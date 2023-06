Norge stod lenge imot Frankrike i den andre gruppespillkampen i U21-EM i Romania, men storfavorittene scoret likevel i det 57. minutt. Så satt Norge inn en kjempesluttspurt, som fikk ekspertene til å reise seg i studio.

For på overtid sendte Leif Gunnar Smerud opp alle mann på et hjørnespark. Ballen havnet hos keeper Kristoffer Klaesson, som kom inn etter at Mads Hedenstad Christiansen ble vraket, men Frankrike fikk så vidt avverget før noen norske var på. Også Emil Konradsen Ceide var svært nære like før.

– Vi kan vel knapt få større sjanser enn det vi fikk på slutten, påpeker NRKs ekspert Kristoffer Løkberg.

– Det er helt vanvittig at vi ikke scorer på slutten der. Det er så nær og det er så fortjent å få den ene goalen. Det kjennes veldig surt å stå her og ikke få den inn, sier trener Leif Gunnar Smerud til NRK.

Klaesson selv sier det ikke var forsøk på et skudd, men et innlegg.

– For å være helt ærlig rakk jeg ikke å tenke så langt. Jeg så hvor langt bak jeg var selv, jeg har sett det igjen, og da var det tryggest å legge den inn foran og bare håpe at noen tapper den inn, forklarer han.

Likevel er ikke alt håp ute. Tidligere søndag fikk Norge en hjelpende hånd da Italia slo Sveits 3–2. Nå må Norge slå Italia på onsdag, mens Frankrike må slå Sveits for et mulig avansement til sluttspillet.

Slik går Norge videre i U21-EM Ekspander/minimer faktaboks Norge har fortsatt en sjanse til å gå videre i EM tross to av to tap så langt, men da må følgende skje: 1: Frankrike må slå Sveits i siste kamp onsdag kveld og Norge må slå Italia samme kveld. Da vil Frankrike ha ni poeng, mens Norge, Sveits og Italia alle har tre poeng, og vil nulle hverandre ut i innbyrdes oppgjør. 2. I et slikt scenario sier regelverket at målforskjellen mellom Norge, Sveits og Italia vil avgjøre hvem som stikker av med andreplassen og kvartfinalebillett. 3: Hvis også målforskjellen mellom Norge, Sveits og Italia er lik etter tre kamper, vil antall scorede mål bli avgjørende. Hvis også dette er likt, vil kampene mot Frankrike gjøres tellende – og målforskjellen i alle gruppespillskampene vil bli avgjørende. Kilde: Uefas turneringsreglement.

– Nå må vi regne, men jeg tror vi må vinne med to mot Italia, så kan dette gå veien. Og etter prestasjonene å dømme, er ikke det klin umulig. Det er selvfølgelig mye enklere med poeng i dag og det burde vi hatt, poengterer Smerud.

– Det er fortsatt mulig. Vi skal ikke gi oss nå og skal spille til siste minutt, lover Antonio Nusa.

– I krabbegir

Norge fikk mye ros for en førsteomgang blottet for sjanser fra begge lag.

– Det er ikke mange høydepunkter, men det er positivt for Norge. For dem handler det mye om å ta ned tempoet i kampen, sa NRK-ekspert Kristoffer Løkberg.

– Det franske laget har vært i krabbegir, la samme mann til.

STOR JOBB: Oscar Bobb, Johan Hove og Henrik Heggheim fikk bryne seg på franske spillere. Foto: NTB

Trener Smerud var også svært positiv.

– En veldig god omgang av oss. De er toppklasse i Europa og vi tar bort giret de har, oppsummerte han, og la til at han forventet mer taktikkeri fra franskmennene etter hvilen.

Savner kynisme

Og Norge hang ikke med da Henrik Heggheim mistet ballen på vei fremover etter 56 minutter. Johan Hove klarte ikke å forhindre at Crystal Palace-spiller Michael Olise fikk stå fri og sette ballen i nettet.

SE SCORINGEN: Frankrike slo Norge i andre kamp i gruppespillet i U21-EM. Du trenger javascript for å se video. SE SCORINGEN: Frankrike slo Norge i andre kamp i gruppespillet i U21-EM.

NRK-ekspert Løkberg var klar i sin oppsummering.

– Vær så snill, Hove, neste gang i denne situasjonen her, så må du bare feie ham ned, ta ball og mann, slik at denne kontringen her aldri kan skje. Den kynismen ville jeg hatt akkurat i den situasjonen der.

Norge gjorde flere bytter, blant annet ble kaptein Erik Botheim erstattet med Seedy Jatta. sistnevnte forsøkte seg på et brassespark 10 minutter før slutt, men traff i stedet Castello Lukeba i ansiktet og ble korrekt belønnet med et gult kort.

- Den er stygg Du trenger javascript for å se video.

– Vi mister kanskje litt trykk i andre i starten, men jeg synes vi leverer en sluttspurt, og vi holder dem fra veldig mye veldig, veldig lenge. De scorer på en overgang som viser hvor giftige de er, men jeg synes guttene følger den planen vi har lagt veldig bra og vi gjør en prestasjon som er veldig god, mener Smerud.

– Det er tungt. Jeg føler gutta ga alt i dag, vi fortjente mer, vi hadde noen bra sjanser og i store deler av kampen spiller vi helt på nivå med det franske laget som er et av de beste i turneringen, og jeg synes vi burde være stolte av det, sier Nusa til NRK.