Reagerer på Haaland-fotfølging: – Synes synd på Erling

– Det er ganske sykt. Jeg synes synd på Erling til tider.

Det sier U21-landslagsspiller Johan Hove til NRK om det som nå skjer med kompisen Erling Braut Haaland (22).

Etter at den norske superstjernen rundet av sesongen med en trippeltriumf med Manchester City og påfølgende norske landskamper, har han tatt seg en velfortjent ferie.

– Merkelig

Da TV 2 vennlig spurte Haaland etter landskampene sist om hvordan han skulle tilbringe sommeren, svarte han bryskt tilbake om at «det finner sikkert TV 2 ut av veldig snart».

Den lille frustrasjonen tydet nok på at superspissen visste hva som ville komme.

Selv om sesongen er over og 22-åringen har trukket seg tilbake fra rampelyset, dukker det stadig opp klipp og bilder på sosiale medier og i sladderpressen av Haalands ferieaktiviteter.

Enten han er på shopping i Barcelona eller danser sammen med Isabel Haugseng Johansen i bryllupet til lagkamerat Aymeric Laporte, blir det dokumentert og lagt ut på nett.

– Det er merkelig (å oppleve dette) når jeg har spilt på lag med ham i noen år og vært tett på ham. Jeg synes det er forbilledlig at han holder på den jordnærheten og personligheten sin. Men så skulle sikkert både han og jeg ønske at det ikke var så mye trøkk på ham som det er når han prøver å nyte noen feriedager etter en trippel. Men han fikser det, sier Johan Hove.

Johan Hove synes synd på sin gamle lagkamerat. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN NORWAY

Hove og resten av U21-landslaget sitter akkurat nå i Romania der de forbereder seg til skjebnekamp mot Italia i U21-EM onsdag kveld.

På tribunen sitter det flust av klubber og speidere og følger med. Hvis man storspiller på denne scenen, kan det være et viktig steg på veien mot en lukrativ og sportslig givende karriere.

Sist Norge var i et stort mesterskap med et U-landslag, U20-VM i 2019, var det en viss angrepsspiller som virkelig satte navnet sitt på kartet. Erling Braut Haaland scoret de ni berømte målene mot Honduras og ble plutselig en spiller «alle» var klar over.

Resten er historie. I dag er Haaland en av verdens aller største stjerner både på og utenfor banen.

Les også: Sekunder etter dette gikk det galt for Norge – nå er NRK-ekspert oppgitt

– Noe du bare må gjøre

Suksessen og kjendisstatusen kommer ikke uten konsekvenser.

Haaland kan ikke lenger gå ut av sitt eget hus før det ganske fort blir overskrifter og nyhetssaker av det.

Mangelen på privatliv er påfallende. Er det verdt det?

– Det er noe du bare må gjøre. Det er en stor ting å ofre hele privatlivet, men i mitt hode vinner du mer enn du taper. Jeg vet ikke hvordan han tenker, men jeg tror det er bedre og større å lykkes på en slik måte enn å beholde privatlivet, sier Antonio Nusa til NRK.

Antonio Nusa er sikker på at alt vil være verdt det hvis han blir en av verdens beste spillere. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

2005-modellen er et av de aller største talentene i norsk fotball akkurat nå og den yngste i U21-troppen som er i Romania og spiller skjebnekamp mot Italia onsdag kveld.

– Jeg hadde gjort alt

Men Nusa er helt sikker på at det vil være verdt å ofre privatlivet hvis han slår gjennom for fullt.

– Ja, 100 prosent. Fotballen er det viktigste, jeg hadde gjort alt for å bli verdens beste fotballspiller. Hvis jeg kunne blitt verdens beste og samtidig få beholde privatlivet, da hadde jeg valgt det. Men det er ikke mulig, sier Nusa.

– Voldsomt

Erik Botheim, en av Haalands gode kompiser, mener den ekstreme interessen rundt fotballens største stjerner bare understreker hvor stor appell fotballen har rundt om i verden.

Botheim tror kompisen bare må akseptere at det er sånn det er.

– Det er en del av pakka og bare noe man må håndtere. Det er selvfølgelig voldsomt, men det er en del av pakka, sier Botheim.

NRK utfordret landslagskeeperen: - Jeg skal redde seks av ti Du trenger javascript for å se video.

Ronaldo: – Privatlivet mitt er forsvunnet

Haaland er langt fra den eneste superstjernen i fotballens verden som opplever mangel på privatliv. Cristiano Ronaldo har selv tatt et oppgjør med det.

– Det er en bit av dette som er fantastisk. Jeg er berømt, får høre at jeg er en fantastisk spiller, vinner troféer, scorer mål, får førstesider i avisene og havner på TV. Men etter ti år med dette ser man på livet på en annen måte. Nå har jeg kjæreste og barn, jeg vil ha litt privatliv. Men privatlivet mitt har forsvunnet, sa han i et intervju for noen år siden.

Portugiseren var åpen om at han har prøvd å gå ut av huset for å gjøre familieting med barna og kjæresten, men det går ikke. Med en gang flokker de seg rundt ham, fotografene, supporterne og folkemengdene som vil ha bilder, selfies og autografer.

– Jeg skal ikke gråte over dette, men vet du hvor mange ganger jeg har dratt i parken med barna mine? Null ganger! Ikke en eneste gang, sa Ronaldo med et sukk.

Antonio Nusa, Leif Gunnar Smerud og Joshua Kitolano representerer Norge i U21-EM. Der kunne også Erling Braut Haaland vært med. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN NORWAY

Smerud: «Embrace being a nobody»

U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud sier han ikke bruker noe tid på å forberede sine egne spillere på hvordan livet kan endre seg hvis man får et gjennombrudd.

Han mener det er en del av det å bli toppspiller at man må mestre offentligheten, og tror de norske talentene mestrer dette på en fin måte.

– Jeg er ikke ekspert på sosiale medier eller paparazzier, men det er noen som har sagt «embrace being a nobody». Det har sine sider å leve uten det søkelyset, og jeg tipper det har sine sider å leve med det søkelyset også. Men det er sånn det er, sier Smerud til NRK.