– Vi ble veldig skuffet. For Awet ønsker å løpe 5000 meter i OL, og et EM er veldig viktig trinn for å komme til OL. Helt avgjørende. Vi, og han, er veldig skuffet, sier Hans Jørgen Borgen, sportslig ansvarlig i Ull/Kisa.

– Hva tenker du om at han ikke får plass?

– De har rett og slett brutt kriteriene. Det står soleklart hvordan man skulle prioritere, og der var han fjerdemann – uten tvil. Så hvordan de har fått til dette uttaket er et mysterium for oss, sier Hans Jørgen Borgen, som er sportslig leder for Ull/Kisa og trener Kibrab.

– Hvilke kriterier sikter du til da?

– Det at 2024-resultater skulle telle mest.

UT MOT FORBUNDET: Hans Jørgen Borgen (til høyre).

«Totalvurdering»

Sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, forklarer uttaket på følgende måte:

– Det har vært et veldig tett uttak, der vi har to stykker som kjemper om medaljer i Jakob (Ingebrigtsen) og Narve (Gilje Nordås), og så har vi fire som kjemper om de to siste plassene. Det har vært jevnt, men ut ifra en totalvurdering har vi falt ned på at Per Svela og Henrik Ingebrigtsen får de to siste plassene, sier Erlend Slokvik, sportssjef i Norges Friidrettsforbund.

Awet Kibrab er tatt ut som reserve på distansen, slik NRK erfarte onsdag kveld. Han er også påmeldt halvmaraton.

FÅR IKKE LØPE: Awet Kibrab. Foto: Annika Byrde / NTB

Norge hadde seks kvalifiserte utøvere, men bare fire plasser på 5000-meteren i Roma.

Jakob Ingebrigtsen har friplass som tittelforsvarer, Narve Gilje Nordås var selvskreven i kraft av sine resultater det siste året – mens Magnus Tuv Myhre i realiteten var ute av diskusjonen ettersom sykdom skade og sykdom har holdt ham utenfor konkurranse så langt i år.

– Hva avgjorde at det er Henrik og Per som løper EM, og ikke Awet?

– Det er en totalvurdering i forhold til det de har prestert både i fjor og i år. Av de tre utøverne så er det Henrik som har hatt de to beste løpene med 5000-meteren i fjor vår og 3000 meteren i fjor høst. Og så er det Per som har løpt fortest nå i år. Totalt sett så falt vi ned på de to da, sier Slokvik til NRK.

SPORTSSJEF: Erlend Slokvik. Foto: NTB

Kibrab slo Ingebrigtsen i duell

Awet Kibrab slo Henrik Ingebrigtsen med klar margin da de møttes til duell i Stockholm, og satte en bedre tid i 2024 enn Sandnes-løperen. De har henholdsvis 13.25,48 og 13.26,92.

– Awet har bedre tid i år enn Henrik. Hvorfor er han da ikke valgt?

– Det skiller et drøyt sekund mellom dem i år. Totalt sett så har Henrik hatt bedre prestasjoner i kvalifiseringsperioden. For Per Svelas del så kommer han inn på 13.19 i år, selv om de andre løp bedre i fjor da.

– Hvilke mesterskapsprestasjoner har dere vektlagt?

– For Henrik sin del, han er en harding, han var i VM-finalen i 2019, han har vist flere bra løp innimellom. Men det var veldig «tight», og vi var nødt til å velge to stykker.

– Hvis du skal se på hele perioden så har Awet bedre tid enn Svela. Hvorfor har man da lagt vekt på det motsatte i den duellen?

– Vi har lagt vekt på totalvurdering med tanke på hvem vi tror kan prestere best i EM. Det står et par andre ting i kriteriene også, som tidligere prestasjoner i mesterskap og potensial. Det er en totalvurdering ut fra alle kriteriene som ligger der.

EM-KLARE: Per Svela og Narve Gilje Nordås er klare for 5000 meter. Førstnevnte tok EM-kravet da han løp 13.19 i Huelva i Spania, og har siden løpt 3000 meter i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Mener de bryter med prinsippene

Kibrab deltok i slutten av september i VM i gateløp på femkilometer, der han ble nummer åtte.

– Hvordan ses det på som mesterskapsprestasjon?

– Det har vi også sett på. Awet er en veldig god gateløper og det er derfor vi har valgt ham til å løpe halvmaraton også, for vi mener vi har et veldig sterkt lag i halvmaraton. Det er en veldig spennende konkurranse for oss, og kanskje kjempe om medaljene i lagkonkurransen der. Da tror vi Awet kan gjøre det veldig bra, sier Slokvik.

Hans Jørgen Borgen mener at dersom mesterskapserfaring skulle gjelde, ville det vært naturlig å sende Kibrab og Ingebrigtsen. Ikke Per Svela.

– Da følger de altså det prinsippet på den ene vinklinga, men ikke den andre. Awet har også en 8.-plass fra VM i gateløp 5 kilometer i høst. Da ble han nest beste europeer. Så han har mesterskapserfaring.

Borgen: – Problematisk å forholde seg til

Borgen understreker samtidig at de ikke argumenterer mot Henrik Ingebrigtsen.

– Vi unner ham alt vel og ønsker ham alt vel i VM. Dette er prinsippet hvordan de har satt reglene og hvordan de har håndtert dette her. Vi innordnet seg etter reglene og hvordan de tar ut det, og plutselig er det andre regler som har telt. Det er litt problematisk å forholde seg til.

– Har du snakket med Slokvik selv?

– Jeg har bare fått noen meldinger, men har ikke snakket med ham.

– Kommer du til å si hva synes til de som har tatt ut laget?

– Det blir nok mellom oss. Han vet nok hva jeg mener.

Henrik Ingebrigtsen er svært fornøyd med å få en ny EM-sjanse på 5000 meter.

– Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten, og føler at kroppen responderer bra om dagen. Så jeg er veldig klar for dette. Jeg er også veldig takknemlig for alle støttespillerne jeg og teamet har. De har gjort dette mulig. Jeg gleder meg veldig, skriver Ingebrigtsen i en melding.

Slokvik avviser at det er blitt vektlagt at Henrik Ingebrigtsen er en viktig støttespiller for gullfavoritt Jakob Ingebrigtsen i uttaksprosessen.

Det er nesten 60 år mellom disse to hekkeløpene på Bislett, men hvor stor forskjell er det på tidene?

Fikk avslag på utsettelse

Ull/Kisa ønsket at løpet på Bislett skulle brukes som et rent uttaksløp mellom de det stod mellom. Det blir det ikke noe av.

– Forrige gang vant Awet ganske tydelig mot Henrik, det var vel åtte eller ni sekunder. Vi var forberedt på det, og det kan godt hende Henrik hadde vunnet, men det hadde vært et bedre alternativ enn de har valgt nå, mener Borgen, som hadde håpet at uttaket skulle komme etter Bislett Games.

– Nå er det sånn at laget ble offentliggjort i dag. Men det er inkludert en reserve. Så man hadde jo ikke trengt å fortelle hvem som skal løpe ennå av de fem.

Taus kvelden før uttaket

Nyheten om vrakingen kunne NRK avsløre kun et drøyt døgn før Kibrab skal i aksjon på 5000-meteren under Bislett Games.

Konfrontert med NRKs opplysninger, svarte Slokvik følgende i en SMS til NRK.

«Ingen er vraka, uttak offentliggjøres kl. 14 torsdag når vi har sendt påmelding til EA.»

På direkte spørsmål om det ikke stemmer at Kibrab har fått beskjed om at han ikke er på 5000-laget, svarer Slokvik:

«Vi kommenterer ikke noe rundt uttak før det er offentlig. Ordet vraket er uansett misvisende, enten er en tatt ut eller ikke.»

Awet Kibrab er i stedet tatt ut til å løpe halvmaraton i EM. NRK vet imidlertid at Kibrabs klare ønske er å løpe 5000 meter, med tanke på å kvalifisere seg til OL.

SPORTSSJEF: Erlend Slokvik. Foto: NTB

Bedre årsbeste

Hvordan EM-laget skulle tas ut, var oppe til diskusjon i toppidrettsutvalget i Norges Friidrettsforbund tirsdag i forrige uke.

– Og da står det i kriteriene at resultater fra 2024 vektlegges mer enn resultater i 2023, sa sportssjef Slokvik til NRK etter det møtet.

I 2024 har Per Svela løpt på 13.19,87, Awet Kibrab på 13.25,48 og Henrik Ingebrigtsen på 13.26,92.

Da Ingebrigtsen mandag trakk seg fra 5000-meteren på Bislett, skjedde det via en pressemelding som antydet at han likevel hadde EM i sikte.

«Henrik har gjort en tøff og vanskelig vurdering. Han kjenner på stigende form, og velger å prioritere langsiktig. Han tror og håper at det kommer store muligheter fremover, og vil prioritere å bygge form i riktig tempo,» sto det nemlig der.

Nå er det altså klart at det blir en ny EM-start på mannen som tok EM-gull på 1500 meter for 12 år siden.