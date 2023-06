Tumulter etter Norge-drama: – Sånt skal ikke skje

Mot comeback for Biles

Den amerikanske stjerneturneren Simone Biles er meldt på til et stevne i august. Den firedobbelte OL-vinneren tok en pause etter lekene i Tokyo.

26-åringen trakk seg fra de fleste av øvelsene i Tokyo 2021, blant annet på grunn av den psykiske helsetilstanden og bekymringer knyttet til sikkerheten under øvelsene.

Det amerikanske turnforbundet har kunngjort at Biles skal konkurrere i stevnet US Classic, som holdes i nærheten av Chicago, litt over to år etter at hun sist konkurrerte.(NTB)