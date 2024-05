Ingebrigtsen nektes EM-sjanse på Bislett: – Ikke aktuelt

– Nei, det er ikke aktuelt, sier sportssjefen i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik.

Han bekrefter at toppidrettsutvalget i forbundet tirsdag denne uka diskuterte om 5000-meteren under Bislett Games skal brukes for å avgjøre hvem som får de siste plassene på det norske 5000-meterlaget i EM.

– Der var det full enighet om at vi forholder oss til kriteriene styret har vedtatt; at det resultatene i kvalifiseringsperioden som gjelder, sier han.

Kvalifiseringsfristen til EM går ut ved midnatt 26. mai. Siste frist for å bekrefte endelig påmelding er 30. mai klokken 14.00.

Samme kveld, altså etter fristen, arrangeres Bislett Games.

Likevel finnes det en åpning for at Diamond League-stevnet kunne blitt brukt som uttaksløp.

– Fire får klarsignal

EM-reglene tillater nemlig at nasjonene melder på en ekstra utøver i de øvelsene der de har flere kvalifiserte enn kvoteplasser. Ifølge Slokvik kunne Norge da i teorien ha sendt fem løpere til EM og ventet til dagen før løpet med å avgjøre hvilke fire som løper.

Men det skjer altså ikke:

BESTEMMER: Sportssjef Erlend Slokvik. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

– Når vi gjør uttaket, kommer vi til å ta ut fire utøvere som får klarsignal, sier Slokvik.

En femte utøver vil bli påmeldt, men som ren reserve:

– I tilfelle én av de fire uttatte må trekke seg på grunn av skader eller sykdom, forklarer Slokvik.

To skal ut

Dette er status et par døgn før kvalifiseringsfristen går ut:

Jakob Asserson Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Magnus Tuv Myhre, Per Svela, Henrik Bjørka Ingebrigtsen og Awet Kibrab har alle klart kravet til 5000-meteren i friidretts-EM i Roma.

Norges kvote er altså tre utøvere i tillegg til tittelforsvarer Jakob Asserson Ingebrigtsen.

Med andre ord: To av de fem andre kvalifiserte får ikke lov til å løpe.

Det har skapt hodebry for både Norges Friidrettsforbund og de aktive.

Dette er de offisielle kriteriene for uttak fra Norges Friidrettsforbund når Norge har flere kvalifiserte utøvere enn kvoteplasser:

Resultater oppnådd i 2024 går foran resultater fra 2023.

Utøveres utvikling og potensial kan bli vurdert ved likhet mellom utøvere.

Prestasjoner i tidligere internasjonale mesterskap kan også vurderes.

Fakta om kandidatene Ekspander/minimer faktaboks Jakob Asserson Ingebrigtsen (23)

Personlig friplass som tittelforsvarer Narve Gilje Nordås (25)

Personlig rekord: 13.05,38

Beste tid i kvalifiseringsperioden: 13.05,38

Beste tid i 2024: Ikke løpt

Medaljer i internasjonale mesterskap: VM-bronse på 1500 meter 2023 Magnus Tuv Myhre (23)

Personlig rekord: 13.09,44

Beste tid i kvalifiseringsperioden: 13.09,44

Beste tid i 2024: Ikke løpt

Medaljer i internasjonale mesterskap: Ingen Henrik Børkja Ingebrigtsen (33)

Personlig rekord: 13.13,99

Beste tid i kvalifiseringsperioden: 13.13,99

Beste tid i 2024: 13.33,62

Medaljer i internasjonale mesterskap: EM-gull 1500 meter 2012, EM-sølv 5000 meter 2018, EM-sølv 1500 meter 2014, EM-bronse 1500 meter 2016. Awet Kibrab (29)

Personlig rekord: 13.15,41

Beste tid i kvalifiseringsperioden: 13.15,41

Beste tid i 2024: 13.25,48

Medaljer i internasjonale mesterskap: Ingen Per Svela (32)

Personlig rekord: 13.19,87

Beste tid i kvalifiseringsperioden: 13.19,87

Beste tid i 2024: 13.19,87

Medaljer i internasjonale mesterskap: Ingen

Nordås nesten klar

På tirsdagens møte i toppidrettsutvalget, ble det også diskutert hvordan kriteriene skal vektlegges.

– Og da står det i kriteriene at resultater fra 2024 vektlegges mer enn resultater i 2023, sier Erlend Slokvik til NRK.

Han bekrefter overfor NRK at Narve Gilje Nordås langt på vei er trygg på 5000-meterlaget i EM til tross for at han ikke har løpt distansen i år.

– I henhold til kriteriene står det at man må bekrefte form. Man må ikke gjøre det på den spesifikke distansen. Og således er Narve den som har bekreftet best form så langt i år, sier Slokvik i intervjuet som ble gjort et par timer før Nordås også vant 3000-meteren i Trond Mohn Games med en solid personlig rekord.

– Det er klart når kriteriene og kravene er fastsatt, så syntes jeg det er rettferdig prosess, mener Nordås.

Av de fire gjenværende kandidatene til de to siste plassene, er det Per Svela og Awet Kibrab som har løpt raskest på distansen i 2025.

– Jeg føler jeg veldig gode kort inn mot EM, fastslår Svela.

TRENINGSKAMERATER: Narve Gilje Nordås og Per Svela under 3000-meteren på Trond Mohn Games onsdag. Foto: BILDBYRÅN

Ingebrigtsen bør bekrefte form

EM-veien ser lengst ut for Magnus Tuv Myhre, som ennå ikke har sesongdebutert.

– Det brenner et blått lys for Magnus. Han ble dessverre koronasmittet for en ti dager siden, og får ikke løpt noen løp denne uka. Da sier det seg selv at det blir vanskelig for han å bli tatt ut, sier Slokvik.

Sportssjefen legger samtidig heller ikke skjul på at Henrik Ingebrigtsen helst bør vise mer enn han gjorde på en 5000-meter i Stockholm 15. mai.

– Nå vil jeg ikke si hva konkret han bør gjøre, men det er klart at man ser at han har den dårligste tiden av de som har løpt i år. Det vil si at han bør bekrefte bedre form enn det han gjorde forrige uke, sier Slokvik.

Bislett blir revansjemulighet

Det kunne Slokvik altså ha valgt å la Ingebrigtsen gjøre under Bislett Games. Der er både Ingebrigtsen, Svela, Kibrab og Tuv Myhre påmeldt i et knallsterkt internasjonalt felt.

MISSET: Både Henrik Ingebrigtsen eller Magnus Tuv Myhre røk ut i forsøket på 5000 meter under VM i Budapest i fjor. Foto: BILDBYRÅN

Løpet kunne blitt brukt som en ren uttaksduell mellom tre av dem.

Slokvik regner derfor med at Henrik Ingebrigtsen dukker opp på en startstrek i løpet av helgen.

NRK har i en melding spurt Ingebrigtsen om han kommer til å løpe flere løp før Bislett Games, og hva han mener om at Bislett-løpet ikke tas med i vurderingen. Han har ikke svart på meldingen.

5000-meteren på Bislett kan i stedet bli en gylden mulighet til å vise at feil utøvere ble valgt til EM-laget.

Det er Slokvik klar til å takle.

– De kan vel være litt sinte på seg selv, men det er klart at det er jeg som står ansvarlig for uttaket og får svare for eventuell kritikk, ja, sier sportssjefen til NRK.