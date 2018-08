Priseksplosjon etter Ronaldo-inntreden

For der en billett til kortsiden på Stadio Friuli, hjemmebanen til den italienske Serie A-klubben Udinese, koster i underkant av 300 kroner, vil den samme billetten koste over 1000 kroner den 7. oktober.

Det skriver det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Økningen fra 30 til 105 euro for den samme billetten utgjør en prisoppgang på 250 prosent.

Forklaringen? 7. oktober er datoen Cristiano Ronaldos Juventus kommer på besøk til Udinese.

«Ronaldo-effekten»

Udinese er ikke den eneste klubben hvor supportere som ønsker å se den portugisiske superstjernen i aksjon må forberede seg på å betale langt mer enn de vanligvis gjør.

ETTERTRAKTET: Mange italienske fotballsupportere har lyst til å se Cristiano Ronaldo i aksjon for Juventus denne sesongen. Foto: Antonio Calanni / AP

I tredje serierunde skal Juventus på besøk til nyopprykkede Parma. Også der vil skuelystne merke det Tuttosport beskriver som «Ronaldo-effekten» kraftig på lommeboken.

Den italienske avisen skriver at man nå må ut med over 1700 kroner på svartebørsen for en billett som på Parmas offisielle hjemmesider ville ha kostet i underkant av 250 kroner.

Priskravet blir enda mer oppsiktsvekkende om man tar høyde for at det vanligvis skal være mulig å få tak i et sesongkort til samme del av tribunen til 1850 kroner.

Satte inn antiterrorstyrke

Også sikkerhetsoppbudet var et ganske annet enn det som er normalt da Juventus serieåpnet borte mot Chievo denne helgen, skriver Corriere dello Sport.

I tillegg til ekstra politi rundt stadion og på lokaltogene inn og ut av Verona, satte byen inn sin egen antiterrorstyrke for å sørge for at sikkerheten ble ivaretatt.

Det var i juli at overgangen den spanske avisen Marca da beskrev som «århundrets avtale» ble klar.

940 millioner kroner skal Juventus betale til Real Madrid over de neste to årene for at Ronaldo skal spille i sort og hvitt. Den 33 år gamle angriperen har undertegnet en fireårskontrakt med Torino-klubben.