Politiet gjenopptar voldtektssak mot Ronaldo

Det bekrefter Las Vegas-politiet overfor nyhetsbyrået AP mandag, men oppgir ikke hvem som er blitt utsatt for den angivelige voldtekten.

Ronaldo skal ha blitt saksøkt av en kvinne fra Nevada for en angivelig voldtekt i en hotellsuite under en ferietur i 2009.

Skal ha signert taushetserklæring

Fotballstjernen skal i etterkant ha inngått en avtale med den nå 34 år gamle kvinnen, hvilket innebar at hun signerte en taushetserklæring for å hindre ytterligere etterforskning av saken. Kvinnen skal ha fått rundt 3 millioner kroner (375.000 dollar) for dette.

Bakgrunnen for søksmålet som nå foreligger, skal ha sammenheng med kvinnens psykiske tilstand på tidspunktet hun undertegnet taushetserklæringen.

Ronaldos advokat, Christian Schertz, har ikke svart på nyhetsbyrået APs henvendelser om søksmålet.

Men etter at saken ble omtalt i Der Spiegel i forrige uke, truet han med å saksøke det tyske magasinet og sa at saken truer hans klients personlige rettigheter på en spesielt alvorlig måte.

UTVIST: Cristiano Ronaldo fikk rødt kort i sin første mesterligakamp for Juventus. Dermed er han suspendert til tirsdagens møte med Young Boys. Foto: JOSE JORDAN / AFP

– Vil utnytte navnet mitt

På sin Instagram-konto la Ronaldo mandag ut en video der han avviser voldtektsbeskyldningene.

«Fake. Fake news. De vil utnytte navnet mitt, det er helt normalt. De vil bli berømte og si navnet mitt. Det er en del av jobben. Jeg er en lykkelig mann, og alt står bra til», sa Juventus-spilleren i videoen som kort etterpå ble slettet.

Ifølge søksmålet rapporterte kvinnen den angivelige voldtekten til politiet samme dag, 12. juni i 2009. Det blir bekreftet av en talsmann for politiet, Aden OcampoGomez.

Kvinnen skal samtidig ikke ha villet fortelle politiet noe om hvor overfallet hadde funnet sted eller identifisere gjerningspersonen annet enn å bekrefte at vedkommende var en portugisisk fotballspiller.

– Ettersom etterforskningen pågår, vil det ikke bli offentliggjort noen ytterligere detaljer i saken på nåværende tidspunkt, sier polititalsmann OcampoGomez.