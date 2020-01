– Jeg håper det blir et steg framover i hans karriere, men jeg er litt bekymret for belastninga.

Det sier landslagets keepertrener Steinar Ege. Han har mange års erfaring fra tysk topphåndball og har også vært i THW Kiel, klubben Sagosen skal spille for neste sesong.

Steinar Ege har selv en fortid i den tyske toppklubben THW Kiel. Foto: Martin Meissner / AP

– Kiel er jo en fantastisk klubb å komme til, men jeg håper de bygger ut stallen sin til å tåle kampprogrammet i både ligaen og mesterligaen. Hvis man ser de tyske klubbene har de slitt voldsomt i mesterligaen de siste årene på grunn av for små tropper.

Kiel vant mesterligaen sist i 2011/12-sesongen. Siste tyske vinner var Flensburg i 2013/14.

– Vil utvikle meg i Tyskland

Den tyske ligaen består av 18 lag mot 14 i Frankrike. I tillegg er den tyske serien jevnere og ifølge tyske håndballeksperter mer fysisk enn den franske.

Med mesterliga, seriespill, cupspill og treningskamper vil sannsynligvis Sagosen spille opp mot 90 kamper neste sesong. Det er mye for en spiller som allerede har hatt sin dose med skader.

Sagosen har dominert på alle nivåene han har spilt. Fra Kolstad og Haslum i Norge, via Aalborg i Danmark til PSG de siste sesongene. Under EM satte han scoringsrekord for turneringa og ble kåret til beste venstreback.

Selv er 24-åringen, som ble kåret til verdens beste håndballspiller i 2018, klar på hvorfor han vil til den tyske serien.

– Det er jo planen at jeg har skifta for å bli en enda bedre håndballspiller. Det er klart ting fungerer ganske bra nå, og jeg har hatt et veldig bra mesterskap, men jeg vil utvikle meg videre og bli enda bedre. Jeg er sikker på at når jeg kommer til rammene der og de kulissene blir jeg det, sier Sagosen.

FRA PSG TIL KIEL: Sagosen har dominert i Paris Saint- Germain. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han er heller ikke redd det skal bli for tøft.

– Det er en tøff serie i Frankrike også, og ganske mye rovdrift på meg der allerede, så det er jeg vant til. Det handler om å klare å si fra selv og passe på sin egen belastning.

Kan bli tatt ut til samlinger for å restituere

Landslagssjef Christian Berge tror 24-åringen vil ta Bundesliga med storm.

Men han vet også at sjansen for skader er stor når belastningen øker. Landslagssamlingene kan bli redningen.

– Jeg har tatt ut spillere til samling tidligere kun for at de skal få ei uke til 10 dager med styrketrening, behandling og restitusjon. Det er tøff belastning for alle som spiller der nede. Vi får se hvordan vi prioriterer på landslagssamlinger for Sander i framtida.

Kan forkorte karrieren

Det er ingen enkle kamper i Bundesliga. Også NRKs håndballekspert Håvard Tvedten mener det er en kalkulert risiko å gå dit for Sagosen.

– Det er en drøm for Sander og et naturlig steg i karrieren hans. Det blir en større belastning. Når du er 24 år tåler du det, men det kan forkorte karrieren hans.

I EM-bronsefinalen mot Slovenia spilte Sagosen mot blant andre Miha Zarabec. De blir lagkamerater fra høsten.

BLIR LAGKAMERATER: Slovenske Miha Zarabec gleder seg til gleder seg til å spille med Sagosen. Foto: Tt News Agency / Reuters

Sloveneren gleder seg allerede.

– Jeg håper vi får spille mye sammen. Det vil bli bra for han å komme til en klubb som Kiel. Der spiller du hver eneste kamp foran 10.000 tilskuere. Det er en fantastisk atmosfære. Jeg gleder meg til å spille med han.