Paret slo tilbake med OL-gull og verdsrekord etter puppeglipp: – Ein vakker revansje

– Dei siste fire åra har berre handla om å vinne den gullmedaljen. I hovudet vår var det ingen anna moglegheit, seier Guillaume Cizeron til NRK.

Det ferske gullvinnarparet i isdans fekk sin søte revansje etter den ubehagelege opplevinga under OL i Pyeongchang, og tok dessutan ny verdsrekord i disiplinen.

136,15 poeng fekk paret totalt, snautt seks poeng bak den høgaste moglege poengsummen på 141,8.

Førre OL var nemleg partnar Papadakis sitt største mareritt.

«Garderobefeil»

I konkurransar skjer det titt og ofte at det blir problem med utstyret. Når klede raknar eller blir øydelagt, og eksponerer utøvaren sin kropp utan vilje, blir det kalla ein «garderobefeil». På engelsk heiter det «wardrobe malfunction».

I rytmedans-konkurransen tilbake i 2018, hekta handa til Cizeron seg fast i øvre del av kjolen til Papadakis og rakna stykket som var festa rundt halsen hennar.

Det førte til at kjolen eksponerte delar av overkroppen til Papadakis, og det prega naturlegvis prestasjonen og poengsummen i konkurransen.

Isdans består av to konkurransar, der rytmedans er kvalifiseringa til fridans-konkurransen. Poengsum frå begge konkurransane er gjeldande.

– Det var rimeleg distraherande, har Cizeron sagt om hendinga.

Enda verre var det for partnaren, som måtte oppleve å bli blotta mot hennar vilje på internasjonal TV.

– Det var mitt verste mareritt, seier Papadakis.

Her kan du sjå bilete av situasjonen. NRK har valt å ikkje dele dei mest intime bileta.

DRAMATISK: Her ser du halssmykket til Papadakis, som lausna. HJELP: Her prøver Cizeron å fikse kjolen. LAUS: Øvre del av kjolen blei mykje lausare enn den burde vere, i ein konkurranse med mykje rørsler og hopp. OPEN: Halsfestet spratt opp.

Fekk sin revansje

På grunn av den vesle skandalen, fekk det franske paret ein lågare poengsum enn venta i rytmedans, og sjølv om dei vann fridansen, blei poengsummen for låg for å hamle opp med gullvinnarane Tessa Virtue og Scott Moir.

Sidan har alt handla om den eine gullmedaljen.

– Vi hadde ikkje ein bra oppleving den gongen. Vi var veldig skuffa over å ikkje ha prestert på vårt beste. Og vi ville ha revansje og vise at vi kunne skøyte på vårt beste. Det er ein vakker revansje, seier Papadakis til NRK.

JUBEL: Det franske kunstløp-paret då gullet blei deira. Foto: WANG ZHAO / AFP

– Var du redd for at historia skulle gjenta seg?

– Eg tenkte ikkje så mykje på det, men det er sant at eg sjekka kjolen litt. Men eg stolte på at det ikkje kunne skje igjen. Eg hadde tru på universet, skjebnen og følte at dette var for oss, seier Papadakis vidare.

Aldri skjedd før

No blir kunstløp-paret hylla av konkurrentar og ekspertar. Paret leverte to plettfrie konkurransar og kom derifrå med ein forbetra verdsrekord.

– Dei har flytta grensene i denne idretten. Dei imponerer ikkje berre fysisk, men også på det kunstnariske. Dei er umenneskelege, seier amerikanske Jean-Luc Baker til NRK.

HØGT NIVÅ: Jean-Luc Baker og Kaitlin Hawayek hamna på 11.-plass. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Bronsevinnar Madison Hubbell veit ikkje kvar ho skal starte på spørsmålet om nivået til det franske paret.

– Dei er blant dei største kunstnarane idretten vår har sett på lang tid. Eg veit denne veka har vore stressande for dei. Ein kjenner på mykje press når ein allereie har vunnet sølv, seier Hubbell til NRK.

MEDALJØRAR: Amerikanske Madison Hubbell og Zachary Donohue (bronse), russiske Victoria Sinitsina og Nikita Katsalapov (sølv) og Guillaume Cizeron og Gabriella Papadakis (gull). Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

I tillegg fekk gullvinnarane 26 tiarar av 45 moglege frå dommarane. Internasjonal dommar og ekspert Lise Røsto Jensen er skaka over det høge nivået.

– Det har aldri skjedd før. Dette er noko av det beste vi har sett nokosinne. Dei har tatt isdans-greina eit hakk vidare, seier Jensen til NRK.

Ho forstår at paret hadde store ønsker om gull etter glippen i 2018.

– Det var nok kostymedesignaren som tapte det gullet, seier ho.

Store profilar

Cizeron og Papadakis hadde gode kort på hand etter å ha sett verdsrekord med 90.83 i rytmedans laurdag, og fekk dermed gå ut sist i friløpet måndag.

Paret er kjend for å hanke inn medaljar, og er ein av dei største para i kunstløp. Dei har vunne EM fem gonger og blitt verdsmeistrar fire gonger.

No fekk dei endeleg den etterlengta OL-gullmedaljen, etter at dei enda på sølvplass som følge av den rakna kjolen i Pyeongchang i 2018.

Om dei blir å sjå i neste OL, er usikkert.