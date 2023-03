– Det er mye som taler for at Ødegaard blir kåret til sesongens beste Premier League-spiller. Erling Haaland vil helt klart også være i diskusjonen på grunn av hans utrolige målstatistikk, men ingen har gjort mer for laget sitt enn Ødegaard har for Arsenal.

Den bunnsolide attesten kommer fra Charles Watts, som er Arsenal-skribent for Goal.com og har fulgt klubben tett i årevis. I tillegg skriver han i disse dager en bok om Mikel Arteta og hans jobb med å gjenreise londonklubben.

Watts mener Ødegaards status i Arsenal og engelsk fotball på kort tid er blitt eksepsjonelt god.

En ting er prestasjonene hans på banen, men også det Ødegaard gjør utenfor banen legges merke til av mange.

Fanget på kamera

På sosiale medier er det en rekke klipp av nordmannen som supporterne trykker til sitt bryst. Ett klipp viser Ødegaard, som den siste Arsenal-spilleren på matta, som takker fansen etter en kamp.

«Kaptein Ødegaard alltid sist av banen», er teksten som medfølger videoen.

Et annet klipp viser Ødegaard som, før en kamp, tar av seg Arsenal-jakken sin og gir til et av barna som er maskoter, som tydelig fryser ute på banen.

Ødegaard hylles for jakke-gest Du trenger javascript for å se video.

– Veldig stolte av ham

Watts har fått med seg klippene og mener de oppsummerer Ødegaard perfekt.

– Han vet verdien av fansen og rollen de har spilt denne sesongen, og han sørger alltid for at han går rundt på stadion etter hver kamp for å takke dem, selv etter et nederlag, sier eksperten.

– Han er den typen kaptein klubben kan være, og er, veldig stolt av, legger han til.

Men også på banen går det så det suser for den fortsatt relativt unge drammenseren på 24 år.

Så langt denne sesongen har Norges kaptein bidratt med 10 mål og seks målgivende pasninger i Premier League for Arsenal.

Martin Ødegaard geleides til pressekonferanse av tidligere stopperbauta og nåværende pressesjef Morten Skjønsberg. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Tallene overrasker Arsenal-skribent Charles Watts, som mener nordmannen ofte har valgt en sikker pasning fremfor å skyte selv.

For å illustrere Ødegaard-forvandlingen trekker han frem målet mot Fulham nylig.

Der tok Norge-kapteinen seg god tid før han satte ballen kontant nede i hjørnet bak Bernd Leno.

– Dette har endret seg totalt denne sesongen. Det er en reell kliniskhet ved avslutningene hans nå. Det målet sa mye om hvor langt Ødegaard har kommet denne sesongen, mener Watts.

Les også: Hareide skal setje Noreg-børs for NRK – varslar prat med Solbakken

Strandberg: – Vi må ikke glemme Martin

Landslagskollega Stefan Strandberg er full av lovord om det han har sett av Ødegaard denne sesongen.

– Det er mye Erling, og det er velfortjent, han er verdens desidert beste spiss, men vi må ikke glemme Martin oppi det. Han er kaptein for Arsenal og leverer som en av Europas beste. Hele Norge må virkelig samle seg bak og hylle de gutta der for det de får til i verdens største idrett. Det er helt fantastisk at vi som nasjon får lov til å ha to sånne idrettsutøvere, sier Strandberg til NRK.

Martin Ødegaard møtte pressen i Spania før EM-kvalikkampen lørdag. Der ble det mye prat om spilling både på og utenfor banen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ødegaard selv sier til NRK at han kan bli bedre på alt.

– Jeg må score flere mål, og jeg kunne hatt flere assist. Jeg kan også bli bedre defensivt. Det er mange deler av spillet jeg kan ta store steg på, mener han.

– Han har alltid vært Artetas mann

Arsenal-ekspert Watts mener det lenge har vært en etablert sannhet at Kevin De Bruyne er ligaens mest kreative spiller, men det har ikke vært tilfellet denne sesongen, slår han fast.

– Og det er på grunn av Ødegaards form for Arsenal. Han har så stor innflytelse på alt Arsenal gjør, både på og utenfor banen. Det er ikke snakk om at de ville vært der de er denne sesongen hadde det ikke vært for Ødegaard, mener Watts.

Han er i disse dager opptatt med å skrive en bok om Mikel Arteta og hans gjenoppbygging av Arsenal.

Og Watts kan allerede nå slå fast at Ødegaard har hatt en stor rolle i denne ombyggingen.

– Han har alltid vært Artetas mann på banen, selv da han først kom på lån fra Real Madrid. Når Arteta ønsker å formidle noe til laget, er det Ødegaard som han roper bort til sidelinjen for å levere instruksjonene til. Han stoler blindt på ham, sier Watts.

Martin Ødegaard får en viktig rolle i lørdagens EM-kvalikkamp mot Spania. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ødegaard vil ta straffe

Lørdag blir Ødegaard viktig for det norske landslaget når EM-kvaliken åpner mot Spania.

Landslagssjef Ståle Solbakken legger press på sin kaptein før oppgjøret.

Ødegaard har scoret to mål på 47 landskamper. Både han og Ståle Solbakken vil se mer.

– Det er uunngåelig. Det presset om å score mer mål på landslaget må han ha på seg. Han har et veldig bra skuddbein, sier Solbakken, som selv scoret ni landslagsmål på 58 landskamper.

– Han har syv færre enn meg og det kler ham dårlig, sier Solbakken.

Og i skadefraværet til Erling Braut Haaland, kan det bli Ødegaard som blir en mulig norsk straffeskytter. Ødegaard scoret nylig i straffesparkkonkurransen mot Sporting.

– Jeg er klar til å ta om det er mulighet for det, sier han til NRK.