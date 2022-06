Vil undersøke kjønnsorganene til skolebarn for å «redde kvinneidrett»

– Hvis dette hadde skjedd da jeg vokste opp, hadde jeg følt meg enda mer alene enn jeg allerede gjorde.

Det sier Lambertseter-målvakt Zooey Perry til NRK om lovforslaget som fikk flertall i Ohio forrige uke.

Loven gjør det mulig for hvem som helst å kreve at en idrettsutøver på skolelag må gjennomgå en indre og ytre undersøkelse av kjønnsorganene, dersom «det er uenighet om en deltakers kjønn».

Motivet?

Å «redde kvinneidretten».

– Det er nesten som om det å angripe transkvinner bare er en enkel inngangsbillett for å kunne angripe andres rettigheter også, under dekket av at de skal beskytte kvinneidretten, mener Perry.

– Personlig finner jeg det farlig invaderende, ikke bare for transkvinner, men også for interseksuelle og folk som ikke passer helt inn i samfunnets idé om hva en kvinne skal være, fortsetter hun.

REDNINGSAKSJON: Lovforslaget har fått navnet «Loven for å redde kvinneidrett». Foto: Skjermdump

– Kan få dødelige utfall

Den engelske håndballmålvakten Perry er selv transkvinne. Hun har vunnet ligagull på øverste nivå i England, og spiller nå for Lambertseters lag i 3. og 4. divisjon. 25-åringen minnes tydelig hvor ensom og trist hun følte seg da hun deltok på guttelag i oppveksten, og kun tror at dersom hun etter hvert hadde blitt nektet adgang på jentelag, hadde det gått kraftig utover hennes mentale helse.

STJERNE: Perry ble kåret til «årets kaptein» på universitetet i 2017/2018. En rekke steder i USA er det forbudt for transkjønnede å delta på skolelag. Foto: Privat

– Det er utrolig viktig at transkvinner er velkomne i idretten, fordi idrett er en stor utjevningsfaktor i samfunnet. Mennesker av forskjellige raser, religioner og bakgrunner kan konkurrere sammen uten problemer, og det virker som et skritt tilbake om én gruppe skal ekskluderes, forklarer hun.

Keeperen reagerer kraftig på at amerikanske politikere nå vil at skolebarn skal trenge å gjennomgå innvendig og utvendig sjekk av kjønnsorganene, dersom noen har spørsmål knyttet til vedkommendes kjønn.

– Denne lovgivningen kan få dødelige utfall i LHBT+-miljøer generelt, ikke bare for transkvinner, sier Perry, og legger til at nåtidens mediedekning og angrep på transpersoner er «uhyggelig lik» det de homofile gjennomgikk på 70- og 80-tallet.

– Det er som om samfunnet ikke har lært av den smerten og lidelsen som ble påført en gruppe mennesker den gangen, fortsetter hun.

«Forferdet, rasende og fortvilet»

Lovforslaget fikk altså flertall i Representantenes hus i Ohio. Nå må det vedtas i senatet i delstaten for at loven skal bli rettskraftig.

– Denne loven er en heksejakt, skriver Ohio-politier Beth Liston på Twitter.

– Ethvert barn som fremstår «for maskulint» eller «for feminint» kan bli bedt om å bevise kjønnet sitt ved invaderende og sensitive undersøkelser, fortsetter demokraten.

Liston legger til at hun er forferdet, rasende og fortvilet over at forslaget ble stemt frem av republikanske politikere, og hun er ikke alene.

– Åpenbar grusomhet, skriver forfatter og foreleser Tim Wise.

REAGERER: Tim Wise, foreleser i antirasisme, reagerer på det han omtaler som «at konservative politikerne er besatt av barns kjønnsorganer». Foto: Skjermdump / @timjacobwise/Twitter

Det kontroversielle lovforslaget i Ohio er en forlengelse av en pågående trend i USA, der en rekke delstater har innført forbud mot transkjønnede barn og ungdom i skoleidretten. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har Arizona, Kentucky, Indiana, Iowa, Kansas, Oklahoma, Sør-Dakota, Sør-Carolina, Tennessee og Utah allerede vedtatt lover som forbyr deltakelse for transpersoner.

ORDLYDEN: Politikerne stemte frem et forslag der skolebarns kjønnsorganer må undersøkes innvendig og utvendig, dersom «det er uenighet om en deltakers kjønn». Foto: Skjermdump

«Amerikas mest kontroversielle utøver»

Også i Pennsylvania har flertallet i Representantenes hus stemt frem et forslag som nekter transkvinner en plass i skoleidretten, men guvernør Tom Wolf har sagt at han ikke kommer til å godkjenne lovforslaget.

Dermed får den suksessfulle college-svømmeren Lia Thomas fortsette å markere seg i bassenget, men det betyr ikke at hun slipper unna kritikken.

PROTESTER: Disse plakatene møtte Lia Thomas under et svømmestevne i mars. Foto: John Bazemore / AP

Alt fra OL-legende Michael Phelps til Thomas' egne lagvenninner har vært tydelige på at utøverne må konkurrere under rettferdige forhold, og også Sebastian Coe, den internasjonale friidrettspresidenten, har involvert seg.

– Kjønn kan ikke trumfe biologi, var hans kommentar tidligere i år.

Thomas, som svømte på herrelaget i tre år før hun ble en del av universitetets kvinnelag, sier at hun prøver å la kritikken prelle av henne.

VINNER: Lia Thomas med troféet som vise at hun vant Foto: Brett Davis / Reuters

– Jeg vil bare vise unge transatleter at de ikke er alene. At de ikke trenger å velge mellom hvem de er og sporten de elsker, sa hun i et intervju med Sports Illustrated, der hun ble omtalt som «Amerikas mest kontroversielle utøver».

Håndballmålvakten i Oslo synes det er trist at mange tror det er automatikk i at transkvinner har en fordel på idrettsbanen. Hun påpeker at den mannlige puberteten i stor grad blir reversert av hormonbehandlingene transkvinner ofte gjennomgår, og at den såkalte «mannlige fordelen» derfor hviskes vekk.

– Hvis jeg har en urettferdig fordel, hvorfor står ikke toppklubbene i kø for å signere meg, da? Det å bruke vitenskap og rettferdighet som unnskyldninger for å stenge transkvinner ute av idretten, er argumenter uten dekning, mener Perry.

– Lei av å bli mobbet til stillhet

I eliteklassene har kjønnsdebatten rast i mange tiår. Forskere, utøvere, organisasjoner og eksperter sliter med å komme til enighet når det gjelder transkvinners deltakelse i toppidrett, og Laurel Hubbard skapte derfor mange overskrifter da hun ble første åpne transkvinne til å delta i kvinneklassen i OL i fjor sommer.

Det at Hubbard fikk grønt lys for deltakelse, har på ingen måte stilnet debatten. Senest i forrige måned tok skateboarder Taylor May Silverman til orde for å nekte transkvinner muligheten til å konkurrere mot biologiske kvinner.

– Jeg er lei av å bli mobbet til stillhet, skrev hun i et langt Instagram-innlegg.

Bakgrunnen var at hun hadde havnet på plassen bak en transkvinne i to konkurranser, noe som gjorde at transkvinnen vant mer premiepenger enn henne. Dette gjorde at Silverman så seg nødt til å si ifra, til tross for at «det ikke er populært».

– En biologisk mann med en åpenbar fordel vant både kvinneklassen og konkurransen for beste triks. Dette var ment som en mulighet for kvinner til å tjene penger, og det som skjedde var urettferdig, skrev Silverman.

Lambertseter-målvakt Zooey synes det er trist at transkjønnede utøvere møter motstand, og hennes oppfordring til folk flest er å støtte transfolk.

– Det som foregår nå, er altfor likt det de homofile sto i for 40 år siden, og vi mistet for mange av våre skeive brødre og søstre på grunn av uvitenhet og ignoranse da. Det samme kan ikke skje igjen, avslutter håndballspilleren.