– Jeg har bestemt meg for hvor jeg skal sykle neste år. Det blir bra. Intensjonen er skrevet under, men ikke den fysiske kontrakten. Jeg har ingen kommentar til hvor jeg sykler neste år, svarte Kristoff på spørsmål om han har bestemt seg for neste sesong.

Det er ordene til Alexander Kristoff, en drøy time etter målgang på Champs-Élysées.

Han har funnet ut hvem han sykler for neste år, men holder kortene tett til brystet inntil den fysiske kontrakten er skrevet under.

I dag ble nordmannen nummer fem, bak Dylan Groenewegen som i dag tok sin første Tour de France-etappeseier, da han kom først over målstreken.

Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen var svært nære, men det holdt ikke hele veien inn. Sistnevnte ble best av de to da han ble nummer tre, Kristoff tok altså femteplassen.

Katjusja-Alpecin-rytteren sier at han satt akkurat der han ville på vei inn på oppløpet, men at han ikke hadde nok muskelkraft da han skulle akselerere.

– Når du ikke har muskelkraft, nytter det ikke. Jeg hadde håpet jeg skulle være bedre, og følte meg egentlig ikke så verst. Men de prosentene som skal til for å vinne, de mangler, sier Kristoff til NRK etter målgang.

– Ikke vært bra siden mai

Nå venter nok et par dager fri for Kristoff, før han fortsetter ferden mot EM og VM. Det trengs nok etter en tøff Tour, som han så gjerne hadde sett endte annerledes.

– Terningkast på årets Tour for min del blir nok én til to. Jeg har ikke vært god nok, og har manglet noe i spurtene.

Men det er ikke bare de siste tre ukene han ikke har følt seg i hundre prosent.

– Jeg har ikke vært bra siden starten av mai. Jeg får håpe det snur. Foran Bergen kan det bare gå én vei. Håpet var å være i god form til Tour de France, men det ville seg ikke. Nå blir det å resette seg og finne ut hvorfor det har blitt som det har blitt. Jeg er litt oppgitt over at det har gått så skeis.

– Hard kamp

Det ble ikke bare tøft for Kristoff i dag. Også Boasson Hagen kjente det på kroppen da det hele skulle avgjøres.

– Det var en rask avslutning på etappen. Den raskeste av de jeg har gjort, tror jeg. Det var hard kamp som alltid, sier Boasson Hagen til NRK etter målgang.

Han følte selv han var i god posisjon, men sier det ikke gikk helt som planlagt med tanke på opptrekk mot slutten.

– Det var en god spurt. Jeg var ikke i lederposisjon noen gang, men tenkte at det var et langt oppløp og jeg hadde et håp, sier den norske syklisten.

– Betyr mye

Boasson Hagen sier at han hadde vært misfornøyd med årets Tour, hadde det ikke vært for etappeseieren på fredag.

– Da hadde jeg vært veldig nært veldig mange ganger. Så det betyr mye å ha den (etappeseieren). Det er bra for laget også.

Han oppsummerer Tour de France 2017 med et smil, og sier seg fornøyd.

– Jeg har hatt mange topplasseringer, en seier, har ikke tryna og er uten skrubbsår, sier han og smiler.

Nå er det litt hvile, og så er det EM og VM som gjelder.

– Jeg har vært forkjøla på slutten, men håper det kan bli bedre nå. Jeg skal slappe av litt og holde treninga oppe og ha noen løp før VM.

– Små nyanser

De to norske håpene lå som nummer tre og fire inn på oppløpet, men måtte se seg slått av Groenewegen.

– Det var en rotete spurt, oppsummerte NRK-kommentatorene etter målgang.

André Greipel ble nummer to foran Boasson Hagen.

– Det er små nyanser her som skiller første- og tredjeplass. de har ikke akkurat det lille som skal til for å komme først over streken her, sa NRKs Ole Kristian Stoltenberg etter målgang.

Håpet på Boasson Hagen

Dagens etappe er kjent som en sjarmøretappe, og det var store forventninger til de to norske gutta før start.

De fleste, deriblant Thor Hushovd, har satt Boasson Hagen som forhåndsfavoritt av de to norske, mye på grunn av velten til Kristoff tidligere denne uka.

– Edvald er i ganske god form, og er en som kan vinne. Han er storfavoritten, men jeg er redd han skal åpne spurten for tidlig og stivne. Men timer han det riktig er det ingen som slår ham, sa Hushovd i NRKs radiosending, 14 kilometer før mål.

Etappen fra Montgeron startet rolig, og det var ikke før under 60 kilometer gjensto at det begynte å skje ting.

Før det hadde Yoann Offredo først stoppet for å hilse på familie og venner fra Essonne-provinsen, og AG2R La Mondiale-syklisten Cyril Gautier hadde fridd til kjæresten Caroline via tv-kameraene.