Perry tar et oppgjør med fotballeksperter i Norge: – Kanskje Europas dårligste

– Jeg tar et oppgjør med en del fotballeksperter her i Norge, for jeg mener jo at norske fotballeksperter kanskje er Europas dårligste. Det står jo her (i boka), og det mener jeg faktisk.

Per Joar Hansen sparer ikke på kruttet i sin nye bok «Folk og fotball – 40 år med humor og alvor», som ble presentert på en pressekonferanse i Trondheim tirsdag formiddag.

Både i boka, og i dette intervjuet med NRK, tar Perry frem kruttet når han fyrer løs mot det han omtaler som kunnskapsløse eksperter uten nødvendig bakgrunn.

– Hvis du sammenligner med mange andre land, er det generelt for dårlig nivå, sier Perry.

KRITISK: Per Joar «Perry» Hansen. Foto: Bok i Nord / NTB

– Hva er det du mener mangler?

– Det er for få trenere med kompetanse som sitter i de ulike studioene som kan forklare på en god måte hva som skjer i kamper. Både før, under og etter kamp, og som kan forklare det store bildet. Ingen kan komme og fortelle meg at en som kommer rett fra gata som aldri har trent et fotballag på et høyt nivå kan noe om de mekanismene som slår inn, både i medgang og i motgang. Det blir mest skrik og skrål synes jeg, sier han.

– Skrik og skrål

I boka nevner han Petter Myhre, Brede Hangeland og Tor Ole Skullerud som eksperter han mener bidrar med nødvendig kompetanse i ekspertrollen.

Men han trekker også frem flere eksperter på motsatt ende av skalaen:

TV 2s Jesper Mathisen, Joacim Jonsson og VGs Knut Espen «Svea» Svegaarden.

– Hvorfor peker du ut dem som dårlige?

– Svea har gjort mye bra, han og, men det var spesielt én sak, og det har jeg sagt direkte til ham. Han sa at vi ikke brydde oss om og fulgte med på den norske Eliteserien og prøvde å koke suppe på spiker der. Og jeg refererer jo i boka at vi har tatt ut mange spillere fra Eliteserien. Så det viser jo fullt beviselig at han tar fullstendig feil, sier Perry.

– Mens de andre to føler jeg omtrent bare er skrik og skrål, og det skriver jeg i boka, legger han til.

– Perry står fritt til å mene hva han vil. Jeg ser ingen grunn til å kommentere dette, sier Svegaarden til NRK.

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson sier at han blir litt beæret av at han tydeligvis har gjort inntrykk. Han mener det verste ville vært likegyldighet.

– Men han er jo utrolig bitter. Jeg må si det. Jeg må le litt av det hele, sier Jonsson.

Svensken mener Perry bommer med kritikken om manglende fagkunnskap og erfaring.

– Fagkunnskapene er min styrke. Jeg bruker store ord og tar standpunkt, men skal du stryke folk etter hårene? Fagkunnskapen skal ligge i bunn, men du må ta et standpunkt. Dette er voldsomt bittert. Han mislyktes og føler en trang for å ta igjen på en måte, men i bestefall blir det et mislykket sleivspark. De som får med seg det her, flirer av det som en artig greie, sier Jonsson.

– Blir det for få nyanser fra eksperter og oss i pressen?

– Det er en sånn bitterhet som drukner noen av poengene hans. Noen ganger er det for svart-hvitt, og han tenker helt sikkert på meg. Men hvis du skal nyansere absolutt alt, hvordan vil det da se ut? Det vil være ekstremt kjedelig. Du må tørre å ta standpunkt som ekspert, og så bommer du noen ganger. Akkurat som trenere. Selvfølgelig gjør man det. Hvis man ikke bommer som ekspert, gjør man noe fundamentalt feil, sier Jonsson.

Per Joar Hansen er rimelig krass i omtalen av Jesper Mathisen. Her fra en landslagssamling i Spania tidligere. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Blir litt tåpelig

Perry mener det ofte handler om det han kaller å koke suppe på en spiker.

– Måten de kommuniserer fotballen ut på er jo fordummende sammenlignet med mange andre nasjoner. Og det er faktisk synd, for det gjør jo noe med oppdragelsen til det norske folk, sier han.

I kritikken mot Jesper Mathisen trekker Perry blant annet frem en vurdering av den da nyansatte sportssjefen i Brann.

«Det er ikke lenge siden Jesper Mathisen og Ole Martin Årst satt på direkte-TV og slaktet Branns nye sportssjef. Han hadde ennå ikke satt sin fot i vestlandsbyen, men de hadde snakket med mange danske kilder som alle var unisont enige om at han var totalt ubrukelig. Om Jimmi Nagel Jacobsen hadde spurt ti ulike personer om deres opplevelser med herrene Årst og Mathisen, hadde han gjerne fått samme svar som det de fikk», skriver Perry.

– Jeg synes dette blir litt tåpelig. Det er en gjenganger i perioder det butter imot at det skal skytes mot eksperter. Hadde man evnet å snu på det, og være glad for eksperter med meninger, så kanskje man ser at det er med på å fremme norsk fotball og interessen, sier Årst til NRK.

Årst, som tidligere var fast TV 2-ekspert og er god venn med Mathisen, mener ingen er bedre forberedt eller formidler bedre enn sørlendingen.

– Jeg velger å legge dette på kontoen for en bok som skal selges, og at det er en måte å spissformulere seg på, sier Årst, som i likhet med andre også stusser over timingen på boka.

Mathisen mener det er naturlig at omtalte personer reagerer på kritikk. TV 2-eksperten har ikke svart på NRKs henvendelse, men sier følgende til egen TV-kanal:

– Jeg står for det jeg mener rundt vurderingene av både Perry sitt trenervirke og norsk fotball. Jeg er ansatt i TV 2 for å mene noe om det som skjer, og det er helt naturlig at det vil være reaksjoner på det - spesielt hos de som møter motgang. Noe det norske landslaget gjorde under Perry og Lars Lagerbäck i de mest avgjørende kampene.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp tar seg heller ikke nær av den harde dommen fra Perry. Han mener dette handler om to forskjellige arenaer.

– Mange TV-seere ønsker å bli underholdt på en litt annen måte enn fagmiljøet. Jeg tror fagmiljøet ønsker enda mer fagdiskusjon, og så er det mange som ikke er så interessert i det. Det er en balanse. Men det blir for flåsete å si at ekspertene er de dårligste i Europa, sier Torp.

Per Joar Hansen avfeier at utspillene handler om hårsårhet, og han understreker at han tåler kritikk.

– Kritikk er uunngåelig etter en fartstid på 20 år som topptrener. Men jeg mener at kritikk må baseres på fakta. Det er dårlig håndverk hvis man prøver å sverte folk mest mulig, samt koke suppe på spiker, sier han.