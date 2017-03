Artikkelen oppdateres!

Det kommer frem i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Saken knyttet til Fredrik Bendiksens mulige overtredelse av dopingreglene er henlagt. Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndens vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær i en pressemelding.

Bendiksen tok på seg all skyld, men Johaug ble likevel dømt. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Bendiksen var landslagslege for langrennskvinnene i to og et halvt år, men hadde totalt praktisert som lege i 36 år da Johaug-saken sjokkerte Langrenns-Norge i fjor.

Den erfarne legen tok på seg all skyld for at Therese Johaug ble tatt i doping. Han valgte også å trekke seg fra jobben med umiddelbar virkning.

Samarbeidet med WADA

I pressemeldingen skriver Antidoping Norge følgende:

«I henhold til NIFs lov og World Anti-Doping Code er det å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode et regelbrudd. Hvilket krav som stilles til skyldgrad, fremkommer imidlertid ikke av regelverket.»

Antidoping Norge skriver at de kom frem til beslutningen om henleggelsen etter å ha forhørt seg med WADA.

– Bendiksen mente å behandle sårskaden som Therese Johaug pådro seg på høydesamling i Italia. Påtalenemnden har ikke funnet det bevist at Bendiksen forskrev klostebol i den hensikt å tilføre Johaug et dopingmiddel, eller at han så det som en mulighet, sier Kiær og fortsetter:

– Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell. Dette er presisert av WADA overfor Antidoping Norge.

Tok på seg all skyld

I forklaringen under pressekonferansen i oktober fortalte Bendiksen at han ga Therese Johaug grønt lys for å bruke leppesalven Trofodermin som inneholdt det forbudte stoffet clostebol.

Han forklarte også at han ikke leste pakningsvedlegget på kremen før han ga den videre til Johaug.

Bendiksen har etter dette ikke ønsket å snakke med media.

NIFs domsutvalg valgte å dømme Therese Johaug til en 13 måneders suspensjon for bruken av kremen. Dommen ble imidlertid anket av Det internasjonale skiforbundet, som har tatt saken videre til Idrettens Voldgiftsrett.

Les også: Gråtkvalt Johaug gir alt ansvar til landslagslegen