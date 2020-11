– Dette var en syk opplevelse. Den gnisten og moralen vi viser... Jeg er helt utrolig stolt. Selvfølgelig kjipt at vi ikke vinner, men vi kunne ikke gjort noe mer. Jeg er stolt og rørt, sier Mats Møller Dæhli til TV 2.

Det var nok ikke bare østerrikerne som tvilte på de norske reservene før start. Norge mobiliserte altså et helt nytt landslag i 12. time da det opprinnelige landslaget måtte bli hjemme.

Men reservene viste at de hadde absolutt alt å vinne.

Zahid-scoring

Anført av kaptein Dæhli la Norge ned en enorm innsats over hele banen. Til tross for én fattig trening sammen, skulle de også være godt organiserte og finne hverandre.

STERK KAMP: Mats Møller Dæhli. Foto: EXPA/ Florian Schrötter / NTB

Faktisk tok det bare 46 sekunder før Norge presenterte seg ved Jørgen Strand Larsen, men avslutningen fra 16 meter ble for slapp.

Norge fortsatte imidlertid å produsere målsjanser utover i 1.-omgang, og gjestene både kunne og burde tatt ledelsen etter tre store målsjanser.

Isteden skulle gjennombruddet komme da Veton Berisha fosset gjennom feltet og fant Ghayas Zahid, som bredsidet ballen via keeper Pavao Pervan og i mål.

Denne ledelsen så ut til å holde helt inn, men tre minutter på overtid slo Østerrike og Adrian Grbic tilbake.

– Det er kjipt å ikke klare å vinne kampen og gå videre, men jeg er utrolig stolt over det vi leverte i dag, sier Berisha til TV 2.

UTLIGNINGEN: Østerrikes Adrian Grbic sørget for 1-1 godt inne i overtiden. Du trenger javascript for å se video. UTLIGNINGEN: Østerrikes Adrian Grbic sørget for 1-1 godt inne i overtiden.

– Skapte en tro

Til tross for at vertene var enorme favoritter, var det altså gjestene som åpnet klart best.

Østerrike bremset etter hvert det norske initiativet, men etter et par misbrukte halvsjanser, hadde Norge store muligheter til å ta ledelsen.

Både Larsen og Jørgen Skjelvik brant en gylne sjanser etter en drøy halvtime, men keeper Pavao Pervan avverget begge skuddforsøkene.

Så, like før pause, ble Berisha spilt vakkert gjennom av Dæhli. Det så nesten ut som spissen fikk for god tid på vei mot mål. Berisha begynte nemlig å lete etter lagkamerater i feltet, og dermed rakk østerrikerne å blokkere skuddet.

Det var med andre ord marginer imot som gjorde at ikke Norge tok med seg både seier og gruppeseier hjem.

– Vi klarte å skape en tro før kampen. Det jeg sa til laget, var at vi skulle tørre å være modige og tørre å spille. Det synes jeg vi klarte. Problemet på slutten var at vi prøvde å gå for 2-0, og da ble det litt åpent og kaotisk. Men vi måtte gå for det, og da ble det sånn, sier Dæhli.

Dømt til 3-0-tap

Norge måtte vinne 2-1 eller mer for å være garantert gruppeseieren i nasjonsligaen.

Tidligere onsdag ble det nemlig klart at Norge ble dømt til 3-0-tap for Romania etter søndagens avlyste kamp.

Uefa mener at Norges Fotballforbund (NFF) har ansvaret for at kampen ikke ble spilt.

NFF er imidlertid sterkt uenig, og forbundet vurderer nå å anke avgjørelsen.