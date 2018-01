– Jeg er sykt, sykt fornøyd. Henrik (Harlaud) kjørte helt vilt, så jeg hadde bare lyst til å lande den siste omgangen min. Å komme på 2.-plass er en stor bonus, sier en tydelig glad Øystein Bråten.

Bråten låg på femteplass før siste omgang, men med et prikkfritt sisterun fikk han 92,33 poeng fra dommerne og dermed var andreplassen klar.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle ta to andreplasser her i X Games. Det er veldig moro altså, sier Bråten.

22-åringen tok gullet i fjorårets finale, men årets utgave av X Games ble svenske Henrik Harlaut hakket for sterk.

– Det er helt fantastisk- Det gikk ikke så bra på trening, men nå fikk jeg virkelig til alt jeg ville, sier Henrik Harlaud til NRK.

Big Air-sølv

Øystein Bråten (22) kom inn som aller siste reserve i herrenes ski Big Air-finale i X Games. Det endte med ny, norsk medalje.

– Det var helt sjukt. Jeg var i tvil om jeg hadde noe å stille opp med, sier en lykkelig – og litt overrasket – Bråten til NRK.

22-åringen regner nemlig slopestyle som sin beste øvelse, men grep sjansen med begge hender da han fikk den siste reserveplassen i Big Air-konkurransen i Aspen.

I en finale hvor nivået generelt var skyhøyt, endte han med å ta sølvmedaljen bak svenske Henrik Harlaut.

– Han viser at han jevnt over er en glimrende skikjører, sier NRK-kommentator Peder Mørtvedt om Bråtens imponerende prestasjon.

SØLV: Øystein Bråten tok sølv i Big Air-finalen lørdag. Du trenger javascript for å se video. SØLV: Øystein Bråten tok sølv i Big Air-finalen lørdag.

Sølv til Killi

Johanne Killi trodde ikke hun skulle greie å stille opp i Big Air-finalen søndag, etter at hun hadde vondt i kneet på trening før konkurransen.

– Det var vondere å gå opp trappa enn å kjøre på ski i dag. Hadde ikke trodd jeg skulle kjøre i dag, siden jeg hadde litt vondt i kneet, sier Killi til NRK.

Men med to gode triks fikk Dombåsjenta totalt 79 poeng og kunne feire sølvmedaljen.

Det betyr kjempemye. Jeg hadde håpet på gull, men jeg er fornøyd med sølv, sier Killi.