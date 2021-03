– Det går etter forholdene såpass bra at vi har et berettiget håp om at han (Ødegaard, journ.anm.) er klar til lørdag, sier landslagssjef Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

Lørdag venter altså Tyrkia, som overrasket med å slå Nederland i åpningskampen tidligere i kveld.

Tyrkia blir naturligvis en helt annen oppgave for Ståle Solbakkens menn. Onsdag kveld var kanskje den største spenningen knyttet til hvordan landslaget skulle markere motstanden mot Qatar, og svaret var to budskap på forskjellige t-skjorter før kampstart.

Selve kampen var ventet å bli en parademarsj, men Gibraltars keeper Dayle Coleing gjorde sitt for å bevare spenningen.

Haaland åpnet sjansekavalkaden med å svi tre store muligheter på tre minutter, men to gode redninger – og en upresis lobb – holdt jærbuen målløs.

Varsler endringer

Faktisk måtte det et hjørnespark til for å gi Solbakken hvilepuls. Alexander Sørloth steg til værs og headet kontant ned i det lengste hjørnet like før pause.

FORLØSNINGEN: Her setter Alexander Sørloth inn 1-0.

Da skulle det også løsne for gjestene.

Kristian Thorstvedt, som fikk landslagsdebuten for det såkalte «nødlandslaget» i november, kronet sin første landskamp fra start med å score sitt første landslagsmål.

Jonas Svensson ville ikke være noe dårligere, og også høyrebacken satte sitt aller første mål for Norge.

Dermed tar Norge med seg en enkel 3-0-seier til det tøffe oppgjøret med Tyrkia. Her varsler Solbakken endringer.

– Det blir en ny formasjon med kanskje noen nye spillere. Dette var en kamp som måtte overstås, og så vet alle at det blir en annen kamp mot Tyrkia, sier landslagssjefen til TV 2.

LANGSKUDD: Jonas Svensson fikk sitt første fulltreff i sin 20. landskamp.

Viktige kamper

Etter en drøy time ble Haaland som ventet tatt av banen, og dermed fikk ikke storscoreren den etterlengtede nettkjenningen.

Solbakken brukte tidlig alle fem byttene før de viktige kampene mot Tyrkia (lørdag) og Montenegro (tirsdag).

Nå reiser Norge tilbake til Marbella og Spania, hvor det altså venter en «hjemmekamp» mot Tyrkia. Kampen måtte flyttes ut av Norge på grunn av koronapandemien.