogen.

Van Baarle var involvert i en velt og måtte bryte etter å ha pådratt seg en rekke kutt i ansiktet.

I etterkant forklarte Van Baarle ifølge Cyclingnews at laglegen dukket opp på sykehuset. Der endte laglegen opp med å «lime» ansiktet hans sammen igjen.

På X nøyde han seg onsdag kveld med to bildetegn av et par hender som ber, tilsynelatende som en klar støtte for nye sikkerhetstiltaket.

Endringen har kommet i stand etter initiativ fra proffsyklistenes egen interesseorganisasjon, CPA.

Også Alexander Kristoff ser positivt på endringen.

– Det blir jo kaos uansett der. Men vi slipper å velte på brosteinen, nå kan vi heller krasje i gjerder og på asfalten, skriver han lattermildt i en melding til NRK.

Han fortsetter:

– Jeg tenker egentlig det blir tryggere med den sjikanen. Alle må jo ned i fart. Det blir veldig trangt og fort noen som velter, så det blir nok like hard kamp for å komme først. Men slipper å dundre i 70 kilometer i timen inn på brostein i slak utfor.

Sykkelekspert Dan Lloyd skriver på X at mange korrekt har poengtert at sjikanen vil føre til en like farlig posisjonskamp som om veien hadde gått rett inn på brosteinen.

Men:

– Enhver rytter ønsker heller å krasje på asfalten enn på den brutale brosteinen. Det har vært noen forferdelige skader der de siste årene, skriver Lloyd.

Ønsker ytterligere endring

Den norske proffrytteren Amund Grøndahl Jansen uttalte seg positivt om en mulig endring til Landevei onsdag ettermiddag.

Etter at selve sjikanen ble presentert, sier Grøndahl Jansen følgende til NRK:

– Det er ikke ideelt, men det er en start. Ideelt sett burde man forsøke å kjøre motsatt vei, eller komme fra høyre inn på brosteinen. Uansett tar jeg heller en nedbremsing på asfalt og eventuell krasj foran høy fart og krasj på Arenberg.

Tidligere har man nettopp syklet motsatt vei. I 1998 veltet Johan Museeuw stygt inne i Arenbergskogen. Den belgiske stjernerytteren knuste kneet og pådro seg senere også koldbrann. Han unngikk amputasjon og kom sterkt tilbake.

I de to påfølgende årene ble Arenbergskogen kjørt fra motsatt side. Da var det en sving inn på selve brosteinspartiet som tok ned farten.

Etter 2001 endret man tilbake igjen. De siste årene har det igjen vært flere stygge velt på brosteinspartiet.

PS! Ingen nordmann har vunnet seniorutgaven av Paris-Roubaix tidligere. Mennenes ritt starter klokken 11.10 søndag, mens kvinnenes ritt starter 13.35 lørdag. Kvinnene kjører ikke gjennom Arenbergskogen.