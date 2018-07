Oljefondet kan ha tjent millioner på Ronaldos Juventus-overgang

31. mai var én aksje i Juventus verdt 5,63 kroner. Da Borsa Italiana, støvellandets eneste børs, stengte mandag 16. juli kl. 17:30, én time før Cristiano Ronaldo ble presentert som Juventus-spiller, måtte du ut med 7,77 kroner for én aksje i Juventus.

Prisoppgangen på over to kroner er gledelig nytt for Oljefondet, som ved siste årsskifte eide 3,63 millioner aksjer i Juventus.

Listen over oljefondets aksjeposter blir bare offentliggjort hvert årsskifte.

Cristiano Ronaldos overgang fra Real Madrid til Juventus, som er årsaken til oppgangen, har sørget for at Oljefondets aksjepost i dag er verdt over syv millioner kroner mer enn i mai, hvis den er like stor som den var 1. januar.

Kjøpte seg inn etter kampfiksingsskandale

Oljefondets egne beholdningslister viser at fondet kjøpte seg inn i Juventus i etterkant av «Calciopoli», kampfiksingsskandalen som italiensk politi rullet opp i 2006. Den endte med at fem italienske Serie A-klubber – Fiorentina, Juventus, Lazio, Milan og Reggina – ble straffet.

Juventus ble hardest straffet. «Den gamle dame» ble degradert fra Serie A til Serie B. Flere av klubbens største stjerner, blant andre Fabio Cannavaro og Zlatan Ibrahimovic, forlot det som da var et synkende skip. Andre stjerner, som Gianluigi Buffon og Alessandro Del Piero, ble værende i Torino og sørget for at det ble med én sesong i Serie B.

I 2007, det samme året som Juventus rykket opp igjen til det øverste nivået i italiensk fotball, kjøpte Oljefondet seg inn i klubben. Ved årets slutt eide fondet 0,08 prosent av aksjene i klubben. Aksjeposten hadde da en samlet verdi på 1,3 millioner kroner.

Fra én prosent til én aksje

LØNNSOMHET: Man er opptatt av klubbens økonomiske suksess, ikke om Ronaldo eller mesterliga, mener førsteamanuensis Espen Henriksen Foto: University of California

I de elleve årene som har gått siden Oljefondet først gikk inn i Juventus, har fondets aksjepost variert stort.

Ved utgangen av 2012 var den på så mye som 1 prosent av alle klubbens aksjer. Fire år senere, ved utgangen av 2016, eide fondet én aksje i Juventus.

I 2017 kjøpte fondet seg altså opp igjen, og det kan ha gitt gevinst.

– Juventus er børsnotert og stor nok til å bli inkludert i FTSE, referanseindeksen til Oljefondet, sier førsteamanuensis ved BI, Espen Henriksen, til NRK.

Oljefondet er forvaltet som et indeksfond, det vil si at det får omtrent gjennomsnittsavkastningen av verdens børsnoterte selskaper. Fordelen er at fondet reduserer risikoen og har lave kostnader.

– Det innebærer at fondet vil bare i gjennomsnitt eie like mye i Juventus som i alle andre europeiske selskaper, sier Henriksen.

Han sier at fondet ikke tar noen vurdering av Ronaldos overgang eller vurdering av sjansene for å vinne mesterligaen.

– Det betyr ikke at fondet forvaltes i blinde eller på autopilot. Men det er et steg for langt om noen i Norges Bank skulle si at «vi vet den riktige verdien av overgangen til Cristiano Ronaldo». Det tror jeg ingen vil hevde at man gjorde.

– Som aksjonærer i Juventus vil man bare være opptatt av den økonomiske suksessen og hva det vil si for klubbens lønnsomhet, sier Henriksen.

Oljefondet eier også 1,03 prosent av tyske Borussia Dortmund. Det er 57 millioner kroner.