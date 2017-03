Nye klager mot X Games-løypene: – Kjipt at det ikke er nok fart

Problemene fortsetter under X Games i Hafjell. Onsdag nektet flere snøbrettkjørere ifølge TV2 å gjennomføre kvalifiseringen i slopestyle fordi de mente at løypa var for isete. Torsdag var det farten i Big Air-løypa som skapte trøbbel.

– Det var ganske dårlig fart i dag, og det var vanskelig å i det hele tatt komme seg over kulen, sier Mons Røisland.

RØK UT: Mons Røisland fikk ikke med seg farten han ville over hoppet, og kom seg ikke til finalen. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

20-åringen greide ikke å hamle opp med de beste, og forteller at han slet kraftig med å få nok fart til å sette de triksene han ønsket.

– Jeg måtte ta av meg helt til førstelagsundertøyet, og prøve å samle meg sammen til en ball og samle fart, men det går bare så langt, forteller han.

– Det er kjipt

Mellom startbakken og selve hoppet er det en stor flate, som ifølge Røisland gjør det vanskelig å få med farten de trenger. Utøverne forsøkte å bygge opp mer høyde i startblokken, uten at det hjalp nevneverdig.

– Det er kjipt at det ikke er nok fart til at man kan gå så stort man vil, men det var dessverre ikke noe vi kunne gjøre noe med, sier han.

Røisland måtte sammen med Ståle Sandbech, Stian Kleivdal, Ulrik Badertscher og Emil Ulsletten konstatere at det ikke blir noen finale lørdag.

Det blir det derimot for Marcus Kleveland og Torgeir Bergrem.

Vanskelig første gang

Selv om 17-åringen Kleveland er storfornøyd med å ta seg til finalen, er også han skeptisk til farten inn mot hoppet.

INGEN KLAGER: X Games-sjef Henning Andersen sier at han ikke ahr hørt noen klagerpå farten fra utøverne. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Det er nok farten det står på for nesten alle her. Du må liksom være ei kule inn mot hoppet. Det skulle vært litt mer fart, men vi vet det fungerer i alle fall, sier han.

Han har derimot forståelse for at det er vanskelig for en førstegangsarrangr som Hafjell å vite hvordan hoppene bør bygges.

– Det er vanskelig å vite farten og hvordan hoppene skal være, når du ikke har hatt X Games her før, sier han.

Sjefen for X Games Norge, Henning Andersen, sier gjennom arrangementets pressesjef at de ikke har hørt om fartsproblemene før NRK kontakter ham.

– Dette er første gang vi hører fra utøvere at det har vært fartsutfordringer knyttet til dagens Big Air-kvalifisering. Utøvernes tilbakemeldinger er viktige for oss, og vi vil selvfølgelig høre med de hva de synes, sier han.