– Jeg er litt småsjokka, men veldig glad!, sier en tårevåt Silje Opseth til NRK etter den etterlengtede seieren.

Men hopprennet på Lillehammer gikk ikke problemfritt for seg.

Det var lenge bare noen få tråkkere ute i bakken etter at rennet ble utsatt med over halvtimen på grunn av voldsomt snøvær.

Ute i bakken stod en med landslagsjakke og tråkka etter hvert.

– Jeg tilbydde meg å tråkke selv jeg, sier en irritert Clas Brede Bråthen til NRK.

Sportssjefen for hopp mener utsettelsen var helt unødvendig:

– Vi vet hvordan bakken skal se ut og hva FIS (Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet) forventer.

Spesielt at arrangøren virket til å ha for få tråkkere ute, irriterte Bråthen.

– Det er ikke bra i det hele tatt det som skjer nå. At dette ikke er bra for arrangøren er over enhver tvil. Jeg skal ikke legge all skyld på arrangør, men vi skal være forberedt, sier sportssjefen og legger til:

– Det er nok en gang rom for å kritisere Lillehammer som arrangør. Det er ikke heldig, for vi trenger verdenscuprenn på Lillehammer.

KRITISK: Clas Brede Bråthen mener læringskurva til arrangøren har vært flat. Foto: Heiko Junge / NTB

Legger seg flat

– Det er vel et organiseringsspørsmål her. Dette er et problem som lett kunne vært løst. Det var spådd mye snø, sa NRKs kommentator Ingrid Sørli Glomnes.

Den lokale arrangøren på Lillehammer forteller at det kom mer og våtere snø enn først antatt mellom maskintråkkinga og rennstart. Tabben skjedde da de kjørte tråkkemaskin opp og ned i unnarennet mellom kvalifiseringen og rennet.

– Det har snødd mer enn vi har beregna og det har blitt løsere enn vi trodde. Det at vi har kjørt to runder med tråkkemaskin har nok gjort snøen på toppen enda løsere, så vi må tråkke den bort rett og slett, sier leder i olympiaparken Geir Olav Andersen til NRK.

– Det var en grov feilvurdering. Vi kom for sent ut med tråkkerne, vi burde kommet tidligere på.

SNØFØYKE: Chika Yoshida, renndirektør for kvinnenes hopp, og sportssjef Ståle Villumstad var bekymra før start. Foto: Geir Olsen / NTB

– Er det noen i støtteapparatet som er ute og tråkker?

– Det kan godt være.

Senere fikk NRK bekreftet at arrangementssjefen for hopperne, Ståle Villumstad, var ute og tråkket for å få bakken klar.

– Noen av tråkkerne satt og var ikke klare, fordi vi trodde det skulle holde med maskin. Det er absolutt ikke bra nok, og det var en grov feilvurdering, sier Andersen.

Bråthen mener dette her føyer seg inn i rekken av dårlige avgjørelser om arrangøren på Lillehammer har gjort. Lederen av Olympiaparken er derimot ikke bekymra for at dette går utover fremtidige arrangementer.

– Vi kan begynne med å være veldig ydmyke i dag, men så tror jeg vi har arrangørrapporter på at vi har veldig gode forhold her. Så det blir vel en blanding, men det er ikke i dag jeg tøffer meg veldig dessverre.

NI TRÅKKERE: Tre færre enn arrangøren hadde planlagt tråkket opp unnarennet før start. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg har vært ganske langt nede

Men tråkke-trøbbel og kaotisk snøvær hindret ikke gledestårene til Opseth. Det har vært mange andre type tårer i løpet av en tøff vinter med nedtur etter nedtur.

Hopperen har tidligere fortalt om sitt normalbakke-mareritt og den mentale sperren i bakken til NRK.

Mandag satt det på hjemmebane for 23-åringen som hoppet lengst av alle både i kvalifiseringen og når det gjaldt som mest i finaleomgangen.

– Jeg har vært langt nede og akkurat nå kjennes det ut som jeg er litt på tur opp igjen, sier en rørt vinner.

Nå får hun ros fra treneren:

– Det er fantastisk, hun vet jo at hun kan, men det er ekstra deilig at hun får det til på hjemmebane, sier landslagstreneren Christian Meyer til NRK.

– Det var en fin opptur etter et tungt VM, sier NRKs ekspertkommentator Anders Bardal.

ENDELIG: Kunne Silje Opseth juble over sin første verdenscupseier siden Wisla i november 2022. Foto: Geir Olsen / NTB

Tross VM-nedturen har Opseth håpet at hun skulle overvinne den mentale sperren.

– Jeg har, som dere vet, vært ganske langt nede en stund. Jeg har egentlig bare tvilt på at det her kom til å skje igjen. I hvert fall denne sesongen her, sier hun til NRK og utdyper:

– Det å jobbe konstruktivt med oppgaver over tid det virker som det lønner seg og det får jeg betalt for i dag resultatmessig.

Under VM i Planica innrømmer Opseth at det så ganske bekmørkt ut, nå er hun letta over at alt arbeidet hun har lagt ned har gitt avkastning.

– Da jeg kom hjem la jeg VM bak meg, nullstilte og tenkte at nå ser vi bare fremover. Det har jeg egentlig klart å få til. Så har jeg jobbet teknisk med de tingene jeg har slitt med. Sakte, men sikkert har jeg begynt å kjenne meg igjen i egen hopping og begynt å få tilbake følelsen av å hoppe på ski, sånn jeg hopper når jeg hopper godt, forteller en åpen Opseth.

– Skummelt å lande

Da rennet først kom i gang, hoppet Eirin Marie Kvandal 124 meter og ledet konkurransen klart etter første omgang. Hun har slitt med skade, og stod over rennene i Holmenkollen for å bli klar til Lillehammer.

– Hoppet virker veldig bra, jeg får tak i låra og trykt til ordentlig!, sa en fornøyd Kvandal som har hatt utfordringer med landinga.

Det gjorde at hun vurderte om hun skulle hoppe i finaleomgangen eller ei på grunn av snøværet.

I TET: Eirin Marie Kvandal slo til etter å ha vært ute siden VM i Planica. Foto: Geir Olsen / NTB

Men det gjorde hun:

– Jeg tok en lang prat med trenerne og konkluderte med at jeg skulle prøve en gang til – og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde, sier Kvandal som gikk ned på farta for å tenke på sikkerheten.