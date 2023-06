Vil ha Oscar Bobb på landslaget – slik svarer Solbakken

– Jeg har sammenlignet ham med Martin Ødegaard og hans situasjon da han var i Real Madrid. Ødegaard var tidlig med på A-landslaget, dels som læregutt, før han etter hvert vokste seg større og større.

Det sier NRKs fotballekspert og tidligere U21-kaptein Jonas Grønner, som ble mektig imponert av det Bobb viste i åpningskampen.

Jonas Grønner har stor sans for Oscar Bobb. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Grønner mener Bobb er så talentfull at han ber Ståle Solbakken ta ham med i en A-landslagstropp allerede til høsten.

– Må dyrkes og utdannes

– Her er det en som må dyrkes og utdannes, og så må de sammen finne ut hva som er det beste løpet for ham. Er det å spille fast på U21? Kanskje er det greit at han får komme inn og snuse litt på A-landslaget, at han blir med i troppen, blir kjent med spillere og støtteapparat. Dette fordi han kommer til å bli en viktig del av den norske A-landslagstroppen, spår Grønner.

NRK-eksperten trekker frem at Bobb har ferdigheter og er en spillertype det ikke kryr av i norsk toppfotball – og som han mener Solbakken savner i spillertroppen sin per i dag.

Men han understreker samtidig at han ikke tror Bobb er en kortsiktig bidragsyter og løsning på A-landslaget.

– Når jeg sier han må med er det fordi han er en så spennende spiller at det må med i fotballutdannelsen hans. At han må få mest mulig erfaring tidligst mulig sånn at han bygger seg opp pondus nok til den dagen han virkelig skal ta over, så er han klar for det, sier Grønner.

Livet smiler til Oscar Bobb, som er inne i en veldig spennende fase av karrieren. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN NORWAY

Slik svarer Solbakken

NRK går rett til kilden og spør landslagssjef Ståle Solbakken hva han tenker om Grønners ønske:

– Vi tar alltid ut de vi mener er best, skriver Solbakken i en tekstmelding til NRK.

Han understreker samtidig at de har full kontroll på kvalitetene til City-spilleren.

– Bobb har vi sett mye både i klubb og i Norge. Vi oppdaget ham ikke mot Sveits, legger Solbakken til med et smilefjes.

Smile gjør også Oscar Bobb da han får høre hva NRK-eksperten har uttalt.

– Takk til Jonas Grønner! Men jeg vet ikke om jeg er den neste i køen der uansett, så jeg tenker ikke noe på det, svarer Bobb.

Oscar Bobb imponerte stort for Norge i første kamp i U21-EM. Foto: Nikola Krstic / NTB

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud sier han ble i godt humør av å se sitt tekniske vidunderbarn i åpningskampen mot Sveits.

– Han har vært strålende for oss hele uka og fikk det ganske bra ut i kampen, selv om han manglet prikken over i-en med scoring, sier U21-sjefen til NRK.

– Favoritt til førstelagsplass i City

Smerud svarer slik da han får høre sin gamle U21-kaptein Jonas Grønners ønske om at Bobb skal dyttes opp til A-landslaget allerede i høstens landskamper.

– Oscar er født i 2003 og har fått sitt gjennombrudd på U21 nå, hvor veien går videre er vanskelig å si, men han har et vanvittig spennende potensial. Det blir spennende å se hvordan hverdagen hans blir nå, den vil jo styre prestasjonsutviklingen hans.

For hverdagen hans, den knytter det seg stor spenning til.

Manchester Evening News skriver at City planlegger å sende Cole Palmer på lån kommende sesong, noe som frigjør en permanent plass i A-stallen. Denne plassen skal ifølge avisen Oscar Bobb være favoritt til å overta.

– Hvis det skjer er jeg glad, men jeg vet ikke noe ennå, så jeg kan ikke kommentere det, sier Bobb.

Han tror fremtiden hans blir avklart senere i sommer, ikke rett etter EM.

Viral Bobb-video

Den norske 19-åringens prestasjoner i åpningskampen mot Sveits har vakt oppsikt internasjonalt. En høydepunktsvideo av Bobbs involveringer har gått viralt og har i skrivende stund over 1,4 millioner visninger.

– Hyggelig og kult. EM er en stor arena, sier Bobb da han får høre om den virale videoen.

Manchester Evening News-journalist Joe Bray følger den lyseblå klubben tett.

Han har latt seg imponere stort av den norske 19-åringen.

– Bobb ble årets U21-spiller to sesonger på rad, for to veldig ulike lag. I 2021/2022 var han en del av en spennende angrepsrekke med Liam Delap, James McAtee og Sam Edozie, som alle har fått førstelagsfotball andre steder siden da, sier Bray til NRK.

– City-trenerne utfordret ham

Han mener derfor at sesongen Bobb la bak seg før EM er enda mer imponerende.

– City-trenerne utfordret Bobb forrige sesong og ville at han skulle stå frem på et yngre lag. Det gjorde han definitivt, og de vant ligaen igjen. Han er på et stadium i karrieren hvor han trolig trenger førstelagsfotball etter å ha bevist hva han kan gjøre for akademiet, sier Bray.

City-skribenten mener det er flere ting som tyder på at han kan bli forfremmet til førstelaget allerede i sommer.

– Hans tidligere U18-trener Carlos Vicens er nå en del av førstelagets trenerteam. De har nok full oversikt over ham og vet om han er klar til å ta steget opp eller ikke, sier han.

– Jeg håper å imponere når jeg kommer tilbake til Manchester, sier Bobb selv.