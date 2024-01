Kalte Besseberg-rapport karakterdrap i retten: – Skjønner ikke hva de klager over

– For Besseberg har det hverken vært mulig eller ønskelig å kommentere alle påstander som er gjengitt i media. Han opplever seg forhåndsdømt, sa forsvarer Christian Hjort under første dag av rettssaken mot Anders Besseberg.

Anders Besseberg ikke har ønsket å forklare seg til hverken politi, mediene eller en uavhengig granskingsrapport siden 2021. Først onsdag denne uken forklarte Besseberg seg skikkelig i retten.

Da hadde advokaten hans nettopp gått til kraftig angrep på en kritisk granskingsrapport om Besseberg fra 2021. Den ble laget på oppdrag av skiskytterforbundet nordmannen ledet gjennom 25 år.

– Levner ham ingen ære

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon og rettssaken mot ham pågår i disse dager i Buskerud tingrett.

For ganske nøyaktig tre år siden kom en knusende rapport om den norske eks-skiskytterpresidenten. Det var første gang offentligheten fikk høre i detalj om jaktturer, klokker og påstått kontakt med prostituerte, mens Besseberg var president i IBU.

PRESIDENT: Anders Besseberg var president i IBU i 25 år. Han føler seg forhåndsdømt før rettssaken mot ham. Foto: BARBARA GINDL / AFP

Rapporten var laget IBUs uavhengige granskningskomite (ERC), ledet av engelske Jonathan Taylor.

– Etter vår mening sier bevisene at Anders Besseberg konsekvent har foretrukket og beskyttet russiske interesser i tilnærmet alt han har gjort. Det av en mann, som etter vår mening, ikke har noen etiske verdier eller interesse av å beskytte en ren idrett, står det i rapporten.

Karakteristikken av Besseberg er det som får forsvarer Christian Hjort til å reagere.

Rettstegning av Anders Besseberg. Illustrasjon: Ane Hem / NTB

– Så fortsetter likevel Jonathan Taylor i den rapporten, hvor han konkluderer med et regelrett karakterdrap, han levner ham ingen ære. Det samme refererer han til media og lar seg intervjue rett i forkant av denne straffesaken også, hvor han smører skikkelig tjukt på med masse anklager mot Besseberg, sa Hjort i retten onsdag.

– I våre øyne bekrefter det bare at det var en helt riktig avgjørelse fra Besseberg å avstå fra å gi denne granskingen noen som helst form for legitimitet og avstå fra å forklare seg for den, fortsatte Hjort.

Selv om rapporten konkluderer med det ikke er funnet noe strafferettslig bevis for anklagene, sier rapporten at Besseberg har en sak å svare for overfor IBU og deres regelverk.

– Skjønner ikke hva de klager over

NRK var onsdag i kontakt med Jonathan Taylor. Han avfeier kritikken fra Hjort.

– Hvis han føler det er dårlig for hans karakter, så er bevisene det de er. Vi la bare bevisene frem og lot dem tale for seg selv, sier Taylor og fortsetter:

GRANSKNINGSLEDER: Jonathan Taylor. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Vi sa at han hadde en sak han måtte svare for knyttet til IBUs regelverk. Ingenting han sier her nå forteller noe annet. Det er ikke så mye mer for meg å si, mener Taylor.

Han forteller videre at idretten ikke kan vente på en straffesak i et domssystem. De må gjøre egne undersøkelser og finne ut om en mann som Besseberg skal straffes for brudd på IBUs regelverk.

– Det var det vi gjorde. Vi fant bevisene, vurderte bevisene og la frem hvorfor vi syns det ga han en sak å svare for, sier Talyor før han legger til:

– Jeg skjønner ikke hva de klager over.

Stilte spørsmål ved Taylors uavhengighet

Rapporten gikk også langt i å konkludere med at Besseberg handlet under russisk innflytelse, selv om det var en «uforsonlig favorisering av russiske interesser».

De skriver blant annet at en mann som Besseberg, som satt i styret i verdens antidopingbyrå, burde fordømt den russiske dopingskandalen og gjort det han kunne for å få frem fakta og stille folk til ansvar.

ADVOKATER: Forsvarer Christian Hjort og aktor Marianne Djupesland under rettens første dag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Da han jobbet med rapporten ledet Jonathan Taylor en kommisjon i verdens antidopingbyrå. Også det reagerte Hjort på.

– Taylor hadde tilknytning til WADA, som allerede hadde en posisjon i sakskomplekset. Det er også generelt lite tilrådelig å forklare seg til en granskingskommisjon samtidig som man er under en straffesak, det tror jeg de fleste vil ha alminnelig forståelse for, sa Hjort i retten onsdag.

Dette avfeier Taylor.

– Hvis du vil kritisere bevisene eller kritisere at konklusjonen er feil, så kan han gjøre det. Men han gjør ikke det. Han kritiserer at jeg ikke var uavhengig. Det får han jo ingen steder.

På spørsmål om hvordan aktoratet ser på Taylor-rapporten svarer aktor Marianne Djupesland i Økokrim:

– Som jeg nevnte i innledningsforedraget så kommer ikke vi til å bruke den i vår bevisføring. Vi går til kildene for den rapporten. Det er det som er grunnlaget for vår bevisføring, sier Djupesland til NRK.