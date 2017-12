Dopingvarsleren frykter represalier etter OL-utestengelsen

– Han er enormt bekymret for familien sin, som han måtte forlate i Russland. Han håper verden kommer sammen og passer på dem, i tilfelle det kommer forsøk på hevn, sier advokaten hans Jim Walden.

Ifølge advokaten ønsker Rodtsjenkov avgjørelsen om å utestenge Russland fra OL i Pyeongchang velkommen og skryter samtidig av IOCs arbeid.

Han er imidlertid fortsatt bekymret for familiemedlemmer og venner som fortsatt bor i Russland. Dopingvarsleren frykter represalier.

Den russiske avhopperen og tidligere lederen av dopinglaboratoriet i Moskva var et hovedvitne i McLaren-rapporten, som igjen har vært hovedgrunnlaget for å utestenge Russland fra OL i Peyoungchang.

– Se seg over skulderen

Da detaljer om dopingprogrammet begynte å lekke ut, flyktet han til USA og fortalte det han visste til myndighetene.

– Framtiden er vanskelig å spå, men han vet åpenbart og uten tvil at han må se seg over skulderen resten av sitt liv, sier Walden, som hevder at hans klient også har kjennskap til andre statsstyrte dopingprogrammer.

To tidligere kolleger av den forhenværende laboratoriesjefen døde plutselig i februar 2016. Dødsfallene kom bare måneder etter at informasjon om den russiske dopingskandalen ble kjent.

Styret i Den internasjonale olympiske komité (IOC) besluttet tirsdag å utestenge Russland fra vinterlekene i Sør-Korea som en konsekvens av avsløringene rundt landets statsstøttede dopingprogram.

Samtidig åpnes det for at russiske utøvere kan få delta i Pyeongchang under nøytralt flagg. Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner i Russland.

– Urettferdig og umoralsk

Lederen for den russiske OL-komiteen, Alexander Zjukov, anklager IOC for å straffe rene utøvere.

– Å straffe uskyldige er bare urettferdig og umoralsk. Denne avgjørelsen motsier grunnleggende olympiske prinsipper, sier den russiske OL-toppen Zjukov til nyhetsbyrået R-Sport.

President i Tsjetsjenia, Ramzan Kadyrov, sier også ifølge TASS at ingen utøvere derfra kommer til å delta under nøytralt flagg i OL.

Den russiske OL-komiteen skal ellers ha et møte den 12. desember, der de formelt skal ta stilling til om de godtar IOCs krav for deltagelse fra russiske utøvere – eller om det blir boikott.

Det er ventet at president Vladimir Putin skal holde en tale i løpet av dagen, der han uttaler seg om avgjørelsen til IOC.