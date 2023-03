Hareide skal setje Noreg-børs for NRK – varslar prat med Solbakken

Haaland undersøkt i Barcelona etter landslagsforfall

Erling Braut Haaland ble sendt rett til Manchester Citys spesialister i Barcelona etter at han måtte trekke seg fra Norges landslagssamling med lysketrøbbel.

Haaland pådro seg skaden i FA-cupkampen mot Burnley noen dager før det norske landslaget samlet seg i Spania foran de to første EM-kvalifiseringskampene.

Der ble det tidlig klart at jærbuen ikke kunne være med videre og ta del i oppgjørene mot Spania og Georgia. Han forlot laghotellet tirsdag og reiste deretter til Barcelona for videre undersøkelser, opplyser far Alfie Haaland til TV 2.

– Det var veldig overraskende. Jeg visste ingenting. Han ringte meg og sa at de hadde tatt noen bilder og funnet noe som ikke var bra, sier pappa Haaland.

Manchester City sender ofte spillere til et samarbeidssykehus i den katalanske hovedstaden for å undersøke skader.

– Ja, Manchester City har et samarbeid med et sykehus i Barcelona. Han har vært der for ytterligere sjekker og behandling. Nå har han vært her (Marbella) et par dager sammen med fysio fra klubben. Så han får god oppfølging, forteller Alfie Haaland.

Haaland kjemper mot klokken for å bli klar til storkampen mot Liverpool i ligaen 1. april. Jærbuen har scoret 28 mål i Premier League denne sesongen.

