Bodø/Glimt seiler mot seriegull også i år etter 1–0 mot Sandefjord søndag kveld. Klubben leder samtidig sin gruppe i serieligaen etter den overbevisende 6–1 seieren mot Roma på Aspmyra.

Denne uka reiser Glimt-spillerne til Italia for returoppgjøret mot Jose Mourinhos menn.

Men det tøffe kampprogrammet krever sitt. I går gikk Fredrik Bjørkan av banen midtveis i første omgang mot Sandefjord med smerter i kneet.

Samtidig er både Ulrik Saltnes (resten av sesongen) og Patrick Berg ute med kneskader. Landslagsaktuelle Berg gir seg selv små sjanser til å bli friskmeldt til Roma-kampen.

– Jeg tror den kampen kommer for tidlig, sier Patrick Berg til Eurosport.

Patrick Berg fikk smerter i kneet i kampen mot Strømsgodset for 2 uker siden. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Fikk kjørt seg kraftig

Berg beskriver leddbåndsskaden han fikk i kneet i kampen mot Strømsgodset slik;

– Leddbåndet fikk kjørt seg ganske kraftig. Man er veldig avhengig av det leddbåndet når man spiller fotball, sier Berg til Eurosport.

Berg lukker likevel ikke døren helt for spilletid mot Roma på torsdag.

– Det er vanskelig gi noe tidsperspektiv. Jeg kan løpe normalt, det er det å sparke til ball som er et stykke unna. Men hvem vet – plutselig blir det en markant bedring, så man vet aldri, sier Berg.

Bjørkan reiser til Roma

Glimts venstreback Fredrik André Bjørkan fikk smerter i kneet, og ble tatt av banen mot Sandefjord.

I dag bekrefter Bodø/Glimt at han reiser til Roma.

– Vi har fått klare svar på undersøkelsen. Svarene er foreløpig positive. Han blir med til Roma, sier klubblege Morten Sørgård til Glimt.no

Men selv om MR-svarene er positive betyr ikke det at han umiddelbart erklæres spilleklar.

– Vi må ta det litt dag for dag. Vi gjør alt som står i vår makt for å gjøre han spilleklar, sier Sørgård.

Tror ikke laget blir svekket

Det betyr at Hugo Vetlesen trolig får fornyet tillit i startellveren.

– Det heter at hardt arbeid gir resultater til slutt. Jeg har tenkt at når sjansen byr seg skal jeg være klar, sier Vetlesen til NRK dagen etter at han avgjorde mot Sandefjord.

Hugo Vetlesen starter trolig mot Roma på torsdag. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Vetlesen gleder seg til å møte den italienske fotballstormakten.

– Det blir en morsom opplevelse. Vi hadde en liknende kamp mot Legia Warsawa med mye trykk på tribunen. Det er ikke ofte man får spille mot Roma i Roma og det må vi bare nyte.

Og han tror ikke laget blir nevneverdig svekket uten Berg og Bjørkan på banen.

– Det er på grunn av det samholdet vi har. Uansett om det er trening eller kamp så pusher vi hverandre. Når folk blir syk eller skadet, så stepper andre opp. Vi som spiller på midtbanen mot Sandefjord har spilt sammen på trening i hele år.