Går for sakte i X Games-løypa – kvalik utsatt

– Det er rett og slett et fartsproblem. Jeg kommer så vidt over hoppet uten å gjøre et triks, som er en indikator på at å gjøre et triks blir veldig vanskelig for meg, sier snowboardkjører Silje Norendal, som har vunnet flere gull i X Games.

Hun får støtte av freestylekjører Johanne Killi fra Dombås.

SAKTE: Silje Norendal kommer så vidt over hoppet og håper farten blir raskere til konkurransen. Foto: Glenn C. Pettersen / Snowboardforbundet

– Det er litt problemer med fart i løypa, men jeg håper blir bedre. Det er snowboarderne som først og fremst sliter med farten. Det kan bli farlig, men det kommer an på hvordan man lander. Nå skal de gjøre endringer og da tror jeg det går seg til, sier Killi.

Boikottet kvalik på grunn av dårlig fart Du trenger javascript for å se video.

– Ikke topp stemning

Norendal og Killie er en av flere utøvere i X Games i Hafjell som klager på dårlig fart i slopestyle-løypa. Farten er så dårlig at mange har problemer med å komme seg over hoppet.

– Jeg håper de får fikset dette til jeg skal gjøre triks. Det er bare farten det må gjøres noe med, for hoppet er kjempebra, sier Norendal.

Sjefen for X Games i Norge, Henning Andersen, innrømmer at stemningen ikke var helt på topp da han møtte utøverne som klaget. Halvparten av utøverne boikottet onsdagens kvalifisering til slopestyle.

– Det er dette de lever av. De tar høy risiko og skal levere bra, så topp stemning er det ikke. Utøverne hadde trening i dag og kom med tilbakemeldinger som er såpass alvorlige at vi må lytte til dem, sier Andersen.

Lover å bli ferdige

De som lager løypa og snowboardkjørerne hadde møte onsdag formiddag der de ble enige om en rekke tiltak som må gjøres for å gjøre løypa raskere. Andersen sier de har rom i programmet til å flytte på ting, og lover at alt skal være klar til fredag.

DOMBÅS: Freestylekjører Johanne Killi fra Dombås sier det først og fremst er snowboardkjørerne som sliter med farten. Foto: Even Lusæter / NRK

– Løypa har utfordringer da det gjelder fart. Vi må gjøre ting best mulig og gjøre de endringene de ønsker, så derfor har vi utsatt kvaliken til fredag, sier Andersen.

Norendal har tro på at arrangørene klarer å øke farten.

– Det er små ting som må gjøres. De samarbeider med oss, og jeg tror gjør at dette kommer til å bli en veldig bra konkurranse.

Hun sier at dette er forholdsvis vanlig på nye arenaer.

– Det er vanlig når de skifter arena. Det er små forandringer som må til hele uka, og det er første gang de har det her. Det første året er et prøveår, så pleier det å stabilisere seg så blir det bare bedre og bedre, sier Norendal.