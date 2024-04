– Det er helt fullstendig kokos. Det er helt galskap, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp om tirsdagens kvartfinale i Mesterligaen på olympiastadion i Barcelona.

PSG seiret til slutt 4-1 og dermed 6-4 sammenlagt. Det takket være seks minutter i andreomgang hvor alt gikk i mot hjemmelaget.

Deriblant et rødt kort til Barcelona-trener Xavi Hernandez - hans tredje for sesongen.

– Han har åpenbart et problem. Det smitter nok over på spillerne. De er hodeløse i enkelte situasjoner, sier Torp.

Rødt kort på stopperkjempe

Barcelonas motgang startet i førsteomgang.

Etter en snau halvtime, på stillingen 1-0 til hjemmelaget, tok kampen en dramatisk vending. Barcelonas forsvarsklippe Ronald Araújo felte PSGs venstreving Bradley Barcola på vei alene mot mål.

Dommeren vurderte det som at Araujo var Barcelonas bakerste mann, og nølte ikke med å gi det røde kortet.

– Det røde kortet var avgjørende. Fra det øyeblikket visste jeg at det kom til å bli tøft for oss. Når man mister en mann så tidlig mot et så godt lag som PSG er det så å si umulig, selv om vi hadde en tomålsledelse, sier İlkay Gündoğan til TV 2 etter kamp.

Kun ti minutter etter det røde kortet utlignet tidligere Barcelona-spiller Ousmane Dembéle etter et innlegg på bakre stolpe.Lagene gikk dermed til pause på stillingen 1-1.

LEVERTE: Ousmane Dembélé viste hva han var god for tirsdag kveld.

– For en revansj, utbrøt Alsaker.

Dembélé hadde en vanskelig tid i Barcelona. Han ble hentet for over 1,2 milliarder kroner, men slet mye med skader og slo aldri igjennom i Spania.

Flere røde kort

Ikke uventet var det PSG som styrte kampen etter pause og 54 minutter ut i kampen fikk midtbanespiller Vitinha et drømmetreff fra 20 meter.

Han brukte et touch på å legge ballen til rette, før han smalt til i lengste hjørnet, utenfor Barcelona-keeper Marc-André ter Stegens rekkevidde.

Barcelona var nære på å svare bare minuttet senere, da İlkay Gündoğan smalt ballen i stolpen fra 16 meter.

PSGs utligning og forspilte sjanser fikk det til å koke over hos Xavi, som sparket til et reklameskilt i frustrasjon.

Det ville ikke den rumenske dommeren Istvan Kovacs ha noe av og flekket opp det røde kortet. Dermed måtte Xavi se resten av kampen fra tribunen.

Og Barcelonas marerittminutter var ikke over med det. Etter 59 minutter ble Dembélé felt av João Cancelo og dommeren pekte på straffemerket.

– Dembélé leker med gamleklubben. Scoret i Paris, scoret i kveld, og her får han straffespark. sa Alsaker i det straffesparket var et faktum.

Superstjernen Kylian Mbappé var iskald fra straffemerket og sendte PSG opp i en 3-1 ledelse.

Dommeren var likevel ikke ferdig med å dele ut de røde kortene. Også Barcelonas keepertrener José Ramón de la Fuente ble utvist. Denne gangen for protester.

TOMÅLSSCORER: Kylian Mbappé tok ansvar akkurat når Paris-Saint Germain trengte det tirsdag kveld.

16-åring herjet

Mot spillets gang sendte brasilianske Raphinha hjemmelaget i ledelsen etter 12. minutter. Det var Raphinhas tredje mål i de to kvartfinalene mot PSG.

16 år gamle Lamine Yamal stod bak forarbeidet da han dro seg forbi PSGs venstreback Nuno Mendes og ned langs kanten på lekkert vis.

Derfra spilte han ballen inn i feltet, hvor Raphinha enkelt satte ballen i mål fra kloss hold.

STJERNESKUDD: Bradley Barcola (til venstre) og Lamine Yamal i duell.

– Det nivået han har som 16-åring er helt absurd. Når Barcelona skaper noe er han involvert. Jeg har knapt sett maken på lignende nivå. Han er så ekstremt god, sier Torp om Yamal.

Møter Borussia Dortmund i semifinalen

Fra 70 minutter og ut jaktet Barcelona febrilsk utligningsmålet med ti mann.

Stjernespissen Robert Lewandowski var nære på med et langskudd etter 73 minutter, men keeper Gianluigi Donnarumma og PSG holdt unna.

I stedet scoret Mbappé sitt andre for kvelden og gjestenes fjerde etter en kontring i det 89. minutt.

Dermed er PSG i semifinalene, hvor de møter Borussia Dortmund.

Julian Ryerson startet kampen for et Borussia Dortmund-lag som gjorde jobben hjemme mot Atlético Madrid og vant 4-2, og dermed 5-4 sammenlagt.

Den andre semifinalen spilles mellom vinnerene av Manchester City - Real Madrid og Bayern München - Arsenal. De kampene spilles onsdag kveld.