Angrer: – Jeg tok til de grader feil av Martin Ødegaard

– Hallo, vi ringer fra NRK-sporten, er det Raymond Kvisvik vi snakker med?

– Ja, du har hørt nyheten?

– Hvilken nyhet?

– At Fredrikstad ringte meg, de vil jeg skal gjøre comeback i Eliteserien.

Tidligere landslagsspiller Raymond Kvisvik er kanskje ikke like rask i vendingene som han var i glansdagene, men 49-åringen har utvilsomt beholdt glimtet i øyet som gjorde ham til en publikumshelt både i Bergen og Fredrikstad.

I dag er han medeier i et gravemaskinfirma i Greåker og stortrives med et liv utenfor rampelyset.

FØLGER MED: Raymond Kvisvik. Foto: NRK

Men Kvisvik, som selv fikk 11 A-landskamper og scoret to mål, følger fortsatt godt med på norsk toppfotball.

Og det er særlig én spiller han følger ekstra med på, en spiller som ligger hjertet hans nær. Kvisvik var jo selv genierklært som pasningsspiller og offensiv playmaker, og da har du kanskje gjettet hvem han tenker på:

Martin Ødegaard.

– Tok til de grader feil

Kvisvik er full av beundring for utviklingen drammenseren har hatt de siste sesongene.

Men østfoldingen kommer samtidig med en innrømmelse.

– Første gang han var i Arsenal, trodde jeg vel ikke han var en førstelagsspiller der. Men jeg tok til de grader feil (av Martin Ødegaard), for den utviklingen han har hatt, den er helt enorm. Og nå er han oppe og slåss med de aller beste i verden i form av sin kreativitet, sier Kvisvik, og fortsetter:

– Han er en fantastisk god tilrettelegger og gjør medspillerne sine gode. Og så er han faktisk bra til å avslutte selv, så han har ikke bare pasninger å by på, sier Kvisvik.

BLITT EN ENER: Martin Ødegaard er blitt akkurat så god som fotballinteresserte nordmenn håpte. Foto: BILDBYRÅN

– Var ikke enormt god i starten

Ødegaard ble hentet til Arsenal på permanent basis i 2021, etter å ha vært på lån fra Real Madrid samme år.

I dag er han kaptein og klubbens kanskje aller største stjerne.

– Hvorfor mistet du troen på Ødegaard da han først kom til Arsenal?

– Han var jo ikke så enormt god i starten, men Mikel Arteta så ham jo på trening hele tiden. Det gjorde jo ikke vi. Vi så ham i kamper, og han blomstret ikke hele tiden i den første perioden. Men heldigvis så hadde Arteta veldig troen, og det er vel noen nede i Madrid som ikke er helt fornøyde med det. Jeg tror nok at de angrer litt der nede på at de slapp ham. Men Arteta gjorde det riktig, og de har fått veldig godt betalt for det nå, sier Kvisvik.

PROFIL: Raymond Kvisvik var en av norsk fotballs største kjæledegger i de årene han var på sitt beste. Foto: NTB

Mandag stilte Martin Ødegaard opp til pressekonferanse i kjelleren på Ullevaal stadion. Drammenseren understreker at han ikke setter noe tak for seg selv når det gjelder utvikling.

– Det har jeg aldri gjort, og jeg tror det er også en av styrkene mine. Jeg er aldri fornøyd. Uansett hva jeg har gjort i karrieren og livet mitt, så har jeg alltid «pushet» for å bli bedre. Det føler jeg er det samme nå, sier Ødegaard til NRK.

Han kommer samtidig med en advarsel som bør skremme konkurrentene som skal opp mot ham fremover.

– Jeg føler ikke jeg er i nærheten av et maksnivå. Jeg er fortsatt ung, så det vil tiden vise. Det handler bare om å «pushe» seg selv hver dag, så får vi se hva det strekker til, sier han til NRK.

LOVER MER: Martin Ødegaard er ikke fornøyd, han vil bli enda bedre. Foto: BILDBYRÅN

Hangeland: – Positivt overrasket

Landslagsassistent Brede Hangeland, som spilte fem landskamper sammen med Kvisvik i sin tid, har også blitt forbauset over Ødegaards enorme utvikling siden han begynte å spille fast for Arsenal.

– Jeg hadde aldri gitt ham opp, men jeg er positivt overrasket over at han er blitt såpass god, såpass fort. Han har tatt store steg, sier Hangeland til NRK.

Den tidligere Norge-kapteinen trekker frem at det tekniske alltid har vært eksepsjonelt hos Ødegaard, men at han nå er blitt en mye mer komplett spiller.

– Det fysiske er blitt så robust, og han er blitt en sterk leder. Det synes jeg er veldig imponerende på kort tid, for en mann som fortsatt er ung. All ære til Martin, sier Hangeland.

– Hva er det som gjør Ødegaard spesiell?

– Han har et teknisk register som er på et eget nivå i norsk sammenheng, i tillegg til at han har en fantastisk mentalitet, både overfor seg selv, men også laget. Martin er virkelig en toppidrettsutøver som er en inspirasjon for oss alle, mener Hangeland.

– Enorm påvirkningskraft

Kvisvik har ingen problemer med å innrømme at han bommet på sin Ødegaard-vurdering den gangen.

I dag er han, i likhet med de fleste andre, full av lovord om det Ødegaard viser frem.

– Han er jo en god kaptein, hvilket gjør at han har en veldig god «standing» i Arsenal. Og det får han jo ikke bare av å være en hyggelig gutt, men jeg tror han har en enorm påvirkningskraft i form av hvordan han er, og hvordan han opptrer på banen, sier Kvisvik.

NUMMER 10: Martin Ødegaard i den nye landslagsdrakten. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det som er viktigst for meg, er jo selvfølgelig det som skjer på banen. Han har et overblikk og en ro med kula, og er en døråpner i form av hvordan han trer gjennom sine medspillere, som bare kan starte å løpe og få ballen der dem skal ha den, stort sett hele tiden, roser Kvisvik.

– Du var jo selv kjent som et av Norges mest kreative pasningshoder. Har du et råd til Martin Ødegaard om hvordan han kan bli enda bedre?

– Jeg spiller selv i 6.-divisjon på Greåker. Jeg tror ikke jeg skal komme med noen råd til Martin …