Utslitt Granerud etter Kollen-nedturen: – Jeg har det ordentlig dritt

Lørdag glapp pallen for Halvor Egner Granerud. Søndag hoppet han best av alle i kvalifiseringen og lå på tredjeplass etter første omgang, men i finaleomgangen sviktet hoppesset og endte på syvendeplass.

En tydelig irritert Granerud kastet hanskene etter hoppet på 125 meter, men det få visste var at 26-åringen har slitt med sykdom hele helgen.

– Jeg har hatt det helt fryktelig. Jeg har det ordentlig dritt. Jeg er svimmel og kvalm og er tett i pappen. Jeg har nesten ikke noe energi, så det er ikke noe gøy, forteller en utslitt Granerud til NRK etter rennet.

Granerud på tredjeplass Du trenger javascript for å se video.

– Jeg får ikke til det jeg prøver på

Selv beskriver Granerud andrehoppet sitt som «ræva».

– Det var jo ikke bra. Jeg får ikke til det jeg prøver på – å satse, sier en selvkritisk Granerud.

Treneren mener hoppesset er for hard mot seg selv.

– Med alt som har skjedd, med tanke på at han har vært ordentlig syk og vi ikke har klart å finne helt ut av det som skjer i bakken på grunn av det – så synes jeg han har levert på et veldig høyt nivå når man tar helt med i betraktningen, sier Alexander Stöckl til NRK.

Granerud sier seg enig i trenerens vurdering, men er oppgitt over resultatet:

– Jeg vet jo at jeg har levert en god helg, forutsetningene tatt i betraktning. Men det er fortsatt kjedelig å dytte beina foran. Sånn er det, og sånn vil det alltid være. Det er kjedelig fordi hoppet blir kjedelig også er det ekstra kjedelig når det er hopprenn i tillegg og resultatet blir dårlig som konsekvens, forklarer Granerud og legger til:

– Nå skal jeg komme meg så fort som mulig gjennom denne mixed-sonen. Også skal jeg spise litt mat og prøve å slappe av, så skal jeg til Lillehammer i kveld.

IKKE I FORM: – Jeg har det ordentlig dritt, sier Granerud til NRK. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Ingenting er avgjort!

NRKs ekspertkommentator på hopp Johan Remen Evensen mener Granerud fortsatt har sjansen til å ta sammenlagt seieren i Raw Air som avsluttes med skiflygning i Vikersund 19. mars.

– Det virker som han tar de forholdsreglene han kan. Skulle han ha gjort det optimalt for å bli fortest mulig frisk, så burde han ligget hjemme på sofaen og ikke hoppet på ski. Men når han må hoppe på ski for å være med å kjempe om sammenlagtseier i både verdenscupen og Raw Air, ser jeg ikke at han kunne gjort ting så veldig mye annerledes.

EKSPERT: Johan Remen Evensen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Evensen tror også at Granerud har muligheten til å vinne Raw Air:

– Han hopper ekstremt bra på sine beste hopp. Om han klarer å snu hodet sitt og tenke positivt tror jeg han har gode muligheter. Det er den som kommer til Vikersund og takler den bakken fra første hopp som jeg tror kommer til å ta seieren her. Ingenting er avgjort!

Stöckl tror også at Granerud kan klare seg bra sammenlagt i Raw Air-turneringen, som fortsetter i Lillehammer i morgen. Han innrømmer likevel at hopperen bruker lengre tid på å bli frisk:

– Jeg har opplevd at det har gått litt opp og ned. Utover dagen med bruk av energi, hopping og alt som skjer rundt så taper han litt for mye energi ut ifra den basisen han har nå. Så det tar nok litt lengre tid å bli 100 prosent frisk. Han gjør de aller viktigste tiltakene og det hjelper. Han er en veldig flink utøver når det gjelder alt det rundt, altså hans egne forberedelser.

LEDER: Stefan Kraft. Foto: Florian Schroetter / AP

– Det står stor respekt av det

26-åringen får også ros fra sin østerrikske konkurrent Stefan Kraft, som leder Raw Air-turneringen etter to seiere i Holmenkollen.

– Han hoppet imponerende. Det står stor respekt av det. Følelsen i kroppen er annerledes når du ligger i senga i to-tre dager. Han hadde ikke den beste oppladningen, men han leverte veldig gode hopp, sier Kraft til NRK.

Lagkamerat Robert Johansson håper Granerud er på bedringens vei.

– Han har vært litt lugnere enn normalt. Da merker du at det kanskje ikke er energioverskudd. Ellers har jeg ikke merka all verden. Han er flink til å prøve å restituere på best mulig måte. Så langt i dag har han virka litt piggere, så får vi håpe det fortsetter, sier Johansson til NRK.

Kristoffer Sundal forteller om mye sykdom blant landslaget etter Planica, og at utøverne hviler så mye de kan:

– Jeg har ikke sett så mye til han. Det har virket som han har vært sliten og ikke helt maks. Vi får håpe det blir litt bedre utover i uka. Han har vært sliten. Stort sett hele laget har vært litt syke etter Planica. Vi har tatt det ganske rolig. Det handler om å hvile når man kan.