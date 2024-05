Nedtur for Henrik Ingebrigtsen i sesongåpningen: Langt bak personlig rekord

Rosenborg vant toppkampen: Deler førsteplass med VIF

Rosenborg vant 1-0 i toppkampen borte mot Vålerenga i Toppserien onsdag. Med seieren har Rosenborg nå 21 poeng - like mange som Vålerenga på delt førsteplass. Trønderne er bak på målforskjell.

Hanna Dahl satte inn 1-0 for RBK etter 71 minutter med et skudd fra 16 meter. Vålerenga hadde en kjempesjanse til å utligne ti minutter senere ved Elise Thorsnes, men skuddet ble hindret. Vålerenga var nære utligning to ganger på overtid, men lyktes ikke å score. Dermed endte kampen 1-0 til bortelaget.