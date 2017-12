Forklaringene som felte Russland-toppene

Samtidig som IOC utestengte Russland fra OL i 2018, ble det klart at Mutko og hans daværende nestkommanderende Juri Nagornykh utestenges fra OL på livstid.

Mutko er i dag visestatsminister og blant annet sjef for fotball-VM i 2018.

Mutko har tidligere vært anklaget for å ha spilt en viktig rolle i Russlands dopingprogram, og IOC nedsatte en egen kommisjon, Schmid-kommisjonen, for å granske påstandene.

Rodtsjenkov, som også utløste McLaren-rapporten, har gitt en egen erklæring til Schmid-kommisjonen.

NRK har fått tilgang til den skriftlige erklæringen, hvor Rodtsjenkov hevder Mutko var sentral i oppbygningen av et dopingregime.

I erklæringen har Rodtsjenkov også lagt ved utdrag fra dagbøker og e-poster.

SKREV DAGBOK: Dette utdraget er fra 29. januar 2014. Rodtsjenkov skriver at han er oppgitt over at det ikke er noen forståelse for Sotsji-planen, og han hevder Mutko er «rasende over skiskyting». To russiske skiskyttere avla positive dopingprøver to dager tidligere.

«Trengte et omfattende system»

Rodtsjenkov skriver at planleggingen av Sotsji-OL begynte høsten 2012. Da skal Mutko ha gitt Nagornykh i oppgave om å sikre suksess for Russland i Sotsji-OL.

«Nagornykh sa han og Mutko ble enige om at vi trengte et omfattende system for å beskytte utøverne fra å teste positivt for prestasjonsfremmende midler», skriver Rodtsjenkov.

Rodtsjenkov skriver videre at han i samtaler med Nagornykh allerede i 2011 frarådet bruk av steroidet Oral-Turinabol, som Rodtsjenkov mente enkelt kunne oppdages i retesting av prøver.

Hevder Mutko bestilte dopingpreparat

Etter London-OL i 2012 hevder Rodtsjenkov at han hadde en lignende samtale med Mutko, som ba Rodtsjenkov finne et lignende dopingpreparat som kunne bli brukt av russiske utøvere uten risiko for å bli tatt.

Dette resulterte i Rodtsjenkovs såkalte «Duchess Cocktail», som bestod av alkoholekstrakt og tre steroider: Oxandrolone, Metenolone og Trenbolone.

Rodtsjenkov skriver at utøverne kunne ta slurker av «cocktailen» eller gurgle innholdet og steroidene ville umiddelbart bli tatt opp i blodet.

«Prosessen med å innta «Duchess Cocktail» for hver utøver var, selvsagt, veldig uvanlig i et treningsregime, og det er usannsynlig at noen som fulgte programmet ikke var klar over hvor sentralt det var for et dopingprogram», hevder Rodtsjenkov.

Dopingvarsleren hevder også at Nagornykh fortalte ham at Mutko gjennomgikk og godkjente den såkalte «Duchess-listen», som inneholdt utøvere som skulle beskyttes mot positive prøver.

«Listen med beskyttede utøvere vokste jo nærmere vi kom Sotsji-OL», hevder Rodtsjenkov i Schmid-erklæringen.

Richard McLaren har tidligere antatt at listen bestod av over 30 utøvere.

Mutko selv har hele veien benektet påstandene om et dopingregime i Russland.

– Dette er et forsøk på å skape et bilde av en ondskapens akse, men det bunner bare i at vi er en supermakt innen idretten, sa Mutko noen dager før IOCs avgjørelse.

Russeren er imidertid ikke blitt hørt, og Schmid-kommisjonen konkluderer med at dopingsystemet var styrt av myndighetene.

Den tidligere sportsministeren må ta sin del av ansvaret, mener IOC.

Tirsdag kveld er det kommet motstridende meldinger om Russland anker IOCs avgjørelse eller ikke. Alexander Zjukov, leder for den russiske OL-komiteen, uttaler til nyhetsbyrået Tass at en mulig anke blir diskutert.