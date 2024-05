Rivalene møtes for første gang i år – Ingebrigtsen mener det ikke kan kalles en duell

Kun tre små hundredeler skilte dem i VM-finalen i fjor, da Ingebrigtsen tok sølv og Nordås tok bronse.

De har møttes til duell på andre distanser etter VM, men på torsdag skal de for første gang måle krefter på 1500 meter inn i OL-sommeren.

– Jeg tror nok det blir en duell med flere enn to i. Og da kalles det vel ikke lenger en duell, sier Ingebrigtsen til NRK.

Ingebrigtsen mener at det er flere enn de to som stiller sterkt på Bislett Games torsdag.

RIVALER: Dette var sist gang Narve Gilje Nordås og Jakob Ingebrigtsen møttes til duell på 1500 meter. Under VM i Budapest i august 2023. Foto: NTB

– Jeg tror det blir spennende over hele linja. Jeg satser på det kan bli et bra og innholdsrikt løp. Men at jeg vinner, selvfølgelig, fortsetter han.

Det er likevel ingen tvil om at Nordås har pekt seg ut Ingebrigtsen som hans største rival i løpet.

– Hva skal til for å slå ham?

– Gode taktiske vurderinger, for det fysiske tror jeg er bra nok til å hamle opp, sier Nordås til NRK.

Tapt 17 av 17 ganger

De to har møttes 17 ganger i konkurranse, og Ingebrigtsen har vært best hver gang. Det ønsker Nordås å gjøre noe med.

– Dere har møttes 17 ganger. Han har slått deg 17 ganger. Når vil du gjøre noe med det?

– Forhåpentligvis i morgen. Men det er klart, det kommer mange sjanser. Kanskje skal jeg spare det til det gjelder, sier Nordås.

Nordås røper «mathemmeligheten»: – Saus også

Av de 17 møtene har kun to av dem vært på 1500 meter. På Bislett Games i fjor, og under VM i Budapest i august.

– Han er nok en forhåndsfavoritt, det skal sies, men en skal gjøre så godt en kan og komme seg så tett som mulig, sier Nordås og fortsetter:

– Nivåforskjellen har vært større, så de 17 av 17 gangene han har slått meg, det er nesten som forventet. Jeg har tatt litt og litt innpå, og så får vi håpe at forspranget har minket såpass mye at det er mulig å gjøre noe med det.

Her strekker Nordås ut hånda til Ingebrigtsen

Intens konkurransesommer

Bislett Games er starten på en intens friidretts-sommer som toppes med OL i Paris. Dette er første av flere konkurranser de to vil møtes i.

– Akkurat nå er jeg mest klar for Bislett Games. Så det er det som er det viktigste. Og så kommer jo EM, NM, OL og mange ting, sier Ingebrigtsen.

– Hva skal til for at du kaller denne sesongen en suksess?

– Vinne alt, alltid. Men til og med da kan man gjøre ting litt bedre. Men hvis man vinner alt, så må man jo si seg fornøyd, og det er kanskje suksess i seg selv, sier han.

Nordås kom som en komet i fjor og toppet det hele med VM-bronse på 1500m. Han er fortsatt usikker på hvilke svar han vil få på torsdag.

– Det har vært greit, men det har ikke vært fantastisk heller. Jeg føler enda ikke jeg har bekreftet fjorårsnivået, så det må være det første målet i morgen, å vise at fjoråret ikke var en blaff, men at jeg er kommet for å bli, sier Nordås.