Med 125 kilometer igjen av dagens Tour de France-etappe fanget TV-kameraene opp en haltende Alexander Kristoff med opprevet sykkeldrakt, skrubbsår i ansiktet og blodig hjelm.

Pressesjef i Katjusja, Philip Maertens, sier til NRK at Kristoff i løpet av etappen hadde problemer med skulderen og at nordmannen sendes til røntgen umiddelbart etter målgang.

– Det var tydeligvis en sprekk eller noe i asfalten. Akkurat da jeg veltet vurderte jeg å gi meg, men jeg måtte bare prøve. Det var verst i starten da det var ømt, sier Kristoff til NRK.

– Tror du det kan være snakk om et brudd?

– Det må du ikke spørre meg om for jeg har aldri brukket noe i hele mitt liv, men så vondt er det ikke. Dette øker ikke sjansene for å kjøre bra, men det meste har gått i dass uansett. Dette var prikken over i'en, sier Kristoff som har mest smerter i skulderen.

HALTET: Kristoff vinket etter hjelp og haltet tydelig da TV-kameraene fanget ham opp. Video med tillatelse fra TV 2. Du trenger javascript for å se video. HALTET: Kristoff vinket etter hjelp og haltet tydelig da TV-kameraene fanget ham opp. Video med tillatelse fra TV 2.

Eks-skihopper med første slovenske seier

Han forlot intervjuene med norske journalister utenfor bussen, og dro raskt videre til undersøkelser.

– Jeg tror jeg rullet godt rundt, og landet på ansiktet også. Dette må sjekkes opp, men kom jeg til mål i dag er det sikkert mulig å starte i morgen, sier Kristoff.

Det var ikke bare nedover dagens etappe bød på spenning. Opp siste stigning til Col du Galibier støtet alle storfavorittene på hverandre i tur og orden. Fabio Aru måtte mot slutten slippe de tre fremste i sammendraget, Bardet, Uran og Froome.

Men først over det 2642 meter høye fjellet var sloveneren Primoz Roglic. Lotto NL-Jumo-rytteren holdt unna i en hektisk utforkjøring og kunne dermed innkassere den første slovenske seieren i Tour de France i historien.

Roglic startet sin sportskarriere som skihopper der han blant annet ble junior-verdensmester i 2007. I 2011 la han skiene på hylla og satset kun på hjul.

Kittel måtte bryte etter velt

Bare 20 kilometer var unnagjort før dagens første velt var et faktum. Både bærer av den grønne poengtrøyen, Marcel Kittel, og klatretrøyen, Warren Barguil, var i asfalten. Velten gikk hardest utover den tyske spurtkongen som har virket utilnærmelig i årets utgave av Tour de France.

Nå er det altså slutt for Marcel Kittel som blir stående med sine fem seire.

– Dette var fryktelig triste nyheter, sa Stoltenberg da nyheten om at Kittel måtte bryte ble kjent.

At Kittel bryter betyr at Michael Matthews overtar den grønne poengtrøyen. Om røntgenbildene viser at Kristoff kan fortsette ligger han nå på tredjeplass i poengsammendraget, to plasser foran Edvald Boasson Hagen.

Også Thibaut Pinot måtte bryte rittet under dagens etappe. Det betyr at FDJ kun har tre ryttere igjen i årets Tour.