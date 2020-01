Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Når de er så talentløse i forsvar som de var i første omgang, så er det vel grisespill som er oppskriften, men dette bør de holde seg for god til, sier Tvedten.

Bjørnsen ble stygt taklet i begynnelsen av kampen da han skulle plukke opp en retur på høyrekanten. Nordmannen hadde god tid til å hoppe inn og avslutte, men like før han skulle skyte, tok Ungarns Zoltán Szita tak i foten, og dro den mot seg.

Bjørnsen mistet balansen i lufta, og fikk straffe for taklingen.

Ungarn-spilleren fikk gult kort, men Bjørnsen var tydelig misfornøyd. Han mente at forsvarsspilleren slapp billig unna.

Det samme gjentok seg mot Bjørnsen etter 25 minutters spill i 1. omgang (skjermdump TV3).

– Det er kjempefarlig

Etter 25 minutter skjedde nøyaktig det samme.

Bjørnsen hoppet inn fra høyrekanten, men denne gangen var det Adrian Sifos som dro ham i foten.

Han klarte likevel å sette ballen i mål, men i etterkant var han nok en gang rasende. Han gestikulerte tydelig opp mot dommerne med to fingre i været for å vise at det var andre gang.

– Begge situasjonene er forferdelig stygge. Den ene, når han blir tatt i ankelen spesielt, det er et soleklart rødt kort. Han burde bare vært sendt ut av hallen og tilbake på hotellet med en gang. Det hører ikke hjemme noe sted. Det er kjempefarlig, han satser en meter oppe i lufta og vel så det, og så får han rotasjon på enden av kroppen som kan føre til forferdelige situasjoner. Jeg har sett mange stygge skader på slike situasjoner før, sier han.

SKADET: Magnus Abelvik Rød skadet fingeren. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det ungarske spillet ble ikke bedre i andre omgang. Magnus Abelvik Rød ble blant annet sendt på benken etter at han skadet fingeren. Bence Banhidi fikk rødt kort for taklingen.

– Det går greit, den er litt blå og forslått, men det er ikke noe brudd, sier han om hånda.

– Banhidi treffer meg ganske greit i ansiktet og så skal jeg prøve å ta meg for. Da klarer jeg å lande litt feil på den. Det var sjukt uggent. Jeg klarte ikke å bevege verken meg eller hånda.

Kristian Bjørnsen forteller at han ble satt ut av det farlige spillet.

– Det er jo litt farlig spill. Jeg blir satt ut og klarer ikke sette ballen i mål. Men det gikk heldigvis fint. Det gjorde litt vondt da jeg landet. Jeg vil jo helst lande på beina, sa Bjørnsen etter kampen.

– Det er ikke det du ønsker når du hopper inn fra kant. Det kunne blitt stygt. Men han sa at han mistet hodet, forteller han.

– Det hører ikke hjemme på en håndballbane. Så det må absolutt bort, sier Magnus Abelvik Rød om taklingene.

Også landslagssjef Christian Berge mener det er merkelig at dommerne ikke slo hardere ned på grisespillet.

– Det er noen situasjoner der som er horrible. Vi prøver å si ifra, men det blir ikke gjort noe med det.

– At det ikke blir slått ned på synes jeg er merkelig.

Norge var overlegne

Norge formelig lekte seg i perioder med Ungarn i denne kampen. Ungarerne, som sendte Danmark ut av EM etter at de slo Island i gruppespillet, var i perioder totalt sjanseløse mot det norske laget fredag kveld.

De norske målene kom tett i første omgang, og etter 20 minutters spill ledet Norge med utrolige 16-6. Et svakt ungarsk forsvar så nesten ut til å ha gitt opp.

De siste minuttene av omgangen kom Ungarn litt mer med i kampen.

– Det var en enorm klasseforskjell de første 10-12 minuttene, så kom de litt til hektene igjen. Dette handler mer om Norge enn om Ungarn. Det overrasket oss hvor dårlige de var, sier NRKs ekspertkommentator.

Norge vant til slutt kampen 36-29.

Møter Sverige søndag

Norge fortsetter EM med naboduell mot Sverige søndag.

Slovenia slo ellers Island 30-27 tidligere fredag og står i likhet med Norge med fire poeng. Norge møter slovenerne onsdag, mens Island venter tirsdag.

Hovedrunden spilles med to puljer og fire kamper for hvert lag. De to beste i hver av gruppene er klare til semifinaler.