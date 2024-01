– Selvsagt er dette meget alvorlig, sier Besseberg om smykkeskrin-episoden som ble tema i retten torsdag.

I retten fortalte Besseberg hvordan generalsekretæren i IBU, Nichole Resch, ble forsøkt bestukket av russeren Aleksander Tikhonov i 2009. Bakgrunnen var at den mektige russiske skiskyttertoppen ønsket at Resch skulle droppe å forfølge tre russiske dopingsaker.

– Vi satt og pratet på telefonen. Jeg tror begge ristet på hodet og kommenterte dette. At denne dumme mannen kunne gjøre dette, sier Besseberg om telefonen han hadde fått av Resch.

Tiltalebeslutning mot Anders Besseberg Ekspander/minimer faktaboks Dette er tiltalebeslutning i Besseberg-saken. STATSADVOKATENE VED ØKOKRIM for perioden frem til 01.10.2015: straffeloven (1902) § 276 b første ledd, jf. annet ledd, jf. § 276 a første ledd bokstav a for seg eller andre å ha krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, herunder også i utlandet. Korrupsjonen ansees som grov bant annet fordi den er forøvd ved brudd på den særlige tillit som følger hans verv eller oppdrag og fordi den har gitt betydelig økonomisk fordel, og for perioden etter 01.10.2015: straffeloven (2005) § 388, jf. § 387 første ledd bokstav a, jf. annet ledd for å ha for seg eller andre krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag. Med stilling, verv eller oppdrag menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet. Korrupsjonen er grov fordi det særlig legges vekt på at handlingen er forøvd ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag, og fordi den har hatt til følge betydelig økonomisk fordel. Grunnlag: Mens Besseberg hadde bopel i Vestfossen i Norge og i sammenheng med hans verv som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (The International Biathlon Union (IBU)) krevde, aksepterte eller mottok han i perioden 2009 - 2018 følgende goder: En gang i 2011, trolig i forbindelse med styremøte nr 100 i IBU i mars 2011 i Khanty-Mansiysk i Russland fikk han en klokke av typen Omega (farge kobber/sort) fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 195 000,-

En gang trolig i april 2013, og forut for vinter-OL i Sotsji i Russland i 2014, aksepterte han tilbud om en prostituert som ble skaffet ham av fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Dette skjedde sannsynligvis i tilknytning til et showrenn i skiskyting i Moskva.



En gang trolig i 2013, og under et arrangement for skiskyting i Russland, mottok han en Hublot klokke av en russisk myndighetsperson i Ugra-regionen. Klokken var verdt ca NOK 70 000,-

I april 2013 i forbindelse med en reise til Tjumen i Russland ble han av russiske myndighetspersoner påspandert opphold og jakt- og fisketur ved et jakt-resort, dit han ble bragt i helikopter. Under oppholdet ble det jaktet på elg, villsvin og hjort.

I 2014 under avslutningen av verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen i Norge mottok han en klokke av typen Ulysses Nardin (farge: sort m/skinnrem) av en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 78 000,-

I oktober 2015 ble han av en myndigehtsperson i Tjumen i Russland, påspandert en jakttur til Tjumen. Besseberg mottok også gratis et trofé etter felling av en maralhjort.

I perioden 2015 til 2018 aksepterte Besseberg ved flere anledninger tilbud om prostituerte organisert og tilbudt ham av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting. Samværet med en kvinne over flere dager og netter ble tilrettelagt for ham av slike personer ved minst to anledninger, dvs. trolig i mars 2016 i Khanty-Mansijsk i Russland i forbindelse med et IBU verdenscuparrangement, og i mars 2018 i Tjumen i Russland i forbindelse med IBU verdenscupavslutningen.

I mars 2018 i anledning opphold i Tjumen i Russland ble Besseberg påspandert av russiske myndighetspersoner jakt- og fisketur med overnatting og bevertning på et jaktresort i Russland. Under turen felte Besseberg maralhjort og villsvin.

I perioden 2009 - 2018 hadde Besseberg en stående avtale om å delta på jaktturer med eier og daglig leder i selskapet APF Marketing Services GmbH (heretter "APF"), som senere var konsulent for Infront Austria GmbH (heretter "Infront") og medlem av Infronts rådgivende organ. Jaktopphold og jakttrofeer var gratis for Besseberg og ble bekostet av vedkommende, dennes selskap eller av Infront. Jakten fant sted jevnlig én til tre ganger pr. år i Østerrike og/eller Tsjekkia på eksklusive jaktområder. Vanligvis mottok Besseberg også trofeer av dyrene han felte. APF og senere Infront hadde i denne perioden avtaler med IBU om markedsførings- og sponsorrettigheter til IBU skiskytingsarrangementer eller var i forhandlinger med IBU om slike avtaler, som Besseberg godkjente/signerte i egenskap av president i IBU.

I perioden 2011 - 2018 ved sin bopel i Norge disponerte Besseberg privat en bil av typen BMW X5 som Infront dekket leasingkostnadene for. Verdien av dette utgjorde ca. NOK 850 000. Fordelene anses som utilbørlige, og overtredelsen anses som grov, særlig pga av verdien, fordi det var manglende åpenhet om godene han mottok, fordi Besseberg ved å ta imot godene brøt den tillit som fulgte hans verv i IBU, fordi han handlet i strid med IBUs retningslinjer og fordi han i kraft av sin rolle i IBU hadde mulighet til å påvirke avgjørelser av betydning for russisk skiskyting og for APF/Infront. Påstand om inndragning, jf. straffeloven §§ 67 og 69, jf. § 75, forbeholdes nedlagt.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon, men erkjenner ikke straffskyld i saken mot ham. Blant annet er gaver og tjenester han er anklaget for å ha mottatt fra russere sentralt i saken.

– Han hadde med et smykkeskrin til meg. Jeg åpnet ikke smykkeskrinet engang, sier Besseberg om hvordan Resch fortalte han om det russiske bestikkelsesforsøket.

Hun avviste Tikhonovs bestikkelsesforsøk ifølge politiforklaringen.

Denne hendelsen ble imidlertid aldri til en sak i styret , der Tikhonov var visepresident. Resch forklarte at Besseberg ikke fulgte opp med konsekvenser ovenfor Tikhonov.

– I ettertid vil jeg beklage sier Besseberg

Rettstegning av Besseberg i retten. Han har ikke ønsket å bli fotografert. Foto: Ane Hem / NTB

Han poengterte imidlertid at generalsekretæren ikke tok opp at dette måtte være på agendaen som styresak eller at hun ville informere styret selv om hendelsen.

– Russerne var selv meget godt kjent med sprellene fra Tikhonov og hvordan han opptrådte. Sånn sett så var det ikke noen grunn til å gjøre dette for å sørge for at han ikke kom til å fortsette i IBU, sier Besseberg.

«Ikke som jeg kjenner til»

Etter denne forklaringen tok aktor Marianne Djupesland viste frem et avhør med tysk politi fra mars 2019. Der ble nemlig Besseberg spurt om han visste om medarbeidere hadde vært mål for bestikkelsesforsøk fra russisk side.

«Ikke som jeg kjenner til» var svaret fra Besseberg til tysk politi.

– Når man får den type spørsmål i avhør så er man ikke forberedt på å svare på det, sier Besseberg i retten torsdag da han skulle forklare hvorfor han hadde gitt politiet dette svaret.

– I ettertid er det en sak jeg burde ta selvkritikk på, sier Besseberg.

For Resch hadde påpekt til tysk politi i avhør at nordmannen hadde forsøkt å roe henne ned i telefonen.

Ett år senere kom imidlertid Besseberg med en skiftlig redegjørelse til østerriksk politi på det Resch hadde sagt i avhør med tysk politi.

Overfor NRK ønsker ikke aktor Marianne Djupesland i Økokrim å svare på spørsmål om de ulike svarene fra Besseberg i retten og til politi i avhør. Grunnen er at dette er en løpende utspørring av Besseberg.

Bessebergs medforsvarer Mikkel Toft Gimse mener at det Besseberg sier i retten er det samme eller på linje med det han forklarte politiet.

– Så er det en detalj hvorvidt smykkeskrinet var åpnet, om det var bevis eller hva som er grunnen. Men det har ikke vært behov for å gå i dybden om det. Det er noe han får utdypet i forklaringen, sier Toft Gimse.

– Hadde knapt sovet

Tidligere på dagen fortalte Besseberg seg om et annet punkt han har endret siden første politiavhør.

– Uten at jeg skal bruke det som unnskyldning hadde jeg vært ute på revejakt hele natten og sovet et par timer da Økokrim banket på døren, sier Besseberg i sin forklaring.

Der fortalte han om hvordan han reagerte da politiet kom på døren 10. april 2018.

Deretter ble han tatt inn til avhør dagen etter politiaksjonene.

– Jeg sov knapt noe da jeg oppfattet det hele som en konspirasjon, sier Besseberg.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon i rettssaken mot ham. Han erkjenner ikke straffskyld.

Prostitusjonsforklaring i avhør

Han sier at han etter politiaksjonen lurte på hvem som skulle være ute etter ham. Han reagerer på avhørene med det østerrikske politiet i Oslo.

– Avhørene bærer preg av at jeg knapt hadde sovet på to døgn, sier Besseberg og fortsetter:

– Jeg oppfattet spørsmålene som helt hinsides. Jaktturer, klokker, ferieturer, og mottatt tilbud av prostituerte. Det er flere ting jeg ikke husket godt nok og det bærer nok avhøret preg av, sier Besseberg.

Han sier han ikke så behov for å ha advokat til stede. For han mente anklagene var helt hinsides og lett å tilbakevise.

«Jeg gikk aldri ut på gata, for å si det slik».

Det er blant annet slik Besseberg først skal ha ordlagt seg i politiavhør i april 2018.

Besseberg «innrømmet for politiet at han mottok tjenester fra prostituerte i tilknytning til russiske myndighetspersoner» står det i granskingsrapporten, som ble laget på oppdrag fra Det internasjonale skiskytterforbundet.

Innhold fra politiavhør ble en del av denne rapporten.

I rettssaken mot Besseberg anklager påtalemyndigheten Besseberg for å ha tatt imot bestikkelser i form av prostituerte tilbudt av russere, eksklusive klokker og påspanderte jaktturer. Det er også en anklage om leasingbil betalt av et selskap som skaffet markedsavtaler.

Han mener avhøret med politiet i april 2018 fremstod som ensporet og skulle dreie seg om russere.

– Jeg viser til senere avhør hos Økokrim hvor jeg påpekte misnøye og ønsket endringer, sier Besseberg.

Bessebergs medforsvarer Mikkel Toft Gimse forklarer Besseberg-avhøret med politiet som en stresset situasjon.

– Da blir det mindre upresisheter, sier Toft Gimse.

Han er imidlertid ikke enig at forklaringen er så ulik når NRK spør om de ulike forklaringene.

– Det er helt vanlig at man husker ting bedre når man får satt seg ned dokumenter enn når man blir vekket på morgenen, sier Bessebergs medforsvarer Mikkel Toft Gimse til NRK.

Anders Besseberg under VM i 2017. Foto: BARBARA GINDL / AFP

Reagerte på Janus-beskrivelse

I retten reagerte han også sterkt på kodenavnet på etterforskningen «Janus». Det er en antikk gud med ett hode og flere ansikter.

– Aktor påstod at dobbelthet egner seg som stikkord om denne saken, sier Besseberg og henvendte seg til Marianne Djupesland i Økokrim ved hans side i rettssalen.

– Det er svært sårende og også uakseptabelt, sier Besseberg.

Han mener han har vært totalt forsvarsløs mot påstander mot ham, blant annet i media. De kaller han grunnløse og feilaktige.

– Det har vært en forhåndsdømming som visstnok mangler sidestykke i norsk rettshistorie, sier Besseberg.