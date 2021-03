Pogba reddet United med iskald avslutning i skade-comebacket

– Pogba er en «gamechanger». Han har det lille ekstra, og det er omtrent det eneste som skiller lagene over to kamper, sa TV 2s ekspert Simen Stamsø Møller etter kampen.

Forrige uke så det lenge ut til å ende med 1-0-seier for United på Old Trafford etter et drømmemål av unggutten Amad Diallo, før Milan utlignet på overtid.

I første omgang av returoppgjøret slet Ole Gunnar Solskjærs mannskap med å skape sjanser, og hjemmelaget var nærmere scoring enn de hvitkledde fra Storbritannia. Men i pausen kom imidlertid Pogba inn for første gang siden starten av februar, og den franske midtbanespilleren tok tidlig grep.

Superinnhopp av Pogba

Han ga United 1-0 og sørget for at de lå an til å gå videre. Franskmannen mottok ballen etter en duell på kanten av femmeteren, tok en skuddfinte og tuppet ballen opp i nettaket.

TILBAKE: Paul Pogba markerte seg umiddelbart etter skaden og sendte United i føringen mot Milan. Foto: Antonio Calanni / AP

– For et innhopp av Paul Pogba! Han er iskald, og United er i føringen i Milano, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

– Det er fantastisk å komme tilbake på den måten, la medkommentator Nils Johan Semb til.

Dette er ikke første gang Pogba har avgjort en kamp denne sesongen. Han avgjorde også mot Fulham og Burnley i Premier League.

– Få spillere kan score det målet, og ingen av dem spiller på midtbanen til Manchester United utenom han som gjorde det, skrev BBCs reporter Simon Stone på Twitter.

– Massivt resultat

United har nærmest måtte gi opp kampen om serietittelen i England etter Pep Guradiolas Manchester City tok grep og rykket fra resten. Dermed kan Europaligaen være Solskjærs beste mulighet til å vinne sitt første trofé som manager i klubben han blant annet vant mesterligaen med som spiller.

KAN TA FØRSTE TITTEL: Europaligaen kan bli Solskjærs første mulighet til å ta en tittel som United-trener. Foto: DANIELE MASCOLO / Reuters

– Fremragende! Fremragende resultat, fremragende prestasjon, og det burde gi laget, supporterne og klubben et stort «skudd» i armen, sier tidligere Celtic-trener Neil Lennon til BBC.

– Mange folk har vært raske til å kritisere Manchester United, men jeg syns de fortjener masse skryt i kveld. Det er et massivt resultat for dem på den europeiske scenen, legger han til.

En annen spiller som nettopp har kommet tilbake fra skade er nylig landslagsuttatte Zlatan Ibrahimovic. Han kom inn i andre omgang, og var nære en utligning etter 74 minutter, men keeper Henderson fikk reddet mesterlig.

Etter det slet Milan med å skape sjanser, og United vant til slutt 1-0. Dermed gikk de videre mot Serie A sitt nest beste lag til nå i sesongen.