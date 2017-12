Varsler til NRK: Hevder russisk skiskytterpresident var involvert i doping

Den russiske dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov, som tidligere var sjef for den russiske antidopinglaben, fortsetter å komme med nye detaljer om det som skal ha vært statsstøttet, systematisk doping i hjemlandet hans - styrt fra hans eget kontor.

I en e-post til NRK skriver Rodtsjenkov at en av personene han pleide å rådføre seg med da han skal ha styrt landets dopingprogram, var Aleksandr Kravtsov.

Kravtsov, som selv avfeier påstandene, er i dag president for Russlands skiskytterforbund, og har altså ansvar for skiskytterne nasjonen etter planen skal sende til OL i Sør-Korea om drøye to måneder.

Venter på historisk avgjørelse

Rodtsjenkov skriver til NRK:

– Fra tid til annen snakket jeg med Aleksandr Kravtsov om bruken av prestasjonsfremmende midler generelt, og om Sotsji-planen spesielt. Faktisk var det sjåføren hans som, innimellom, transporterte «magikerne» (personene som jobbet med å åpne Berig-Kit-flaskene (urinprøver på en flaske som i teorien skal være umulig å åpne, red.anm)) til Moskva-laboratoriet, som var stedet der utskiftingen av prøver fant sted før og etter Sotsji.

Kravtsov var på den tiden leder for Russlands OL-tropp i Sotsji, og ble deretter valgt til skiskytterpresident noen måneder etter mesterskapet.

Rodtsjenkov er på sin side kjent som varsleren i den såkalte McLaren-rapporten. Han har blitt trodd av både WADA og IOC på sin forklaring om hvordan dopingen skal ha foregått i Russland. Samtidig er han under etterforskning i Russland, hvor han er blitt avfeid som en løgner.

Men i McLaren-rapporten ble det konkludert med at Russland har drevet systematisk, statsstøttet doping av idrettsutøvere i en årrekke – og spesielt opp mot OL i Sotsji. Rapporten har ført til en rekke avsløringer om russisk idrett og angivelig doping.

Det siste utspillet til Rodtsjenkov kommer like før IOC skal bestemme seg for om russerne skal utestenges fra vinterens OL på bakgrunn av opplysningene i rapporten – en potensielt historisk avgjørelse.

Avgjørelsen faller tirsdag kveld.

Dersom russerne ikke utestenges, får Kravtsov en ny, sentral rolle i et nytt OL.

NRK har flere ganger prøvd å få et tilsvar fra Kravtsov på anklagene fra Rodtsjenkov, men det russiske skiskytterforbundet henviser til det han har uttalt til russiske medier.

I russiske medier freser Kravtsov mot anklagene, som også ble publisert i New York Times i helgen.

– Husker dere blekkspruten Paul under det fotballmesterskapet? Rodtsjenkov minner meg veldig mye om ham nå. Han kommer opp med stadig nye ting. Men hvorfor var han stille i to år?, uttaler Kravtsov til russiske Sport Express.

Han har også sagt at han vil saksøke Rodtsjenkov for anklagene.

Fakta om McLaren-funnene Ekspandér faktaboks Over 1000 utøvere i mer enn 30 idretter har benyttet seg av et statsstøttet russisk dopingprogram.

Jukset pågikk mellom 2011 og 2015, deriblant under London-OL i 2012 og vinter-OL i russiske Sotsji i 2014.

15 russiske medaljevinnere fra London-OL og 12 fra Sotsji-OL var involvert i dopingprogrammet.

Salt og kaffe ble brukt for å manipulere prøveresultater.

Dopinglaboratoriet i Moskva jobbet under et statskontrollert regime og fikk positive prøver til å forsvinne.

Dopinglaboratoriet i Sotsji utarbeidet en unik byttemetode som gjorde det mulig å bytte ut positive prøver.

Det russiske idrettsdepartementet dirigerte og kontrollerte manipulasjonen av utøvernes prøveresultater. Dette ble gjort med hjelp fra FSB (den russiske sikkerhetstjenesten).

Det var et krav at de ansatte ved laboratoriet i Moskva skulle være en del av det statsstyrte dopingprogrammet.

Idrettsdepartementet bestemte hvilke utøvere som skulle beskyttes av russiske dopinglaboratorier – som regel de med en reell medaljesjanse.

Russiske embetsmenn visste at utøvere var dopet under Sotsji-OL i 2014.

Det er uklart hvordan russerne klarte å åpne dopingprøvene i Sotsji. Undersøkelser beviser at hetten kan tas av flaskene og brukes på nytt. Kilde: Ritzau/NTB

– EPO veldig vanlig

Flere av utøverne som ble navngitt i den såkalte McLaren-rapporten er allerede utestengt fra lekene, men spørsmålet nå er om man i OL skal utestenge Russland helt, og eventuelt gi noen muligheten til å konkurrere under nøytralt flagg.

NRK har spurt Rodtsjenkov om han har hatt tilsvarende kommunikasjon med den russiske langrennssjefen Jelena Välbe, men det sier dopingvarsleren at han ikke kan huske å ha hatt.

Han hevder likevel at både russiske langrennsløpere så vel som skiskyttere var med på dopingprogrammet.

– Den systematiske bruken av EPO var veldig vanlig for både skiskyttere og langrennsløpere. Bloddoping mener jeg det var mye mindre av, skriver han.

NRK har sammen med VG fått tilgang til dokumenter som viser hvor nøye Gregorij Rodtsjenkov har vært i sin gjennomgang av ulike tilfeller av brudd på antidopingreglene.

Vi har blant annet mottatt noen av rapportene fra den såkalte Oswald-kommisjonen, som har jobbet videre med McLaren-rapporten på vegne av IOC. Så har vi fått stille spørsmål.

Via advokatens mail har vi fått skriftlig svar på noen av dem, og en skriftlig garanti fra advokat Jim Walden om at det er Rodsjenkov selv som har svart.

Norsk skiskyttertopp: – Alvorlig

Norske Anders Besseberg er president i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). NRK har bedt ham om å svare på hvordan IBU stiller seg til anklagene mot Kravtsov.

– Det er alvorlige anklager. McLaren-rapporten sier klart at de har en rekke indisier, og de siste uttalelsene til Rodtsjenkov som du viser til, er vel også på indisienivå slik jeg betrakter det. Det må først foreligge en rettskraftig dom før vi, IBU, får saken på vårt bord, sier Besseberg, og legger til:

– Skulle ikke en av kommisjonene til IOC ta tak i denne saken, ser jeg det som naturlig at styret i IBU ber vår undersøkelseskommisjon se på denne saken og gir en anbefaling til styret.

– Hvilket forhold har du til Kravtsov?

– Jeg har ikke noe spesielt forhold til Kravtsov sammenlignet med andre nasjonale presidenter i skiskyting. Kravtsov var til stede i 2014 og 2016, og så vidt jeg er kjent med, ble han valgt inn som president i skiskyting etter Sotsji-OL. Jeg har ikke noe mer spesielt forhold til Kravtsov enn hvilken som helst annen president. Det hender at jeg har tettere kontakt med noen presidenter som sitter i styrer eller komiteer, men Kravtsov sitter ikke i noen komiteer eller styrer hos oss, sier Besseberg.

– Mistenkte dere at lederne på både sportslig og politisk plan var involvert den gangen i 2014?

– Nei, det hadde vi ikke direkte mistanker til. Det vi ofte opplever i sånne saker, er at det er veldig få som har kjennskap til det. Hvis det er mange som vet for mye, sprekker ofte slike saker, sier Besseberg.

Kravtsov har også hevdet det russiske skiskytterforbundets uskyld tidligere, blant annet i et møte med det internasjonale skiskytterforbundet i januar.

I referatet fra møtet kan man lese at Kravtsov ble ønsket velkommen av presidenten - altså Besseberg.

Kravtsov forklarte seg deretter om McLaren-rapporten, og uttalte at det russiske skiskytterforbundet verken hadde hatt kunnskap om eller påvirkning på det som angivelig skal ha pågått i den russiske antidopinglaben.

Skal ha samlet urin i brusflasker

I dokumentene NRK har fått tilgang til, kan man lese detaljert om hvordan Rodtsjenkov skal ha styrt det statlige dopingapparatet.

Det er den tidligere labsjefens beretninger som har ført frem til bevisene i McLaren-rapporten, som for eksempel skjulte skrapemerker på innsiden av dopingprøver - noe som indikerer at de er blitt åpnet i ettertid og muligens byttet ut.

I tillegg fant man skyhøye nivåer av salt i en rekke urinprøver. Det samsvarte med Rodtsjenkovs forklaring om at man fylte på med vanlig bordsalt for å få nøyaktig lik vekt når man skiftet ut prøver.

I dokumentene kan man lese at Rodtsjenkov skal ha blitt gitt et klart mandat tilbake i 2012.

Han skulle finne en dopingmetode som hadde kort levetid i kroppen. Den såkalte hertuginne-coctailen ble utviklet. Den skal ha vært umulig å spore i kroppen fem dager etter inntak. Han skulle planlegge og gjennomføre et feilfritt system som gjorde det mulig å skifte ut dopingprøver underveis i Sotsji-OL. Rundt 75 vinter-utøvere måtte starte å samle ren urin omtrent ett år før Sotsji. Det skal ha blitt samlet urin i brusflasker og barnemat-glass. Derfor mener også Rodsjenkov at utøverne må ha hatt kjennskap til hva de var med på. Russiske agenter skal ha stått for selve åpningen av urinprøvene under OL. Prøvene ble oppbevart på såkalte Bereg-kit-flasker. Disse skal i utgangspunktet ikke være mulig å åpne uten at det vises, og er designet for å unngå nettopp utskifting av innholdet. Rodtsjenkov sier han aldri selv så at flaskene ble åpnet, og derfor kan han heller ikke fortelle noe om hvordan agentene fikk det til. Men i McLaren-etterforskingen fant man altså skrapemerker på innsiden som indikerte at de faktisk var åpnet i etterkant av forseglingen. Rodtsjenkov skulle også sørge for at overraskende, uavhengig dopingtesting fra andre lands antidopingsystem ble unngått.

Rodtsjenkov lever i dag på hemmelig adresse i USA, mens hele verden venter på IOCs avgjørelse om Russlands OL-skjebne, basert på hans vitnemål.