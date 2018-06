Politianmelder truslene mot Durmaz

Det har kokt i sosiale medier mot Jimmy Durmaz etter at han lagde det skjebnesvangre frisparket som førte til at Toni Kroos scoret 2-1 på overtid for Tyskland mot Sverige.

Generalsekretæren Håkan Sjöstrand, sier til Sveriges Radio, at de nå politianmelder hetsen som har kommet på Durmaz sin Instagram-profil.

– Selvsagt må vi anmelde dette. Det finnes ikke noe annet alternativ. Man må kunne håndtere et tap med en viss verdighet og anstendighet. Vi tolerer ikke det her, sier Sjöstrand.

– Det er det svenske forbundet som kommer til å stå som anmelder slik at Jimmy kan fortsette å fokusere på det han er her for å gjøre, nemlig spille fotball.

Skuffelsen var enorm i Sverige etter at de tapte kampen mot Tyskland nesten fem minutter på overtid. Det avgjørende 2-1-målet kom etter at Durmaz felte Timo Werner på kanten av 16-meteren. Toni Kroos scoret på det påfølgende frisparket.

Se situasjonen der Durmaz lager frisparket hele Sverige snakker om:

OVERTID: Her lager Jimmy Durmaz det skjebnesvangre frisparket som Toni Kroos scoret på og sørget for 2-1-seier til Tyskland.

– Jeg bryr meg ikke

Deler av hetsen mot Durmaz, som er født i Sverige, men har tyrkiske røtter, har vært rasistisk.

Selv sa Durmaz følgende om hetsen til Aftonbladet sent lørdag kveld:

– Det er ingenting jeg bryr meg om. Jeg står her stolt og representerer mitt land.

Samtidig som det har kommet en del hets, har Durmaz også fått mye støtte. Blant annet av lagkameratene.

– Ikke skyld på Jimmy

– Det er ingenting vondt å si om Jimmy. Folk skal gi f*** i å skylde på én person. Man vinner som et lag og taper som et lag, sier lagkamerat Albin Ekdal til Aftonbladet.

Aftonbladets kommentator Erik Niva tar søndag et oppgjør med rasismehetsen i en kommentar der han mener den er uvanlig i svensk fotball som er kjent for å skape samhold på tvers av ulike kulturer.

En titt på Durmaz sin Instagram-profil viser at kommentarfeltet nå fylles med hjerter og støttende kommentarer:

Men forbundet vil altså ikke la mindretallet som skaper kvalme slippe unna, og politianmelder saken.