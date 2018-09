PSG holdt på å stjele poeng – så avgjorde Firmino på overtid

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Brasilianeren startet på benken etter å ha fått en øyeskade mot Tottenham i helgen, men spissen skulle likevel få nok tid til å rappe overskriftene.

To minutter på overtid tok han nemlig med seg ballen inn i feltet, rykket seg fri og fant luken nederst i hjørnet bak Alphone Areola.

Da hadde Liverpool akkurat fått en kalddusj fra Mbappé, som i likhet med både Neymar og Edinson Cavani hadde en svært anonym 2.-omgang.

Hjemmelaget kunne og burde allerede hatt en større ledelse, men avslutningene fant ikke veien bak PSGs franske sisteskanse.

Helt til Firmino dukket opp i aller siste minutt.

Sturridge viste seg frem

I en underholdende mesterligaåpning headet Daniel Sturridge vertene foran etter halvtimen. Den skadeforfulgte veteranen tok vare på en sjelden sjanse fra start i Liverpool-angrepet. Sturridge takket for tilliten med en vakker heading der han lurte seg inn mellom PSG-stopperne.

GREP SJANSEN: Daniel Sturridge har nå fire målpoeng på sine fire siste mesterligakamper for Liverpool. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Like etterpå kunne James Milner banke inn 2-0 fra straffemerket etter at Juan Bernat klønete hadde felt Gini Wijnaldum. Da drømte hjemmefansen om en drømmeåpning på CL-sesongen, men forrige sesongs finalister rotet vekk tomålsledelsen.

Thomas Meunier reduserte etter 40 minutter. Edinson Cavani var trolig offside, men spillet fikk gå, og Meunier kunne gi PSG håp foran 2. omgang.

Salah-mål annullert

Liverpool sløste vekk flere store sjanser, blant annet burde Sturridge langt på vei punktert kampen. I tillegg fikk vertene et Salah-mål korrekt annullert for angrep på keeper etter at Daniel Sturridge hadde satt knottene i skrittet på PSG-keeper Alphonse Aréola etter en knapp time.

Paris Saint-Germain er med i mesterligaen for 11. gang. Bare Lyon (15) har flere franske deltakelser i den gjeveste europacupen.

Liverpool trives brukbart mot fransk motstand. Tirsdagens seier var nummer åtte på tolv forsøk.

I den andre kampen i gruppe C tirsdag spilte Røde Stjerne og Napoli 0-0 i Beograd.

