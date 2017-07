Puslespillet som vil avgjøre Kristoffs fremtid

En avklaring på hvilket lag Alexander Kristoff vil sykle for neste sesong har latt vente på seg. Flere lag har meldt sin interesse.

Verdens beste spurtlag Quick-Step Floors har tidligere sagt at de er interessert i Kristoff.

Astanas sportsdirektør Aleksandr Vinokurov har bekreftet overfor NRK at det Kasakstanske laget er interessert i den spurtsterke nordmannen.

Det pågår også en dialog mellom Kristoffs agent Joona Laukka og laget til Vegard Stake Laengen, UAE Team Emirates. I tillegg har Kristoff vært i samtaler med Katjusja om en ny avtale.

Dette avgjør

Etter det NRK kjenner til, avhenger Kristoffs kontraktsforhandlinger av hvilke lag sykkelprofiler som Fabio Aru, Mikel Landa og Marcel Kittel går til neste sesong.

AVGJØRENDE: Det er avgjørende for Kristoff hvor Aru havner neste sesong. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Hvor nordmannen havner avhenger av om sammenlagtkandidat i Tour de France Fabio Aru skal vekk fra Astana. Aru har blitt koblet til UAE Emirates, og skal være i forhandlinger med begge lagene.

Det avhenger også av om Mikel Landa går fra Sky til Astana. Froomes hjelperytter har gjort det svært bra i årets tour, og er koblet til sitt gamle lag Astana.

Nordmannens eventuelle lagbytte påvirkes også av om Quickstep Floors har råd til å gi ny kontrakt til innehaver av den grønne trøya Marcel Kittel, og om Louis Meintjes fortsetter å kjøre for UAE Emirates også neste sesong.

Dersom enten Astana, UAE Emirates eller Quick-Step Floors skulle stå uten leder, så er Kristoff et høyaktuelt alternativ.

– Vi nærmer oss

AGENTEN: Kristoff sin agent Joona Laukka sier det begynner å nærme seg en løsning på kontraktforhandlingene. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– For å være ærlig handler forhandlingene om penger, fordi det sportslige er ganske klart. På noen av lagene er lederposisjonen åpen, og det er ryttere som Aru og Landa på markedet, sier Kristoffs agent Joona Laukka til NRK.

Agenten, som heller ikke utelukker muligheten for at Kristoff blir i Katjusja, sier at Kristoff fortsatt snakker med de samme lagene.

Men avgjørelsen om Kristoffs framtid ser ut til å være utsatt sammenlignet med hva Laukka uttalte før Tour de France banket i gang.

– La oss si at vi nærmer oss. Det er hviledag i morgen, da kan det bli klart. Men det kan også bli klart neste uke, sier agenten.

Katjusja-sjef José Azevedo forteller at situasjonen er den samme i forhandlingene med Kristoff.

– Det er fortsatt forhandlinger. Vi vil se etter touren. Jeg kan ikke si så mye nå fordi vi er midt i prosessen, sier Katjusja-sjef José Azevedo til NRK.