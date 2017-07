Vinokurov: – Vi prater med Kristoff

Alexander Kristoffs fremtid er på alles lepper, og det virker mer og mer sannsynlig at 30-åringen vil sykle for et annet lag enn Katjusja neste sesong. Quick-Step Floors har tidligere sagt at de er interessert i Kristoff.

Avventer Aru

Et annet lag som har meldt sin interesse er Astana. Sportsdirektør Aleksandr Vinokurov bekrefter til NRK at de er i samtaler med nordmannen, men at de må avklare situasjonen rundt lagets største stjerne først.

– Vi prater med Kristoff, men det er ingenting å signere ennå. Vi må vente på hva Fabio (Aru) gjør før vi kan bestemme oss, sier Vinokurov.

– Hvorfor er Kristoff interessant for deg?

– Jeg tror han har potensial til å gjøre det enda bedre, og hevde seg i klassikerne også.

Nettopp Astanas Fabio Aru var trolig Tourens blideste mann etter torsdagens etappe, da han klarte å skaffe seg nok sekunder til å ta over den gule trøya fra Chris Froome.

Flere lag interessert

Men det er ikke bare Astana og Quick-Step som kjemper om signaturen til Stavanger-syklisten. Etter hva NRK erfarer pågår det også dialog mellom Kristoffs agent og laget UAE Team Emirates.

IKKE BESTEMT: Sportsdirektørene sikler etter Kristoff, men nordmannen har ikke bestemt seg for hvor han kommer til å sykle neste år. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Akkurat nå er vi fokusert på Tour de France, men når det er ferdig vil vi prøve å få i gang noen samtaler, sier UAE-sjef Carlo Saronni.

– Som alle andre lag er vi interessert i en rytter som Kristoff, men for øyeblikket ligger det ikke noe tilbud på bordet fra vår side.

– Ikke bestemt meg

I 2012 sto Alexander Kristoff på pallen etter landeveisrittet i OL, bak nettopp nåværende Astana-sportsdirektør Aleksandr Vinokurov. Han kalte det da en «bronse med bismak», uten å utdype det.

– Foreløpig har jeg ikke skrevet under for Astana, så det er ikke noe jeg trenger å ta stilling til, sier han til NRK.

NY SJEF?: Alexander Kristoff måtte se seg slått av Aleksandr Vinokurov i OL i 2012. Nå kan kasakhstaneren bli Kristoffs nye sportsdirektør. Foto: Stefano Rellandini / Reuters

– Jeg har ikke bestemt meg. Det står mellom et par lag, så vi får se. Det viktigste er at jeg føler at jeg har en fremtid der, og har god backup i både klassikerne og spurtene, sier Kristoff.