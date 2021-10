Reagerer på at Lagerbäck og Perry gir ut bok nå: – Det siste Norge trenger

Per Joar «Perry» Hansen ga tirsdag ut boken «Folk og fotball – 40 år med humor og alvor», der Lars Lagerbäck har bidratt med sitt eget kapittel.

I den rykende ferske boken kritiserer de både NFF og Alexander Sørloth, og som ventet ble det mye oppstyr rundt utgivelsen. De fleste store mediene hadde raskt egne oppslag på det som kom frem fra de tidligere landslagstrenerne.

Foto: Bokinord

– Utidig

Nå får Perry og Lagerbäck kritikk for timingen av bokutgivelsen, som altså skjer tre dager før Norges skjebnekamp mot Tyrkia i VM-kvaliken fredag kveld.

– Jeg synes det er utidig og viser et i overkant stort oppmerksomhetsbehov. Denne debatten hadde vært minst like god på et annet tidspunkt. Dette er det siste Norge trenger akkurat nå, og er det noen som burde vite det, så er det disse to, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Ståle Solbakken sier at han ikke hadde hørt om boken engang da han møtte pressen i dag.

– Den boka er jeg ikke interessert i. Jeg tror ikke det er den boka jeg skal lese på denne samlinga her. Da vil jeg heller lese om norske blåbærsplukkere triste koronahverdag, sier Solbakken fnisende på pressekonferansen.

Landslagsstopper Stefan Strandberg tar også boka med knusende ro.

– Jeg er ikke overraska over at boka kommer nå. De skal vel selge boka, så sånn sett er det et fint tidspunkt. Jeg bryr meg null om boka, det finnes større problemer i verden enn at den boka kom nå, sier Strandberg til NRK.

Lagerbäck sier at han ikke ønsker å ødelegge for Norge, og påstår at tidspunktet for bokutgivelsen er helt tilfeldig.

– Jeg håper ikke dette forstyrrer det norske landslaget. Det handlet om å finne en dato som passet oss, sier Lagerbäck til NRK.

Forfatter Ronny Trælvik nekter også for at de valgte utgivelsestidspunkt ut fra når landslaget skulle spille en viktig kamp.

– Perry har fått et midlertidig engasjement i Östersund som trener, og Lars bor jo i Stockholm. Så for å få dem til Norge og få presentert denne boka, så har vi hatt to dager å velge blant, sier Trælvik til NRK.

– Vi er ikke ute etter å lage noe krøll for landslaget, vi ønsker landslaget bare godt. Så det har ingenting med det å gjøre, legger han til.

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

– Ståle har nok av utfordringer

Saltvedt tror datoen for bokutgivelsen var bestemt før man visste at Alexander Sørloth ikke skulle spille, og mener situasjonen blir lettere å håndtere når spissen ikke er en del av troppen.

– For Ståle, som har nok av utfordringer, er dette i beste fall utidig. Jeg tror han kan bruke anledninger som dette til å skape et enda større samhold internt og si: «ikke bry dere, vi har én ting å gjøre, det er å overraske Tyrkia.». Jeg tror Ståle Solbakken får noe positivt ut av dette, men det er ikke noe forsøk på drahjelp de uttrykker her, mener NRKs kommentator.

At de to tidligere Norge-trenerne går til nok et knallhardt angrep på Alexander Sørloth og Norges Fotballforbund, gir Saltvedt en vond smak i munnen.

– Det gir en følelse av en bitterhet som ikke er særlig vakker. Jeg skjønner at de er skuffet, men dette er en veldig lite verdig måte å uttrykke det på, mener han.

– Hva tenker du om at de går så hardt ut mot én spiller?

– Dette har åpenbart såret dem. Det var åpenbart en kulturell brytning internt i laget og det skiftet – som åpenbart en del av yngre stjernene etterlyste – har jo kommet med Ståle. Jeg skjønner at dette ikke er oppførsel som man vil akseptere som landslagssjef, men Lagerbäck hadde mulighet til å ta det oppgjøret da. Vi trenger ikke en ny runde på det nå, mener Saltvedt.

Perry selv hevder han ikke har noen vonde følelser overfor Sørloth i dag.

– Man må skille på sak og person, og det er viktig å bli ferdig med ting. I dag har vi ingen problemer med å ta en kaffe med Alex. Men vi må få lov å beskrive hvordan vi opplevde dette med landslaget, mener Hansen.

Lagerbäck forsvarer også at de bruker tid på denne konflikten i boken.

– Jeg syntes han opptrådte uprofesjonelt, og han brøt en avtale vi hadde. Og derfor skriver jeg om dette i boken. Hva var denne avtalen? At vi skulle legge dette bak oss og gå ut med en unnskyldning offentlig, så ble saken lagt bak oss. Men vi ventet på en offentlig beklagelse, sier Lagerbäck.

– Litt overrasket og litt skuffet

NRK-kommentatoren mener den gamle landslagssjefens bidrag til boken viser at han ikke har klart å legge Norge-sparkingen bak seg.

– Jeg trodde han hadde kommet seg forbi dette. Men det viser jo at det betyr noe – og det får man ikke alltid følelsen av når man ser Lars Lagerbäck. Jeg er litt overrasket og litt skuffet – særlig på grunn av timingen. Samtidig er jeg litt glad for at det faktisk er et levende menneske som har flere følelser knyttet til dette enn den litt kjølige svenske fasaden kan indikere, mener Saltvedt.