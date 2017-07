Før den siste etappen av Tour de France har Edvald Boasson Hagen og resten av Dimension Data, slappet av så godt det lar seg gjøre. Det er en del av planen for hvordan de skal sikre seg enda en seier. Men mest av alt handler det om posisjonering.

– Jeg er best når jeg kan spurte fra front og har et perfekt opptrekk. Og vi har noen av de beste opptrekkerne, så det skal vi utnytte, sier 30-åringen til NRK.

Da Boasson Hagen vant på fredag, var det en taktisk genistrek i en rundkjøring et stykke fra mållinja som sikret jubel. Søndag er en tunnel, en sving og brostein på Champs-Élysées nøye studert i forkant av den antatte massespurten.

– Planen er å komme først inn på flata, med Edvald rett bak meg, forteller opptrekksspesialisten Bernhard Eisel.

Får råd fra verdens beste

Derfor er alt fra posisjon til akselerasjon planlagt. Laget har også sett på hvilken side av veien som er jevnest. Og hjemmefra har superspurter Mark Cavendish, som måtte bryte rittet, bidratt. Han har nemlig vunnet etappen i Paris hele fire ganger.

– Jeg kommer til å ta en telefon til Mark og snakke med ham for noen råd. Han har rutinen, og da er det greit å høre på ham, forteller Boasson Hagen.

Eisel mener lagkameraten har alt som skal til for å vinne - selv om alle spurterne ønsker god posisjon i spurten.

NÆRE: Boasson Hagen (t.h.) har vært ekstremt nære i flere spurter, som da Marcel Kittel slo ham på den sjuende etappen. Foto: Peter Dejong / AP

– Hele laget er avslappet nå, for presset er borte. Alle vil ha best mulig plassering, så det er vanskelig å planlegge alt, for beina bestemmer, men det handler også om motivasjon. Det har vi mye av. Jeg tror på Edvald. Jeg hadde en god følelse da han vant også – og vi tok det helt rolig på tempoetappen for å lade opp. Alt handler om denne søndagen, sier nordmannens viktigste hjelper til NRK.

Norsk duell?

Til og med den beskjedne rudsbygdingen må innrømme at han er en av favorittene.

– Jeg har vært der oppe flere ganger, og spurten var bra da. Jeg var ikke langt bak (Marcel) Kittel og han er vel blant de beste, og nå er det enda færre der, sier han.

En som derimot fortsatt er der, er Alexander Kristoff. Han tviler på seg selv etter møtet med asfalten i alpene, men har planen klar.

– Jeg tror tredjeposisjon på oppløpet er best, så jeg får vel være på hjulet til Edvald, og håpe at jeg kommer fordi. Norsk første- og andreplass hadde vært kult. Som en drøm, sier Kristoff.