Vant mesterligaen etter omdiskutert straffescoring: – En håpløs avgjørelse

Scoringer av Mohammed Salah og Divock Origi sørget for en mektig finaletriumf for Liverpool mot Tottenham i Madrid. Etter en underholdningsmessig skuffende kamp kunne Liverpool-spillerne løfte mesterliga-trofeet foran elleville fans, og hymnen «You'll never walk alone» runget over stadion.

Finalen går langt ifra inn i historien som en av de beste, men det manglet likevel ikke på intensitet og temperatur i oppgjøret.

Lenge så det ut til at den kontroversielle straffescoringen etter to minutter skulle bli kampens avgjørende mål.

Men tre minutt før slutt sikret Divock Origi seieren for de røde. Triumfen var også Jürgen Klopps første som Liverpool-manager.

– Skrek på VAR

Kampen sjokkåpnet da dommeren blåste på en kontroversiell situasjon etter bare 23 sekunder.

68.000 tilskuere på Wanda Metropolitano i Madrid hadde knapt fått satt seg før Liverpool og Sadio Mané kom seg inn i sekstenmeteren umiddelbart etter avspark.

Innlegget fra senegaleseren traff både brystet og armen til Spurs sin midtbanespiller Moussa Sissoko.

Dommer Damir Skomina brukte ikke lang tid på å bestemme seg og pekte resolutt på merket elleve meter fra mål.

Tottenham-spillerne protesterte vilt og kraftig mot den slovenske kamplederen. Christian Eriksen og flere andre skrek og ropte at VAR måtte tas i bruk.

Og selv om TV-bildene viste at situasjonen ikke var noen klar hands, unnlot dommeren å benytte seg av fotballens omdiskuterte nyvinning.

Mohamed Salah stod klar ved straffemerket og dundret ballen knallhardt nesten midt i målet.

Keeper Hugo Lloris gikk etter ballen, men fikk aldri hendene opp tidsnok til å redde.

Dermed 1–0 til Liverpool og det var kun gått 2 minutter i Madrid.

– Håpløst

Situasjonen fikk frem frustrasjonen hos tidligere landslagskaptein og Viasat-ekspert Rune Bratseth i TV-studio i pausen.

– Jeg hadde en frykt før kampen at mesterligaen skulle avgjøres på en tvilsom hands inne i straffefeltet, og sånn har det blitt. Det er en håpløs avgjørelse igjen. Han får ballen skutt fra to meters hold mest i brystet og så blir det straffespark. Er dette en forséelse som skal gi straffespark? Svaret er nei, sa Bratseth.

En av Norges fremste dommere Svein Oddvar Moen er derimot uenig med Bratseth.

– Helt korrekt. Ballen treffer armen, som er i en unaturlig posisjon, sa Moen til TV 2.

Straffesituasjonen førte også til heftig engasjement på sosiale medier under finalen.

– Ute av form

Uansett var Tottenham filleristet og mørbanket fra start. 1. omgang ble en kjedelig, langtekkelig og nitrist affære.

Tottenham-manager Mauricio Pocchetinio valgte å starte med stjernespissen Harry Kane på topp.

Det var England-spissens første kamp siden 10 april da han gikk av banen med en ankelskade i kvartfinaleoppgjøret mot Manchester City.

Kane viste ingenting før pause og var tydelig ute av kampform. Trekket med å velge Harry Winks som sittende midtbanespiller fra start gav heller ikke uttelling.

Nærmest scoring var faktisk Liverpool da superbacken Andy Robertson klemte til fra 17-meter, men Llloris fikk fistet ballen over tverrliggeren.

– Gjorde grep

FØRSTE TRIUMF: Jürgen Klopp takker Tottenham-manager Mauricio Pochettino etter kampen. Foto: Toby Melville / Reuters

Liverpool gikk til pause med 1-0-ledelse. Pochettinio gjorde grep i pausen og byttet Winks med semifinalehelten Lucas Moura.

Det satte mer fart i Tottenham etter pause. 2. omgang ble en helt annen forestilling. Kane våknet til liv. Heung-min Son ble plutselig mer farlig, og ti minutt før slutt var Moura nær ved å utlikne, men Allison var lynraskt nede og reddet skuddet.

Like etter var Allison ute i hjørnet og reddet igjen da Christian Eriksen skrudde et frispark nydelig rundt muren.

Men tre minutt før slutt klarte ikke Tottenham å klarere ballen etter et hjørnespark. Dermed fikk Divock Origi stå alene inne i boksen og avslutte. Kampen var avgjort og manager Jürgen Klopp kunne feire sin første tittel som Liverpool-manager.