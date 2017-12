Putin hevder FBI dopet ned Rodtsjenkov

Det kom fram under Putins pressekonferanse i Moskva torsdag ettermiddag. Der måtte Putin svare på spørsmål om Rodtsjenkov, som varslet om den systematiske dopingen.

Den russiske presidenten brukte ikke lang tid på å trekke Rodtsjenkovs troverdighet i tvil.

– Han har sagt tidligere at penger betyr mest for ham. Han overvåkes av FBI, og er under kontroll av amerikanske myndigheter. Kanskje har de gitt ham medisiner for å presse ham til å si noe, sier Putin.

Lite troverdig og uærlig

Grigorij Rodtsjenkov hadde tidligere ansvaret for Russlands anti-doping-laboratorium i Moskva. Rodtsjenkov hoppet senere av til USA, og er under vitnebeskyttelse etter å ha avslørt omfattende og systematisk doping av utøvere under OL i Sotsji i 2014. Det førte også til at Russland ble utestengt av OL i Pyeongchang i 2018.

Putin innrømmer at det var feil å gi ansvaret til Rodtsjenkov.

VARSLER: Grigorij Rodtsjenkov. Foto: EMILY BERL / NYT

– Han er lite troverdig og uærlig. Han har prøvd å ta livet sitt, og har vært psykisk ustabil. Du skal ikke jobbe med folk som har sånne problemer, sier Putin.

Putin påpeker også at Russland samarbeider godt med IOC, og at de har gode kontakter i idrettsorganisasjoner rundtom i verden. Likevel endte Russland opp med å bli utestengt av OL i 2018.

NRK ha vært i kontakt med dopingvarsleren, og han sa følgende om den systematiske dopingen:

– Den systematiske bruken av EPO var veldig vanlig for både skiskyttere og langrennsløpere. Bloddoping mener jeg det var mye mindre av, skrev han i en e-post til NRK tidligere i desember.

– IOC føler nok på presset når de hører hva folket sier, sier Putin.

– Det er oppspinn

Rodtsjenkovs vitnemål har vært essensielt i avsløringen av Russlands dopingregime, og i den anledning har russerens dagbok spilt en sentral rolle. Han førte logg fra sin tid som laboratoriesjef.

I McLaren-rapporten beskrives det hvordan prøver ble tuklet med. Russernes prøver ble byttet ved hjelp av hull i veggen, og det er funnet skrapemerker på flere av prøvene.

– Når ble dagboken skrevet? Det er oppspinn. Og skrapemerkene på beholderne ... Vi har en antidoping-sertifisering, og det har ikke kommet noen beskyldninger mot oss, sier Putin.